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رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالشورى: القمة الدولية فرصة لدعم جهود إنهاء التصعيد العسكري ورفع الحصار عن غزة

10/18/2023 7:24:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أن‭ ‬القمة‭ ‬الدولية‭ ‬المقرر‭ ‬عقدها‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬القادم‭ ‬يتطلع‭ ‬الجميع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬الهدف‭ ‬المنشود‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬الحصار‭ ‬وحماية‭ ‬كافة‭ ‬المدنيين،‭ ‬لأنها‭ ‬تعد‭ ‬فرصة‭ ‬حقيقية‭ ‬لدعم‭ ‬جهود‭ ‬الدولية‭ ‬لإنهاء‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬شرط‭ ‬التزام‭ ‬كافة‭ ‬الأطراف‭ ‬بالتوافقات‭ ‬والقرارات،‭ ‬والتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬العاجلة‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬التهدئة‭ ‬ووقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭.‬

وأضاف‭ ‬الرميحي‭ ‬أن‭ ‬عقد‭ ‬القمة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الراهنة‭ ‬تضع‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬أمام‭ ‬مسؤولياته‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬الأزمة‭ ‬المتفاقمة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬واحترام‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني،‭ ‬وخاصة‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬ستشهده‭ ‬من‭ ‬حضور‭ ‬عربي‭ ‬ودولي‭ ‬رفيع،‭ ‬لبحث‭ ‬وقف‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬ورفع‭ ‬المعاناة‭ ‬عن‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل،‭ ‬وحماية‭ ‬جميع‭ ‬المدنيين‭.‬

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بالنهج‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلد‭ ‬المعظم،‭ ‬في‭ ‬تأكيد‭ ‬الموقف‭ ‬البحريني‭ ‬الراسخ‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬حياد‭ ‬عنه،‭ ‬ودعم‭ ‬جهود‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الدوليين‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬بتقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬عاجلة‭ ‬إلى‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬الأونروا‮»‬‭ ‬والدعوة‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬فتح‭ ‬ممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬عاجلة‭ ‬لإدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الطبية‭ ‬والإغاثية‭ ‬العاجلة،‭ ‬وتدشين‭ ‬الحملة‭ ‬البحرينية‭ ‬الوطنية‭ ‬للتبرع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مساعدة‭ ‬غزة،‭ ‬والتحرك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬البحريني‭ ‬المتواصل‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة،‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬السياسة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الحكيمة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وثمن‭ ‬الرميحي‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬بحثه‭ ‬واستعراضه‭ ‬في‭ ‬الزيارات‭ ‬الرسمية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وجمهورية‭ ‬إيطاليا‭ ‬والفاتيكان،‭ ‬وحرص‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬أولوية‭ ‬ضمان‭ ‬توفير‭ ‬الحماية‭ ‬الكاملة‭ ‬للمدنيين‭ ‬ووقف‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬أرواحهم‭ ‬وفتح‭ ‬الممرات‭ ‬الإنسانية‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وفق‭ ‬مبادرة‭ ‬السلام‭ ‬العربية،‭ ‬وبما‭ ‬يضمن‭ ‬حق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭.‬

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