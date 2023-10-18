50 ألف امرأة حامل في غزة يواجهن ((كابوسا مزدوجا))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬صندوق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للسكان‭ ‬وجود‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬امرأة‭ ‬حامل‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬يواجهن‭ ‬تحديات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬لخدمات‭ ‬الولادة‭ ‬الآمنة‭. ‬وكشف‭ ‬الصندوق‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭): ‬‮«‬50‭ ‬ألف‭ ‬امرأة‭ ‬حامل‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬لا‭ ‬يستطعن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬صحة‭ ‬الأم‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الوضع‭ ‬المأساوي‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