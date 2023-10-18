لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق تعقد اجتماعها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

افتتحت‭ ‬اللجنة‭ ‬أعمالها‭ ‬باستعراض‭ ‬مخرجات‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬لمركز‭ ‬الحد‭ ‬لتأهيل‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬بشأن‭ ‬قراراتها‭ ‬وتوصياتها‭ ‬السابقة‭.‬

كما‭ ‬استكملت‭ ‬اللجنة‭ ‬مناقشاتها‭ ‬حول‭ ‬الزيارات‭ ‬الميدانية‭ ‬التي‭ ‬ستقوم‭ ‬بها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬المراكز‭ ‬ودور‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالأطفال،‭ ‬وذلك‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬استمرارية‭ ‬تمتعهم‭ ‬بالحقوق‭ ‬المقررة‭ ‬لهم‭ ‬والمنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬التشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬المعنية‭ ‬بتعزيز‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

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