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لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق تعقد اجتماعها

10/18/2023 7:24:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬مال‭ ‬الله‭ ‬جعفر‭ ‬الحمادي‭ ‬وعضوية‭ ‬الدكتورة‭ ‬حورية‭ ‬عباس‭ ‬حسن،‭ ‬عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬زيارة‭ ‬أماكن‭ ‬الاحتجاز‭ ‬والمرافق‭ ‬اجتماعها‭ ‬العادي‭ ‬الثامن‭ ‬والعشرين‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬المؤسسة‭ ‬بضاحية‭ ‬السيف‭.‬

افتتحت‭ ‬اللجنة‭ ‬أعمالها‭ ‬باستعراض‭ ‬مخرجات‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬لمركز‭ ‬الحد‭ ‬لتأهيل‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬بشأن‭ ‬قراراتها‭ ‬وتوصياتها‭ ‬السابقة‭.‬

كما‭ ‬استكملت‭ ‬اللجنة‭ ‬مناقشاتها‭ ‬حول‭ ‬الزيارات‭ ‬الميدانية‭ ‬التي‭ ‬ستقوم‭ ‬بها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬المراكز‭ ‬ودور‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالأطفال،‭ ‬وذلك‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬استمرارية‭ ‬تمتعهم‭ ‬بالحقوق‭ ‬المقررة‭ ‬لهم‭ ‬والمنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬التشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬المعنية‭ ‬بتعزيز‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

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