جامعة البحرين الطبية تكرم المشاريع البحثية للطلبة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)RCSI

فعلى‭ ‬هذا‭ ‬الصعيد‭ ‬بادر‭ ‬63‭ ‬طالبا‭ ‬أثناء‭ ‬الإجازة‭ ‬الصيفية‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الأبحاث‭ ‬الصيفية‭ ‬للجامعة‭ (‬ Research ‭ ‬ Summer ‭ ‬ School ‭)

‬وبالتحديد‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬مشروعا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬البحثية‭ ‬واكتساب‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬بحثية‭ ‬مختلفة‭ ‬وذلك‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬وإرشاد‭ ‬15‭ ‬عضواً‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬التعليمية‭ ‬بكلية‭ ‬الطب‭ ‬وكلية‭ ‬التمريض‭ ‬والقبالة‭ ‬وقسم‭ ‬الدراسات‭ ‬والأبحاث‭ ‬العليا‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬الخريجون‭.‬

وقد‭ ‬قامت‭ ‬الدكتورة‭ ‬بدور‭ ‬سامي،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬خريجات‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ (‬دفعة‭ ‬2011‭) ‬بتوجيه‭ ‬الطلبة‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬إجراء‭ ‬التدقيق‭ ‬على‭ ‬اكتمال‭ ‬وملاءمة‭ ‬طلبات‭ ‬الأشعة‭ ‬وكفاية‭ ‬المعلومات‭ ‬السريرية‭ ‬عند‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬للأشعة‮»‬،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬قبول‭ ‬هذا‭ ‬البحث‭ ‬للتقديم‭ ‬الشفهي‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الأول‭ ‬لمستحدثات‭ ‬الأشعة‭ ‬الذي‭ ‬سوف‭ ‬ينعقد‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم‭ ‬في‭ ‬دبي‭.‬

ومن‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬قامت‭ ‬الطالبة‭ ‬شهد‭ ‬عبدالخالق،‭ ‬طالبة‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬الطب،‭ ‬وكجزء‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬الطلبة‭ ‬المختار‭ (‬ Student ‭ ‬ Selected ‭ ‬ Project ‭ - ‬ SSP ‭) ‬بالانضمام‭ ‬إلى‭ ‬المشروع‭ ‬البحثي،‭ ‬الذي‭ ‬نال‭ ‬جائزة‭ ‬ليزلي‭ ‬دياك‭ ‬عن‭ ‬الأبحاث‭ ‬الممتازة‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬للتعليم‭ ‬الصحي‭ ‬والبحثي‭ ‬للقوى‭ ‬العاملة‭ (‬3 rd ‭ ‬ International ‭ ‬ Congress ‭ ‬ of ‭ ‬ Health ‭ ‬ Workforce ‭ ‬ Education ‭ ‬ and ‭ ‬ Research ‭) ‬الذي‭ ‬استضافته‭ ‬مشاركةً‭ ‬أكاديمية‭ ‬المعلمين‭ ‬الطبيين‭ (‬ AoME ‭) ‬في‭ ‬كارديف‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة‭. ‬وتمحور‭ ‬المشروع‭ ‬البحثي‭ ‬عن‭ ‬تطوير‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬المتعدد‭ ‬التخصصات‭ ‬بغرض‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬المزايا‭ ‬والتحديات‭ ‬الناشئة‭ ‬عن‭ ‬التفاعل‭ ‬بين‭ ‬التخصصات‭ ‬المتعددة‭ (‬بين‭ ‬طلبة‭ ‬الطب‭ ‬والتمريض‭ ‬والصيدلة‭ ‬والعلاج‭ ‬المهني‭) ‬ضمن‭ ‬إعدادات‭ ‬المحاكاة‭ ‬التعليمية‭ ‬والسريرية‭.‬

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