رئيس الدولة يبحث هاتفياً مع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس وزراء اليابان الوضع الإنساني في غزة

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ((حفظه الله)) أمس اتصالاً هاتفياً من أنطونيو غوتيريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بحثا فيه ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمنع مزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، بجانب تكثيف الجهود الدبلوماسية لفتح ممرات إنسانية عاجلة وإقرار وقف لإطلاق النار لأغراض إنسانية لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية من دون عوائق إلى القطاع.

وشدد صاحب السمو رئيس الدولة والأمين العام للأمم المتحدة على أولوية توفير الحماية للمدنيين والحفاظ على أرواحهم بموجب القانون الإنساني الدولي في ظل العنف والأوضاع الإنسانية المتفاقمة في غزة.

أفق سياسي

وأكد الجانبان أهمية التحرك العاجل لوقف التصعيد وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة، كما سلطا الضوء على الانعكاسات الخطرة المحتملة للأزمة على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

وتناول الاتصال دور الأمم المتحدة بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي في إيجاد أفق سياسي ودفع مسار السلام الشامل والعادل والدائم بين فلسطين وإسرائيل لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في منطقة الشرق الأوسط.

أولوية

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان الصديقة، بحثا فيه الأولوية القصوى لتأمين الحماية الكاملة للمدنيين وفق مبادئ القانون الإنساني الدولي وضرورة تجنيبهم مزيداً من المعاناة في ظل التطورات الخطرة المتصاعدة التي يشهدها قطاع غزة.

كما بحث الجانبان ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية لوقف إطلاق النار ومنع مزيد من التصعيد والتدهور في الأوضاع الإنسانية بجانب تكثيف المساعي الدبلوماسية لفتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية من دون عوائق وتمكين المنظمات الإنسانية من القيام بواجبها في هذا الشأن.

تحقيق السلام

وأكد الجانبان أهمية دفع الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل ومنع اتساع دائرة الصراع وتجنيب منطقة الشرق الأوسط مزيداً من العنف وعدم الاستقرار.

كما بحث سموه وفوميو كيشيدا سبل تنمية علاقات التعاون والعمل المشترك وتطويره إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات ضمن إطار العلاقات التاريخية الراسخة والشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.

التأكيد على أهمية الحماية الكاملة للمدنيين ودفع الجهود المبذولة للسلام

التحرك العاجل لوقف التصعيد وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة

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