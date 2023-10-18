البحرين تشارك في المؤتمر العربي للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب بتونس

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- Akhbar Al Khaleej) ترأس العقيد طلال نبيل تقي مدير إدارة التعاون الأمني بوزارة الداخلية وفد مملكة البحرين المشارك في المؤتمر العربي الـ(26) للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب، والاجتماع الثالث لفريق الخبراء العرب المعني برصد وتبادل المعلومات حول التهديدات الإرهابية وتحليلها، واللذين عقدا في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية الشقيقة.
وتم خلال المؤتمر مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، من بينها استعراض مجالات التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والبرامج المتخصصة بين الدول الأعضاء في إطار مكافحة التنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة من خلال اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة والفعالة في هذا الشأن.
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