لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق تعقد اجتماعها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) برئاسة الدكتور مال الله جعفر الحمادي وعضوية الدكتورة حورية عباس حسن، عقدت لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق اجتماعها العادي الثامن والعشرين في مقر المؤسسة بضاحية السيف.
افتتحت اللجنة أعمالها باستعراض مخرجات الزيارة التي قامت بها لمركز الحد لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى مناقشة ما تم بشأن قراراتها وتوصياتها السابقة.
كما استكملت اللجنة مناقشاتها حول الزيارات الميدانية التي ستقوم بها خلال الفترة القادمة لعدد من المراكز ودور الرعاية الصحية والاجتماعية الخاصة بالأطفال، وذلك للوقوف على مدى استمرارية تمتعهم بالحقوق المقررة لهم والمنصوص عليها في التشريعات والقوانين المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
كلمات دالة
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