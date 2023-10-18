وفد القضاء العسكري المصري يزور المحكمة الدستورية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الزيارة‭ ‬رحب‭ ‬رئيس‭ ‬المحكمة‭ ‬بأعضاء‭ ‬الوفد‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بما‭ ‬توصلت‭ ‬إليه‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬من‭ ‬تعاون‭ ‬مشترك‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬القضاء‭ ‬الدستوري‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الزيارة‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬الوفد‭ ‬عن‭ ‬إعجابهم‭ ‬بما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬قضائية‭ ‬وضمانات‭ ‬دستورية‭ ‬متطورة‭ ‬ومتقدمة،‭ ‬مبدين‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬لسعادة‭ ‬رئيس‭ ‬المحكمة‭ ‬على‭ ‬حفاوة‭ ‬الاستقبال‭ ‬وكرم‭ ‬الضيافة،‭ ‬حضر‭ ‬الاستقبال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬وضباط‭ ‬من‭ ‬القضاء‭ ‬العسكري‭ ‬البحريني‭.‬

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