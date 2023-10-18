قوات أمريكا تحبط هجمات بطائرات مسيّرة في العراق

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إحباط ثلاث هجمات بطائرات مسيّرة في العراق تسبّبت في إصابات طفيفة، في اعتداءات تأتي في ظلّ الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

وأكدت القيادة الوسطى، في بيان، أمس، أنه «خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، اتخذ الجيش الأمريكي إجراءات دفاعية ضد ثلاث طائرات مسيّرة قرب قوات أمريكية وللتحالف الدولي في العراق».

وأشارت إلى أنه «في غرب العراق، تعاملت القوات الأمريكية مع طائرتين مسيّرتين، ما أدى الى تدمير واحدة وإصابة الثانية بأضرار، ما تسبّب بجروح طفيفة لقوات التحالف».

إلى ذلك، أكد الجيش الأمريكي «تدمير طائرة مسيّرة» في شمال العراق، من دون أن يؤدّي ذلك إلى «إصابات أو أضرار». ولم تحدّد القيادة الوسطى مصدر هذه الطائرات أو من أطلقها.

وحتى العام الماضي، تعرضت القواعد التي تضمّ قوات أمريكية للعديد من الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة. ومنذ صيف عام 2022، توقفت هذه الهجمات فيما عرف العراق استقراراً نسبياً.





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