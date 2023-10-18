السيسي وبايدن يتفقان على تسهيل النفاذ العاجل للمساعدات إلى غزة

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث مع نظيره الأمريكي جو بايدن تسهيل توصيل المساعدات إلى غزة.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان خلال ساعة متأخرة من يوم أمس، إن السيسي وبايدن بحثا، خلال اتصال هاتفي، سبل تسهيل النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية إلى غزة.

من جانبه، أكد البيت الأبيض أن الرئيسين المصري والأمريكي اتفقا على العمل معاً بشأن نداء الأمم المتحدة الإنساني.

وأوضح البيت الأبيض، أمس، أن الرئيسين اتفقا على العمل بشكل وثيق لتشجيع استجابة عاجلة وقوية لنداء إنساني أطلقته الأمم المتحدة ويتعلق بالصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

كما اتفق الرئيسان على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط ومنع تصعيد الصراع، فضلاً عن إعادة تأكيد التزامهما بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

كان بايدن قد أعلن أن مصر ستفتح معبر رفح لمرور ما يصل إلى 20 شاحنة مساعدات لغزة.

وأوضح، أمس، أن السيسي وافق على فتح معبر رفح الحدودي مع غزة للسماح بإدخال دفعة أولى من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وقال بايدن للصحافيين، بعد اتصاله هاتفياً بنظيره المصري على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من زيارة لإسرائيل، حيث أبدى تضامنه مع الدولة العبرية بعد الهجمات التي شنّتها عليها «حماس» في السابع من أكتوبر، إن السيسي «وافق على السماح بمرور ما يصل إلى 20 شاحنة كبداية»، محذّراً من أنه إذا «استولت حماس عليها أو منعت عبورها، فسينتهي الأمر».





اقرأ أيضاً:

في أخطر زيارة في ولايته .. الرئيس الأمريكي في إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يدعو سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوباً

الأزهر للفلسطينيين: الغرب الأوروبي الأمريكي المتغطرس بكل ما يملك من طاقات عسكرية ضعيف وخائف حين يلقاكم

غوتيريش: قصف المستشفى في غزة مرعب والمستشفيات والطواقم الطبية محمية بموجب القانون الدولي الإنساني

الإمارات تدين الهجوم الإسرائيلي على مستشفى الأهلي المعمداني في غزة وتدعو إلى وقف فوري للعنف

حركة الجهاد تنفي مسؤوليتها عن قصف مستشفى المعمداني وترد الاتهامات الإسرائيلية



أكثر من 500 قتيل فلسطيني في مجزرة ارتكبتها إسرائيل بمهاجمة مستشفى في غزة

السعودية تنّدد بقصف المستشفى في غزة وتعتبره "جريمة شنيعة"

السيسي: أدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلي على مستشفى غزة وهو انتهاك واضح للقانون الدولي

مصر تدين قصف المستشفى في غزة وتطالب إسرائيل بوقف استهداف محيط معبر رفح

أبو الغيط عن مأساة مستشفى المعمداني: لن يفلت المجرمون بأفعالهم ولابد للغرب أن يوقف هذه المأساة فوراً

منظمة الصحة العالمية تستنكر بشدة الهجوم على مستشفى في غزة

بعد فاجعة مستشفى المعمداني في غزة .. محمود عباس يلغي اجتماعه مع بايدن

الأردن يدين استهداف المستشفى في غزة ويحمل إسرائيل المسؤولية



الإمارات وروسيا تطلبان انعقاد مجلس الأمن اليوم بشأن الغارة على مستشفى بغزة

مقتل وإصابة 500 في ضربة جوية إسرائيلية على مستشفى بغزة

وزارة الصحة في غزة : 200 إلى 300 قتيل في غارة إسرائيلية على مستشفى الأهلي العربي والمئات تحت الأنقاض

العاهل الأردني: قصف المستشفى في غزة "عار على الإنسانية"

قرقاش: المأساة الإنسانية نتيجة الاستهداف الاسرائيلي المدان لمستشفى المعمداني تؤكد أولوية تجنيب المدنيين ويلات الحرب واحترام القانون الإنساني

الخارجية المصرية تؤكد إلغاء القمة الرباعية في عمّان بالتنسيق بين مصر والأردن والسلطة الفلسطينية

وزير الخارجية الأردني : إلغاء قمة عمان ولا فائدة من الحديث الآن عن أي شيء باستثناء وقف الحرب

أبو الغيط عن مأساة مستشفى المعمداني: لن يفلت المجرمون بأفعالهم

ولابد للغرب أن يوقف هذه المأساة فوراً

البيت الأبيض: بايدن يقدّم أحرّ التعازي بضحايا الانفجار في مستشفى غزة

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز