مجلس الأمن الدولي يرفض مشروع قرار يدين الحرب بين إسرائيل وحماس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الأمم‭ ‬المتحدة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬رفض‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬قدمته‭ ‬البرازيل‭ ‬يدين‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬وخصوصا‭ ‬‮«‬الهجمات‭ ‬الإرهابية‭ ‬الشنيعة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬شنتها‭ ‬الحركة‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬بعد‭ ‬فيتو‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لعدم‭ ‬ذكره‭ ‬‮«‬حق‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‮»‬‭. ‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الـ15‭ ‬الأعضاء‭ ‬صوّتت‭ ‬12‭ ‬دولة‭ ‬لصالح‭ ‬النص‭ ‬وامتنعت‭ ‬اثنتان‭ ‬عن‭ ‬التصويت‭ ‬إحداهما‭ ‬روسيا،‭ ‬لكن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬إحدى‭ ‬الدول‭ ‬الخمس‭ ‬الدائمة‭ ‬العضوية،‭ ‬صوّتت‭ ‬ضده‭ ‬وبالتالي‭ ‬أسقطته‭. ‬وكان‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬رفض‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬تعديلين‭ ‬روسيين‭ ‬على‭ ‬النص‭ ‬البرازيلي‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬بعد‭ ‬مفاوضات‭ ‬شاقة‭ ‬استمرت‭ ‬أياما‭. ‬

وطرحت‭ ‬موسكو‭ ‬مساء‭ ‬الإثنين‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬إنساني‭ ‬فوري‭ ‬ودائم‭ ‬ويتمّ‭ ‬احترامه‭ ‬بالكامل‮»‬‭ ‬وإلى‭ ‬‮«‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬من‭ ‬‮«‬دون‭ ‬عوائق‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬محتاجيها‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المحاصر،‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬يتضمن‭ ‬أيّ‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬حركة‭ ‬حماس،‭ ‬فواجه‭ ‬رفض‭ ‬ثلاث‭ ‬دول‭ ‬دائمة‭ ‬العضوية‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬هي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وفرنسا‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬اليابان‭. ‬

وكان‭ ‬نص‭ ‬البرازيل‭ ‬التي‭ ‬تتولى‭ ‬الرئاسة‭ ‬الدورية‭ ‬للمجلس‭ ‬في‭ ‬أكتوبر،‭ ‬‮«‬يدين‭ ‬بحزم‭ ‬كل‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬والأعمال‭ ‬الحربية‭ ‬ضد‭ ‬مدنيين‭ ‬وكل‭ ‬الأعمال‭ ‬الإرهابية‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬‮«‬يرفض‭ ‬ويدين‭ ‬بدون‭ ‬لبس‭ ‬الهجمات‭ ‬الإرهابية‭ ‬التي‭ ‬نفذتها‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬واحتجاز‭ ‬رهائن‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬يحضّ‭ ‬النصّ‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬تماما‭ ‬بواجبات‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الحقوق‭ ‬الإنسانية‭ ‬الدولية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الأعمال‭ ‬الحربية‮»‬‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬يستهدف‭ ‬تحديدا‭ ‬إسرائيل‭ ‬بسبب‭ ‬حملة‭ ‬القصف‭ ‬المركز‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬على‭ ‬غزة‭. ‬وقالت‭ ‬السفيرة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ليندا‭ ‬توماس‭ ‬غرينفيلد‭ ‬إن‭ ‬الفيتو‭ ‬الأمريكي‭ ‬سببه‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬لا‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬حق‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‮»‬‭.‬