وفد القضاء العسكري المصري يزور المحكمة الدستورية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس المحكمة الدستورية أمس وفد القضاء العسكري بجمهورية مصر العربية الشقيقة برئاسة اللواء مدحت صلاح عبدالكريم عطية رئيس المحاكم العسكرية والوفد المرافق له كما يرافقه مجموعة من ضباط القضاء العسكري البحريني.
وفي بداية الزيارة رحب رئيس المحكمة بأعضاء الوفد معربًا عن سعادته بما توصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من تعاون مشترك في مجال القضاء الدستوري.
وفي ختام الزيارة أعرب رئيس وأعضاء الوفد عن إعجابهم بما تتمتع به المحكمة الدستورية في مملكة البحرين من إجراءات قضائية وضمانات دستورية متطورة ومتقدمة، مبدين شكرهم وتقديرهم لسعادة رئيس المحكمة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، حضر الاستقبال عدد من أعضاء المحكمة الدستورية والأمين العام وضباط من القضاء العسكري البحريني.
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