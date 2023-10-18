تدشين حملة ((أغيثوا غزة)) في تلفزيون البحرين مساء غد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬ناقش‭ ‬الأعضاء‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬آلية‭ ‬وطرق‭ ‬دعوة‭ ‬الأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬والتجار‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الإعلان‭ ‬في‭ ‬التلفزيون‭ ‬وقنوات‭ ‬التبرع‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إعلانها‭ ‬وتشمل‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للمؤسسة‭ ‬ www ‭.‬ rhf ‭.‬ gov ‭.‬ bh ،‭ ‬والحساب‭ ‬البنكي‭ ‬ BH 07 NBOB 00000099570432،‭ ‬والرسائل‭ ‬النصية‭ ‬القصيرة‭ ‬عبر‭ ‬بتلكو‭ ‬94977،‭ ‬وزين‭ ‬94944،‭ ‬و STC ‭ ‬98977،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬برنامج‭ ‬بنفت‭ ‬على‭ ‬هاتف‭ ‬رقم‭ ‬38800188‭.‬

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