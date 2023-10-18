الكونغرس الآسيوي يدعم ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
ترأس الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم اجتماع الجمعية العمومية غير العادي 2023 للاتحاد الآسيوي الذي عقد أمس الأربعاء عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ورؤساء وممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء.
خلال الاجتماع قامت الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بانتخاب رؤساء ونواب رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية (لجنة الانضباط والأخلاق، لجنة أهلية المشاركة، ولجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم).
وهنأ الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأعضاء المنتخبين، وقال: «حقق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نمواً ليصبح نموذجاً في التميز على صعيد تطبيق الحوكمة الجيدة، وتطبيق أعلى المعايير الأخلاقية خلال السنوات الأخيرة».
وأضاف: «هذه الإنجازات تم بناؤها من خلال مساهمات أعضاء هيئاتنا القضائية، وبالتالي عند انتخاب الأعضاء الجدد، يجب أن نتوقف من أجل شكر جميع الذين خدموا كرة القدم الآسيوية بشكل مميز».
وأوضح: «عندي إيمان كبير بأن الأفراد الذين تم انتخابهم اليوم سيواصلون البناء على هذا التراث الفخور، وأريد أن أهنئهم بتعيينهم، وأنا أمتلك الثقة في أن قدراتهم وخبراتهم سوف تلعب دوراً مهماً في الارتقاء بمستقبل كرة القدم الآسيوية».
وخلال الاجتماع، أعرب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تعاطفه الكامل مع العائلات التي فقدت أحباءها خلال المأساة المتواصلة التي خطفت أنظار العالم، معرباً عن أمله في التوصل إلى حل سلمي لتسهيل العودة السريعة لكرة القدم في فلسطين.
في المقابل، وفي إشارة واضحة إلى وحدة وتضامن آسيا، أعربت الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن دعمها وإرادتها في الوقوف خلف ملف الترشيح الوحيد المقدم من السعودية، بحسب ما تم التأكيد عليه من قبل رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من أجل حقوق استضافة كأس العالم 2034.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كان رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن دعم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ملف ترشيح المملكة العربية السعودية من أجل استضافة كأس العالم.
كما صادقت الجمعية العمومية على التقارير المالية المدققة، وتقرير المدققين الماليين لعام 2022، وكذلك على ميزانية عامي 2023 و2024.
تشكيلة اللجان القضائية بعد انتخابها
تشكيلة اللجان القضائية بعد انتخابها
لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
الرئيس: جاهانغير باغلاري (إيران)
نائب الرئيس: شين روي (الصين)
الأعضاء
كينغو هاريما (اليابان)
ساران ناداراجاه (ماليزيا)
اسماعيل زميل رشيد (المالديف)
غيليرمو ايروي جونيور (الفلبين)
بندر الحميداني (السعودية)
سعيد محمد الحوطي (الإمارات)
لجنة الاستئناف في الاتحاد
الآسيوي لكرة القدم
الرئيس: سلمان الأنصاري (قطر)
نائب الرئيس: نغوين ثاي ماي دونغ (فيتنام)
الأعضاء
فايباف غاغار (الهند)
دونغ-هو ليم (كوريا الجنوبية)
علي محمد محيدلي (لبنان)
عبدول سليم أحمد إبراهيم (سنغافورة)
لجنة أهلية المشاركة
الرئيس: ليو تشاي (الصين)
النائب الأول للرئيس: دانيلو راباداس (غوام)
النائب الثاني للرئيس: فراس المصطفى (سوريا)
النائب الثالث للرئيس: الكساندر دافاني (أستراليا)
النائب الرابع للرئيس: عالمجانوف أوميدجون باهوديرجانوفيتش (أوزبكستان)
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