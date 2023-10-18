مطارات فرنسا تستأنف العمل بعد إخلائها بسبب تهديدات

عادت الحركة إلى طبيعتها في ستة مطارات فرنسية أخليت، أمس، ساعات عدّة، بعد تلقّيها، عبر البريد الإلكتروني، تهديدات باعتداءات.

وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت أن مطارات ليل وليون ونانت ونيس وتولوز وبوفيه قرب باريس أخليت من أجل تبديد أي شكوك بأن التهديدات التي وصلتها قد تكون حقيقية. ولم تشمل إجراءات الإخلاء أي مطار باريسي.

وتزايدت التهديدات بوجود قنابل في فرنسا منذ قُتل مدرّس، الجمعة، شمالي البلاد، على يد شاب متطرّف.

وتم إخلاء متحف اللوفر وقصر فرساي، السبت والثلاثاء، على التوالي، بسبب إنذارات كاذبة بوجود قنابل، وتكرّر الأمر نفسه في قصر فرساي أمس.

وتوقفت، أمس، الحركة تماماً بعض الوقت على الأقل في مطارات تولوز وبوفيه وبوردو وبو.

ولم يعد هناك أيّ مطار فرنسي مغلقاً بالكامل، وفقاً لمنظمة مراقبة الحركة الجوية «يوروكونترول».

وكان متحدّث باسم المديرية العامة للطيران المدني أكد وجود إنذارات بقنابل وعمليات إخلاء محطات صباح أمس في أربعة مطارات، هي: ليل وليون وتولوز وبوفيه (شمال باريس)، لكن بدون إعطاء مزيد من التفاصيل على الفور.

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