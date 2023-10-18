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جامعـة الخليــج العربي في الـقائمة القصيرة للـمرشحين لجوائز تايمز للتعليم العالي في الشرق الأوسط

10/18/2023 7:24:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اختيرت‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬القصيرة‭ ‬للمرشحين‭ ‬لجوائز‭ ‬تايمز‭ ‬للتعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬2023‭ ‬ TIMES ‭ ‬ HIGHER ‭ ‬ EDUCATION ‭ ‬ MENA ،‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ ‬المساهمة‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬الابتكار‭ ‬التقني‭ ‬والرقمي‭ ‬في‭ ‬التعليم‭. ‬وجاء‭ ‬اختيار‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تقدمت‭ ‬للجائزة‭ ‬300‭ ‬مؤسسة‭ ‬من‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬دولة‭ ‬ومنطقة‭ ‬للترشح‭ ‬لجوائز‭ ‬المسابقة‭ ‬عن‭ ‬مختلف‭ ‬فئاتها،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تأهل‭ ‬للدور‭ ‬النهائي‭ ‬75‭ ‬جامعة‭.‬

وتتنافس‭ ‬الجامعات‭ ‬ضمن‭ ‬10‭ ‬فئات‭ ‬تغطي‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬الجامعية،‭ ‬وهي‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬القيادة‭ ‬والحوكمة،‭ ‬المساهمة‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬القيادة‭ ‬البيئية،‭ ‬المساهمة‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الإقليمية،‭ ‬المساهمة‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الطلبة،‭ ‬المشاريع‭ ‬البحثية،‭ ‬توظيف‭ ‬الطلبة‭ ‬والخريجين‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬استراتيجية‭ ‬التعليم‭ ‬والتعلم،‭ ‬والابتكار‭ ‬التقني‭ ‬والرقمي‭ ‬في‭ ‬التعليم‭. ‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬قال‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬والعلوم‭ ‬الطبية‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالحليم‭ ‬ضيف‭ ‬الله،‭ ‬إن‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬طورت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التعليمية‭ ‬الإلكترونية‭ ‬التي‭ ‬أحدثت‭ ‬أثرا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية‭. ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لطالما‭ ‬دأبت‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الرقمية‭ ‬والابتكارات‭ ‬التقنية‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬صارت‭ ‬تلهم‭ ‬الطلبة‭ ‬وتزودهم‭ ‬بتطبيقات‭ ‬وأدوات‭ ‬تقنية‭ ‬متطورة‭ ‬جداً‭ ‬تعين‭ ‬على‭ ‬تشخيص‭ ‬وعلاج‭ ‬الأمراض‭ ‬بدقة‭ ‬وبسرعة‭ ‬فائقة‭.‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬قال‭ ‬خبير‭ ‬التعليم‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬الأستاذ‭ (‬اربان‭ ‬ستيفن‭) ‬إن‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬فازت‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬جوائز‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬نظير‭ ‬تطويرها‭ ‬لمشاريع‭ ‬مبتكرة‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التعليم‭ ‬الرقمي‭. ‬وأضاف،‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬مشاريع‭ ‬تطوير‭ ‬التعليم‭ ‬الرقمي‭ ‬مشروع‭ ‬لوسينا‭ ‬‮«‬ Lucina ‭ ‬ AR ‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬طفرة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الطب‭ ‬لتدريس‭ ‬علم‭ ‬التشريح‭ ‬الأنثوي‭ ‬وسيناريوهات‭ ‬الولادة‭ ‬المعقدة‭. ‬وهو‭ ‬أنموذج‭ ‬عالي‭ ‬الدقة‭ ‬يستخدم‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والواقع‭ ‬المعزز‭ ‬لتدريب‭ ‬الطلاب‭ ‬على‭ ‬مضاعفات‭ ‬الولادة‭ ‬المختلفة‭. ‬هذا‭ ‬وطورت‭ ‬الجامعة‭ ‬برنامج‭ ‬محفظة‭ ‬الطالب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬لوحة‭ ‬بيانات‭ ‬تحليلية‭ ‬شاملة‭ ‬لما‭ ‬تعرض‭ ‬له‭ ‬طلاب‭ ‬المرحلة‭ ‬السريرية‭ ‬أثناء‭ ‬تدريبهم‭ ‬العملي‭. ‬وكذلك‭ ‬عمل‭ ‬بوابة‭ ‬كرتونية‭ ‬تشمل‭ ‬جميع‭ ‬احتياجات‭ ‬الطلاب‭ ‬الدراسية،‭ ‬وتضم‭ ‬نظام‭ ‬إدارة‭ ‬التعلم،‭ ‬ونظاما‭ ‬للفصول‭ ‬الدراسية،‭ ‬ونظام‭ ‬الحضور،‭ ‬وتطبيق‭ ‬الاختبار،‭ ‬وقياس‭ ‬الأهداف‭ ‬التعليمية‭.‬

هذا‭ ‬وسيتم‭ ‬إعلان‭ ‬الفائزين‭ ‬خلال‭ ‬قمة‭ ‬جامعات‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا،‭ ‬التي‭ ‬ستعقد‭ ‬في‭ ‬أبو‭ ‬ظبي،‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭. ‬

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