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((خارجية النواب)) تدين استهداف المدنيين في غزة وتدعو إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق

10/18/2023 7:24:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طالبت المجتمع الدولي بإطلاق عملية سلام شاملة وعادلة

أشادت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬برئاسة‭ ‬النائب‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬خليفة‭ ‬الرميحي‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة،‭ ‬بالتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بتنظيم‭ ‬حملة‭ ‬وطنية‭ ‬لمساعدة‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬جراء‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬والظروف‭ ‬الإنسانية‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬يمرون‭ ‬بها،‭ ‬ومثمنة‭ ‬اللجنة‭ ‬مشاركة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬البحرينية‭ ‬الوطنية،‭ ‬لإغاثة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

وأدانت‭ ‬اللجنة‭ ‬بأشد‭ ‬العبارات‭ ‬قصف‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لمستشفى‭ ‬المعمداني‭ ‬وسط‭ ‬غزة‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬مئات‭ ‬القتلى‭ ‬والجرحى‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬والمدنيين‭ ‬العزل،‭ ‬وطالبت‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بالتدخل‭ ‬العاجل،‭ ‬معتبرة‭ ‬هذا‭ ‬القصف‭ ‬‮«‬المتعمد‭ ‬لمنشآت‭ ‬وأهداف‭ ‬مدنية،‭ ‬انتهاكاً‭ ‬خطيراً‭ ‬لأحكام‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬والإنساني‭ ‬،‭ ‬ولأبسط‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‮»‬،‭ ‬مطالبة‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬بالوقف‭ ‬الفوري‭ ‬لسياسات‭ ‬‮«‬العقاب‭ ‬الجماعي‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬عامة‭ ‬وأهالي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬خاصة‭ ‬والذي‭ ‬يتنافى‭ ‬مع‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬والأخلاقية‭ ‬ويشكل‭ ‬خرقا‭ ‬فاضحا‭ ‬لقواعد‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭.‬

ولفتت‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الثابت‭ ‬والراسخ،‭ ‬من‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬باعتبارها‭ ‬القضية‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬الأولى‭ ‬لدى‭ ‬القيادة‭ ‬والحكومة‭ ‬والبرلمان‭ ‬،‭ ‬ودعت‭ ‬إلى‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق،‭ ‬في‭ ‬دفاعه‭ ‬عن‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة‭ ‬في‭ ‬الحرية‭ ‬والاستقلال‭ ‬وفقاً‭ ‬لقواعد‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬وقرارات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬وإطلاق‭ ‬عملية‭ ‬سلام‭ ‬شاملة‭ ‬وعادلة‭ ‬وإقامة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬وضرورة‭ ‬مساهمة‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬بكل‭ ‬أشكالها‭ ‬وصورها‭ ‬البرلمانية‭ ‬والإعلامية،‭ ‬والمادية‭ ‬والمعنوية،‭ ‬والسياسية‭ ‬والدبلوماسية‭. ‬

ودعت‭ ‬اللجنة‭ ‬البرلمانات‭ ‬والمنظمات‭ ‬وكل‭ ‬مكونات‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬سلطة‭ ‬الاحتلال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬وقف‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬راح‭ ‬ضحيتها‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الأبرياء‭ ‬ولا‭ ‬يزال،‭ ‬وشددت‭ ‬على‭ ‬رفض‭ ‬استهداف‭ ‬المدنيين‭ ‬بأي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬الأشكال‭ ‬أو‭ ‬تعطيل‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬والمصالح‭ ‬الحيوية‭ ‬التي‭ ‬تمس‭ ‬حياتهم‭ ‬اليومية،‭ ‬كما‭ ‬أعلنت‭ ‬رفضها‭ ‬القاطع‭ ‬لدعوات‭ ‬التهجير‭ ‬القسري‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وأدانت‭ ‬استمرار‭ ‬استهداف‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬المدنيين‭ ‬العزل‭ ‬هناك‭.‬

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