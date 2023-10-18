البحرين تشارك في المؤتمر العربي للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب بتونس

وتم‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬استعراض‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والبرامج‭ ‬المتخصصة‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مكافحة‭ ‬التنظيمات‭ ‬الإرهابية‭ ‬والجريمة‭ ‬المنظمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اتخاذ‭ ‬التدابير‭ ‬الأمنية‭ ‬اللازمة‭ ‬والفعالة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

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