تدشين حملة ((أغيثوا غزة)) في تلفزيون البحرين مساء غد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت اللجنة الوطنية لمناصرة الشعب الفلسطيني في غزة خلال اجتماعها الأول برئاسة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية رئيس اللجنة البحرينية الوطنية لدعم الشعب الفلسطيني في غزة تدشين الحملة الوطنية ضمن يوم التضامن مع أهالينا في غزة تحت شعار «نحن معكم» في برنامج خاص يعرض غدا الجمعة في تلفزيون البحرين ابتداء من الساعة الخامسة مساء بمشاركة عدد من الشخصيات الوطنية من العلماء والمفكرين ورجال الأعمال؛ للحديث حول أهمية المساهمة في هذه الحملة الوطنية التي تهدف إلى التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.
كما ناقش الأعضاء خلال الاجتماع آلية وطرق دعوة الأفراد والمؤسسات والتجار إلى المساهمة في هذه الحملة الوطنية من خلال الإعلان في التلفزيون وقنوات التبرع الرسمية التي تم إعلانها وتشمل الموقع الإلكتروني للمؤسسة www . rhf . gov . bh ، والحساب البنكي BH 07 NBOB 00000099570432، والرسائل النصية القصيرة عبر بتلكو 94977، وزين 94944، و STC 98977، إضافة إلى برنامج بنفت على هاتف رقم 38800188.
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