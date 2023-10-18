مجلس الأمن الدولي يرفض مشروع قرار يدين الحرب بين إسرائيل وحماس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
الأمم المتحدة - (أ ف ب): رفض مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء مشروع قرار قدمته البرازيل يدين الحرب بين إسرائيل وحماس وخصوصا «الهجمات الإرهابية الشنيعة» التي شنتها الحركة الفلسطينية، بعد فيتو من الولايات المتحدة لعدم ذكره «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها».
ومن بين الدول الـ15 الأعضاء صوّتت 12 دولة لصالح النص وامتنعت اثنتان عن التصويت إحداهما روسيا، لكن الولايات المتحدة، إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية، صوّتت ضده وبالتالي أسقطته. وكان مجلس الأمن رفض في وقت سابق تعديلين روسيين على النص البرازيلي الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة استمرت أياما.
وطرحت موسكو مساء الإثنين مشروع قرار يدعو إلى «وقف إطلاق نار إنساني فوري ودائم ويتمّ احترامه بالكامل» وإلى «وصول المساعدات الإنسانية من «دون عوائق» إلى محتاجيها في قطاع غزة المحاصر، بدون أن يتضمن أيّ إشارة إلى حركة حماس، فواجه رفض ثلاث دول دائمة العضوية في المجلس هي الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، إضافة إلى اليابان.
وكان نص البرازيل التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس في أكتوبر، «يدين بحزم كل أعمال العنف والأعمال الحربية ضد مدنيين وكل الأعمال الإرهابية»، كما «يرفض ويدين بدون لبس الهجمات الإرهابية التي نفذتها حماس في السابع من أكتوبر واحتجاز رهائن».
كما يحضّ النصّ «جميع الأطراف على الالتزام تماما بواجبات القانون الدولي ولا سيما الحقوق الإنسانية الدولية، بما في ذلك خلال الأعمال الحربية» بدون أن يستهدف تحديدا إسرائيل بسبب حملة القصف المركز التي تنفذها على غزة. وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن الفيتو الأمريكي سببه أن القرار لا يشير إلى «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها».
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