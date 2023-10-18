جامعة البحرين الطبية تكرم المشاريع البحثية للطلبة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قامت الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا
– جامعة البحرين الطبية (
RCSI ) بتكريم ودعم إنجازات الطلبة التابعين لها في مجال البحوث الجامعية، وهم يسعون إلى توسيع آفاقهم الأكاديمية والمشاركة في المشاريع المبتكرة، والانخراط في البحوث واتخاذ خطوات وطيدة لكي يصبحوا باحثي المستقبل وقادة في مجال الرعاية الصحية.
فعلى هذا الصعيد بادر 63 طالبا أثناء الإجازة الصيفية بالمشاركة في برنامج الأبحاث الصيفية للجامعة ( Research Summer School )
وبالتحديد في 23 مشروعا من أجل تطوير مهاراتهم البحثية واكتساب الخبرة في مجالات بحثية مختلفة وذلك تحت رعاية وإرشاد 15 عضواً من الهيئة التعليمية بكلية الطب وكلية التمريض والقبالة وقسم الدراسات والأبحاث العليا بمن فيهم الخريجون.
وقد قامت الدكتورة بدور سامي، وهي من خريجات كلية الطب (دفعة 2011) بتوجيه الطلبة حول مشروع «إجراء التدقيق على اكتمال وملاءمة طلبات الأشعة وكفاية المعلومات السريرية عند تقديم طلب للأشعة»، وقد تم قبول هذا البحث للتقديم الشفهي في المؤتمر الأول لمستحدثات الأشعة الذي سوف ينعقد في شهر أكتوبر القادم في دبي.
ومن جهة أخرى، قامت الطالبة شهد عبدالخالق، طالبة في السنة الثالثة من كلية الطب، وكجزء من مشروع الطلبة المختار ( Student Selected Project - SSP ) بالانضمام إلى المشروع البحثي، الذي نال جائزة ليزلي دياك عن الأبحاث الممتازة وذلك في المؤتمر الدولي للتعليم الصحي والبحثي للقوى العاملة (3 rd International Congress of Health Workforce Education and Research ) الذي استضافته مشاركةً أكاديمية المعلمين الطبيين ( AoME ) في كارديف بالمملكة المتحدة. وتمحور المشروع البحثي عن تطوير في مجال التعليم المتعدد التخصصات بغرض الكشف عن المزايا والتحديات الناشئة عن التفاعل بين التخصصات المتعددة (بين طلبة الطب والتمريض والصيدلة والعلاج المهني) ضمن إعدادات المحاكاة التعليمية والسريرية.
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