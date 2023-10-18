50 ألف امرأة حامل في غزة يواجهن ((كابوسا مزدوجا))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان وجود 50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة يواجهن تحديات كبيرة في الوصول لخدمات الولادة الآمنة. وكشف الصندوق في منشور له على منصة «إكس» (تويتر سابقا): «50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة لا يستطعن الحصول على خدمات صحة الأم الأساسية في ظل الوضع المأساوي في غزة.
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