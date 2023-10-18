Thursday, 19 October 2023 05:48 GMT

تدشين حملة ((أغيثوا غزة)) في تلفزيون البحرين مساء غد

10/18/2023 7:24:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمناصرة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعها‭ ‬الأول‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬الوطنية‭ ‬لدعم‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬تدشين‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬ضمن‭ ‬يوم‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬أهالينا‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬معكم‮»‬‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬خاص‭ ‬يعرض‭ ‬غدا‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬تلفزيون‭ ‬البحرين‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬مساء‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬والمفكرين‭ ‬ورجال‭ ‬الأعمال؛‭ ‬للحديث‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭. ‬

كما‭ ‬ناقش‭ ‬الأعضاء‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬آلية‭ ‬وطرق‭ ‬دعوة‭ ‬الأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬والتجار‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الإعلان‭ ‬في‭ ‬التلفزيون‭ ‬وقنوات‭ ‬التبرع‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إعلانها‭ ‬وتشمل‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للمؤسسة‭ ‬ www ‭.‬ rhf ‭.‬ gov ‭.‬ bh ،‭ ‬والحساب‭ ‬البنكي‭ ‬ BH 07 NBOB 00000099570432،‭ ‬والرسائل‭ ‬النصية‭ ‬القصيرة‭ ‬عبر‭ ‬بتلكو‭ ‬94977،‭ ‬وزين‭ ‬94944،‭ ‬و STC ‭ ‬98977،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬برنامج‭ ‬بنفت‭ ‬على‭ ‬هاتف‭ ‬رقم‭ ‬38800188‭.‬

كلمات دالة

MENAFN18102023000055011008ID1107267039

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث