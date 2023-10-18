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صدمة وإدانات دولية لاستهداف إسرائيل المستشفى المعمداني في غزة

10/18/2023 7:24:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

موسكو تطالب الاحتلال بكشف الحقائق بعد محاولته التنصل من المسؤولية

باريس‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬استشهد‭ ‬471‭ ‬فلسطينيا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬إدانات‭ ‬شديدة‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وصف‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬قصف‭ ‬المستشفى‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬حدث‭ ‬رهيب،‭ ‬مئات‭ ‬القتلى‭ ‬والجرحى‭. ‬إنها‭ ‬مأساة‭ ‬إنسانية‭. ‬آمل‭ ‬فعلا‭ ‬أن‭ ‬يشكل‭ ‬ذلك‭ ‬إشارة‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬وقف‭ ‬هذا‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬‭. ‬

ووصفت‭ ‬الناطقة‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬ماريا‭ ‬زاخاروفا‭ ‬قصف‭ ‬المستشفى‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬جريمة‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬زاخاروفا‭ ‬‮«‬نرى‭ ‬حاليا‭ ‬رغبة‭ (‬من‭ ‬جانب‭ ‬إسرائيل‭) ‬في‭ ‬التنصل‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مسؤولية‭. ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬المحاولة‭ ‬تشكل‭ ‬نية‭ ‬جادة‭ ‬لإثبات‭ ‬براءتها‭ ‬فلا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬عرض‭ ‬الحقائق‮»‬‭. ‬

وصف‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬القصف‭ ‬الذي‭ ‬طال‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬مرعب‮»‬‭. ‬

وصرح‭ ‬لاحقا‭ ‬بأن‭ ‬هجمات‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تبرر‭ ‬العقاب‭ ‬الجماعي‮»‬‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ودعا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬إنساني‭ ‬فوري‮»‬‭.‬

ورأت‭ ‬رئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬أورسولا‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لايين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬شيء‮»‬‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يبرر‭ ‬‮«‬قصف‭ ‬مستشفى‭ ‬مكتظ‭ ‬بالمدنيين‮»‬،‭ ‬منددة‭ ‬بالمشاهد‭ ‬‮«‬المروعة‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬مسؤول‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬إن‭ ‬الاتحاد‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكنه‭ ‬قبول‮»‬‭ ‬قيام‭ ‬إسرائيل‭ ‬بوقف‭ ‬إمدادات‭ ‬المياه‭ ‬لسكان‭ ‬غزة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ينتهك‭ ‬‮«‬بوضوح‮»‬‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭. ‬

وكتب‭ ‬المستشار‭ ‬الألماني‭ ‬أولاف‭ ‬شولتس‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬‮«‬روعتني‭ ‬صور‭ ‬هذا‭ ‬الانفجار‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬مستشفيات‭ ‬غزة‭. ‬أصيب‭ ‬وقتل‭ ‬مدنيون‭ ‬أبرياء‭. ‬وقلوبنا‭ ‬مع‭ ‬عائلات‭ ‬الضحايا‭ ‬ومن‭ ‬الضروري‭ ‬إجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬معمق‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‮»‬‭.

كتبت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإسبانية‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬اكس‭ ‬‮«‬ندين‭ ‬هذه‭ ‬المجزرة‭ ‬الرهيبة‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬نتضامن‭ ‬بالكامل‭ ‬مع‭ ‬الضحايا‭ ‬المدنيين‭ ‬الأبرياء‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬احترام‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬خوسيه‭ ‬مانويل‭ ‬ألباريس‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬اكس‭ ‬‮«‬المستشفيات‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تكون‭ ‬هدفا‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬‭.

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الصين‭ ‬تشعر‭ ‬بالصدمة‭ ‬وتندد‭ ‬بشدة‭ ‬بسقوط‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬المستشفى‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الصين‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬وإنهاء‭ ‬الحرب‮»‬‭. ‬

‭ ‬وأعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬ابراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬يوم‭ ‬‮«‬حداد‭ ‬وطني‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬لهيب‭ ‬القنابل‭ ‬الأمريكية‭-‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬ألقيت‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭ ‬على‭ ‬الضحايا‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الجرحى‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬المعمداني‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬ستلتهم‭ ‬الصهاينة‭ ‬قريباً‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬عنه‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭. ‬

وتجمّع‭ ‬مئات‭ ‬المتظاهرين‭ ‬أمام‭ ‬سفارتي‭ ‬فرنسا‭ ‬والمملكة‭ ‬المتّحدة‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬ليل‭ ‬الثلاثاء‭-‬الأربعاء‭ ‬احتجاجاً‭ ‬على‭ ‬القصف،‭ ‬وفق‭ ‬مصور‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.

