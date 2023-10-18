Thursday, 19 October 2023 05:48 GMT

جامعة البحرين الطبية تكرم المشاريع البحثية للطلبة

10/18/2023 7:24:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قامت‭ ‬الكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين‭ ‬في‭ ‬أيرلندا‭ ‬ ‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭ (‬ RCSI ‭) ‬بتكريم‭ ‬ودعم‭ ‬إنجازات‭ ‬الطلبة‭ ‬التابعين‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البحوث‭ ‬الجامعية،‭ ‬وهم‭ ‬يسعون‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬آفاقهم‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬المبتكرة،‭ ‬والانخراط‭ ‬في‭ ‬البحوث‭ ‬واتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬وطيدة‭ ‬لكي‭ ‬يصبحوا‭ ‬باحثي‭ ‬المستقبل‭ ‬وقادة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭. ‬

فعلى‭ ‬هذا‭ ‬الصعيد‭ ‬بادر‭ ‬63‭ ‬طالبا‭ ‬أثناء‭ ‬الإجازة‭ ‬الصيفية‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الأبحاث‭ ‬الصيفية‭ ‬للجامعة‭ (‬ Research ‭ ‬ Summer ‭ ‬ School ‭)
‬وبالتحديد‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬مشروعا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬البحثية‭ ‬واكتساب‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬بحثية‭ ‬مختلفة‭ ‬وذلك‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬وإرشاد‭ ‬15‭ ‬عضواً‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬التعليمية‭ ‬بكلية‭ ‬الطب‭ ‬وكلية‭ ‬التمريض‭ ‬والقبالة‭ ‬وقسم‭ ‬الدراسات‭ ‬والأبحاث‭ ‬العليا‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬الخريجون‭.‬

وقد‭ ‬قامت‭ ‬الدكتورة‭ ‬بدور‭ ‬سامي،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬خريجات‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ (‬دفعة‭ ‬2011‭) ‬بتوجيه‭ ‬الطلبة‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬إجراء‭ ‬التدقيق‭ ‬على‭ ‬اكتمال‭ ‬وملاءمة‭ ‬طلبات‭ ‬الأشعة‭ ‬وكفاية‭ ‬المعلومات‭ ‬السريرية‭ ‬عند‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬للأشعة‮»‬،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬قبول‭ ‬هذا‭ ‬البحث‭ ‬للتقديم‭ ‬الشفهي‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الأول‭ ‬لمستحدثات‭ ‬الأشعة‭ ‬الذي‭ ‬سوف‭ ‬ينعقد‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم‭ ‬في‭ ‬دبي‭.‬

ومن‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬قامت‭ ‬الطالبة‭ ‬شهد‭ ‬عبدالخالق،‭ ‬طالبة‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬الطب،‭ ‬وكجزء‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬الطلبة‭ ‬المختار‭ (‬ Student ‭ ‬ Selected ‭ ‬ Project ‭ - ‬ SSP ‭) ‬بالانضمام‭ ‬إلى‭ ‬المشروع‭ ‬البحثي،‭ ‬الذي‭ ‬نال‭ ‬جائزة‭ ‬ليزلي‭ ‬دياك‭ ‬عن‭ ‬الأبحاث‭ ‬الممتازة‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬للتعليم‭ ‬الصحي‭ ‬والبحثي‭ ‬للقوى‭ ‬العاملة‭ (‬3 rd ‭ ‬ International ‭ ‬ Congress ‭ ‬ of ‭ ‬ Health ‭ ‬ Workforce ‭ ‬ Education ‭ ‬ and ‭ ‬ Research ‭) ‬الذي‭ ‬استضافته‭ ‬مشاركةً‭ ‬أكاديمية‭ ‬المعلمين‭ ‬الطبيين‭ (‬ AoME ‭) ‬في‭ ‬كارديف‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة‭. ‬وتمحور‭ ‬المشروع‭ ‬البحثي‭ ‬عن‭ ‬تطوير‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬المتعدد‭ ‬التخصصات‭ ‬بغرض‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬المزايا‭ ‬والتحديات‭ ‬الناشئة‭ ‬عن‭ ‬التفاعل‭ ‬بين‭ ‬التخصصات‭ ‬المتعددة‭ (‬بين‭ ‬طلبة‭ ‬الطب‭ ‬والتمريض‭ ‬والصيدلة‭ ‬والعلاج‭ ‬المهني‭) ‬ضمن‭ ‬إعدادات‭ ‬المحاكاة‭ ‬التعليمية‭ ‬والسريرية‭.‬

كلمات دالة

MENAFN18102023000055011008ID1107267032

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث