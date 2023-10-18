جامعـة الخليــج العربي في الـقائمة القصيرة للـمرشحين لجوائز تايمز للتعليم العالي في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اختيرت جامعة الخليج العربي في القائمة القصيرة للمرشحين لجوائز تايمز للتعليم العالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023
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HIGHER
EDUCATION
MENA ، عن فئة المساهمة المتميزة في الابتكار التقني والرقمي في التعليم. وجاء اختيار جامعة الخليج العربي بعد أن تقدمت للجائزة 300 مؤسسة من التعليم العالي من 17 دولة ومنطقة للترشح لجوائز المسابقة عن مختلف فئاتها، في حين تأهل للدور النهائي 75 جامعة.
وتتنافس الجامعات ضمن 10 فئات تغطي مجموعة واسعة من الأنشطة الجامعية، وهي التخطيط الاستراتيجي، القيادة والحوكمة، المساهمة المتميزة في القيادة البيئية، المساهمة المتميزة في التنمية الإقليمية، المساهمة المتميزة في دعم الطلبة، المشاريع البحثية، توظيف الطلبة والخريجين في سوق العمل، استراتيجية التعليم والتعلم، والابتكار التقني والرقمي في التعليم.
إلى ذلك، قال عميد كلية الطب والعلوم الطبية الأستاذ الدكتور عبدالحليم ضيف الله، إن جامعة الخليج العربي طورت مجموعة من المشاريع التعليمية الإلكترونية التي أحدثت أثرا كبيرا في تطوير العملية التعليمية. مؤكداً أن جامعة الخليج العربي لطالما دأبت على مواكبة التكنولوجيا الرقمية والابتكارات التقنية الحديثة التي صارت تلهم الطلبة وتزودهم بتطبيقات وأدوات تقنية متطورة جداً تعين على تشخيص وعلاج الأمراض بدقة وبسرعة فائقة.
إلى ذلك قال خبير التعليم الرقمي في كلية الطب الأستاذ (اربان ستيفن) إن جامعة الخليج العربي فازت بأكثر من ثلاث جوائز هذا العام نظير تطويرها لمشاريع مبتكرة قائمة على منصات التعليم الرقمي. وأضاف، من أبرز مشاريع تطوير التعليم الرقمي مشروع لوسينا « Lucina AR »، وهو طفرة كبيرة في الطب لتدريس علم التشريح الأنثوي وسيناريوهات الولادة المعقدة. وهو أنموذج عالي الدقة يستخدم كلا من الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز لتدريب الطلاب على مضاعفات الولادة المختلفة. هذا وطورت الجامعة برنامج محفظة الطالب الإلكترونية التي تحتوي على لوحة بيانات تحليلية شاملة لما تعرض له طلاب المرحلة السريرية أثناء تدريبهم العملي. وكذلك عمل بوابة كرتونية تشمل جميع احتياجات الطلاب الدراسية، وتضم نظام إدارة التعلم، ونظاما للفصول الدراسية، ونظام الحضور، وتطبيق الاختبار، وقياس الأهداف التعليمية.
هذا وسيتم إعلان الفائزين خلال قمة جامعات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي ستعقد في أبو ظبي، في الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2023.
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