‭ ‬ودان‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوجان‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬الضربة‭ ‬على‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬قائلا‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬أحدث‭ ‬مثال‭ ‬للهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الخالية‭ ‬من‭ ‬أبسط‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬أردوجان‭ ‬‮«‬أدعو‭ ‬الإنسانية‭ ‬جمعاء‭ ‬إلى‭ ‬التحرك‭ ‬لوقف‭ ‬هذه‭ ‬الوحشية‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

دعا‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬الأربعاء‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬بذل‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬لتجنب‭ ‬كارثة‭ ‬إنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬يائس‮»‬‭ ‬معبرا‭ ‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬إزاء‭ ‬احتمال‭ ‬امتداد‭ ‬رقعة‭ ‬النزاع‭. ‬

وقال‭ ‬البابا‭ ‬عند‭ ‬انتهاء‭ ‬لقائه‭ ‬العام‭ ‬الأسبوعي‭ ‬مع‭ ‬المصلين‭ ‬في‭ ‬الفاتيكان‭ ‬‮«‬إنَّ‭ ‬عدد‭ ‬الضحايا‭ ‬يتزايد‭ ‬والوضع‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬يائس‭. ‬من‭ ‬فضلكم‭ ‬يجب‭ ‬القيام‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬ممكن‭ ‬لتجنب‭ ‬كارثة‭ ‬إنسانية‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التمدد‭ ‬المحتمل‭ ‬للصراع‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬مثير‭ ‬للقلق‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬جبهات‭ ‬الحرب‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬يجب‭ ‬إسكات‭ ‬الأسلحة،‭ ‬ويجب‭ ‬الإصغاء‭ ‬إلى‭ ‬صرخة‭ ‬السلام‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬الفقراء‭ ‬والشعوب‭ ‬والأطفال‮»‬‭. ‬

لم‭ ‬يذكر‭ ‬البابا‭ ‬الضربة‭ ‬على‭ ‬المستشفى‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬لكنه‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الحرب‭ ‬لا‭ ‬تحل‭ ‬أي‭ ‬مشكلة‭: ‬هي‭ ‬لا‭ ‬تزرع‭ ‬إلا‭ ‬الموت‭ ‬والدمار،‭ ‬وتزيد‭ ‬الكراهية،‭ ‬وتضاعف‭ ‬الانتقام‮»‬‭. ‬

ودعا‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬الجمعة‭ ‬27‭ ‬أكتوبر‭ ‬يوم‭ ‬صوم‭ ‬وصلاة‭ ‬وتوبة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السلام‭. ‬

اتهم‭ ‬رئيس‭ ‬مفوّضية‭ ‬الاتّحاد‭ ‬الأفريقي‭ ‬موسى‭ ‬فكي‭ ‬محمد‭ ‬إسرائيل‭ ‬بارتكاب‭ ‬‮«‬جريمة‭ ‬حرب‮»‬‭ ‬داعيا‭ ‬المجموعة‭ ‬الدولية‭ ‬إلى‭ ‬التحرك‭.

وأكد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬يخرج‭ ‬عن‭ ‬السيطرة‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬العجز‭ ‬عن‭ ‬إدخال‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭. ‬

وقال‭ ‬تيدروس‭ ‬أدهانوم‭ ‬جيبرييسوس‭ ‬‮«‬مع‭ ‬كل‭ ‬ثانية‭ ‬نتأخر‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬إدخال‭ ‬المساعدة‭ ‬الطبية‭ ‬نخسر‭ ‬أرواحا‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الإمدادات‭ ‬الطبية‭ ‬عالقة‭ ‬منذ‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬عند‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة‭.
‬وأضاف‭ ‬‮«‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬دخول‭ ‬فوري‭ ‬لبدء‭ ‬توصيل‭ ‬إمدادات‭ ‬منقذة‭ ‬للحياة‮»‬‭.‬

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