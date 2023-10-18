((خارجية النواب)) تدين استهداف المدنيين في غزة وتدعو إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) طالبت المجتمع الدولي بإطلاق عملية سلام شاملة وعادلة
أشادت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الله خليفة الرميحي رئيس اللجنة، بالتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بتنظيم حملة وطنية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين، جراء الحرب الدائرة في غزة، والظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها، ومثمنة اللجنة مشاركة مجلس النواب في الحملة البحرينية الوطنية، لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.
وأدانت اللجنة بأشد العبارات قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني وسط غزة أول أمس الثلاثاء، الذي أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى من المرضى والمدنيين العزل، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل، معتبرة هذا القصف «المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني ، ولأبسط القيم الإنسانية»، مطالبة جيش الاحتلال بالوقف الفوري لسياسات «العقاب الجماعي» ضد الفلسطينيين عامة وأهالي قطاع غزة خاصة والذي يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية ويشكل خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني.
ولفتت اللجنة إلى موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ، من القضية الفلسطينية باعتبارها القضية العربية والإسلامية الأولى لدى القيادة والحكومة والبرلمان ، ودعت إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق، في دفاعه عن حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وفقاً لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وإطلاق عملية سلام شاملة وعادلة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة مساهمة الجميع في تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني، بكل أشكالها وصورها البرلمانية والإعلامية، والمادية والمعنوية، والسياسية والدبلوماسية.
ودعت اللجنة البرلمانات والمنظمات وكل مكونات المجتمع الدولي للضغط على سلطة الاحتلال من أجل بحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء ولا يزال، وشددت على رفض استهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية، كما أعلنت رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وأدانت استمرار استهداف جيش الاحتلال المدنيين العزل هناك.
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