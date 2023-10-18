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رئيس اللجنة الخارجية بمجلس النواب:نتطلع إلى أن تحقق القمة الدولية وقف الحرب وحماية جميع المدنيين

10/18/2023 7:24:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬النائب‭ ‬عبدالله‭ ‬خليفة‭ ‬الرميحي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬أن‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬والاسلامي‭ ‬تتطلع‭ ‬لأن‭ ‬تحقق‭ ‬القمة‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬ستستضيفها‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬السبت‭ ‬المقبل،‭ ‬لبحث‭ ‬التطورات‭ ‬ومستقبل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وعملية‭ ‬السلام،‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭ ‬والتصعيد،‭ ‬وحماية‭ ‬جميع‭ ‬المدنيين،‭ ‬وانهاء‭ ‬الحصار،‭ ‬والسماح‭ ‬بفتح‭ ‬الممرات‭ ‬الانسانية‭ ‬العاجلة‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬المعنية‭ ‬بالقضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والصين‭ ‬وروسيا‭ ‬وتركيا‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والخليجية،‭ ‬وممثلي‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والجامعة‭ ‬العربية،‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬حماية‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬كارثة‭ ‬انسانية،‭ ‬وتجنيب‭ ‬المنطقة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬والتوترات‭.‬

ومشيدا‭ ‬بالموقف‭ ‬التاريخي‭ ‬والثابت‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬بتقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬عاجلة‭ ‬إلى‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الإنسانية‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬يمرون‭ ‬بها،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬الأونروا‮»‬‭ ‬وتأكيد‭ ‬ضرورة‭ ‬فتح‭ ‬ممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬عاجلة‭ ‬لإدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الطبية‭ ‬والإغاثية‭ ‬العاجلة،‭ ‬وحماية‭ ‬كافة‭ ‬المدنيين‭ ‬ووقف‭ ‬التصعيد،‭ ‬وإطلاق‭ ‬الحملة‭ ‬البحرينية‭ ‬الوطنية‭ ‬للتبرع‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬مساعدة‭ ‬غزة‭.‬

ومعربا‭ ‬ان‭ ‬اعتزاز‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بنتائج‭ ‬الزيارات‭ ‬الرسمية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬الى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وجمهورية‭ ‬ايطاليا‭ ‬والفاتيكان،‭ ‬وتأكيد‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬لكافة‭ ‬اشكال‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬وأولوية‭ ‬ضمان‭ ‬توفير‭ ‬الحماية‭ ‬الكاملة‭ ‬للمدنيين‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬أرواحهم‭ ‬وفتح‭ ‬ممرات‭ ‬انسانية‭ ‬لإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الطبية‭ ‬والاغاثية‭ ‬لهم،‭ ‬وأهمية‭ ‬تكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬احتواء‭ ‬الموقف‭ ‬ومنع‭ ‬تفاقم‭ ‬الاوضاع‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬آفاق‭ ‬للتهدئة‭.‬

مشيرا‭ ‬الرميحي‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وبقيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬تدعم‭ ‬وتساند‭ ‬كل‭ ‬جهود‭ ‬التنسيق‭ ‬الرامية‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والاستقرار‭ ‬والأمن‭ ‬لجميع‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة،‭ ‬وإعطاء‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة‭ ‬وإيجاد‭ ‬حل‭ ‬عادل‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وصولاً‭ ‬لحل‭ ‬الدولتين‭ ‬وفق‭ ‬مبادرة‭ ‬السلام‭ ‬العربية،‭ ‬وبما‭ ‬يضمن‭ ‬حق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة،‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬السلام‭ ‬والتمسك‭ ‬به‭ ‬هو‭ ‬الخيار‭ ‬الأوحد‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحقوق‭ ‬المشروعة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭.‬

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