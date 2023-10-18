الكونغرس الآسيوي يدعم ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

ترأس‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬غير‭ ‬العادي‭ ‬2023‭ ‬للاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬عبر‭ ‬تقنية‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي‭ ‬بحضور‭ ‬جياني‭ ‬انفانتينو‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ورؤساء‭ ‬وممثلي‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬الأعضاء‭.‬

خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬قامت‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بانتخاب‭ ‬رؤساء‭ ‬ونواب‭ ‬رؤساء‭ ‬وأعضاء‭ ‬الهيئات‭ ‬القضائية‭ (‬لجنة‭ ‬الانضباط‭ ‬والأخلاق،‭ ‬لجنة‭ ‬أهلية‭ ‬المشاركة،‭ ‬ولجنة‭ ‬الاستئناف‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭).‬

وهنأ‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الأعضاء‭ ‬المنتخبين،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬حقق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬نمواً‭ ‬ليصبح‭ ‬نموذجاً‭ ‬في‭ ‬التميز‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تطبيق‭ ‬الحوكمة‭ ‬الجيدة،‭ ‬وتطبيق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬الأخلاقية‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬تم‭ ‬بناؤها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مساهمات‭ ‬أعضاء‭ ‬هيئاتنا‭ ‬القضائية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬عند‭ ‬انتخاب‭ ‬الأعضاء‭ ‬الجدد،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نتوقف‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬شكر‭ ‬جميع‭ ‬الذين‭ ‬خدموا‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الآسيوية‭ ‬بشكل‭ ‬مميز‮»‬‭.‬

وأوضح‭: ‬‮«‬عندي‭ ‬إيمان‭ ‬كبير‭ ‬بأن‭ ‬الأفراد‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬انتخابهم‭ ‬اليوم‭ ‬سيواصلون‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التراث‭ ‬الفخور،‭ ‬وأريد‭ ‬أن‭ ‬أهنئهم‭ ‬بتعيينهم،‭ ‬وأنا‭ ‬أمتلك‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬قدراتهم‭ ‬وخبراتهم‭ ‬سوف‭ ‬تلعب‭ ‬دوراً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستقبل‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الآسيوية‮»‬‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عن‭ ‬تعاطفه‭ ‬الكامل‭ ‬مع‭ ‬العائلات‭ ‬التي‭ ‬فقدت‭ ‬أحباءها‭ ‬خلال‭ ‬المأساة‭ ‬المتواصلة‭ ‬التي‭ ‬خطفت‭ ‬أنظار‭ ‬العالم،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سلمي‭ ‬لتسهيل‭ ‬العودة‭ ‬السريعة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬وفي‭ ‬إشارة‭ ‬واضحة‭ ‬إلى‭ ‬وحدة‭ ‬وتضامن‭ ‬آسيا،‭ ‬أعربت‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عن‭ ‬دعمها‭ ‬وإرادتها‭ ‬في‭ ‬الوقوف‭ ‬خلف‭ ‬ملف‭ ‬الترشيح‭ ‬الوحيد‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬السعودية،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬التأكيد‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حقوق‭ ‬استضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2034‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري،‭ ‬كان‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬دعم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ملف‭ ‬ترشيح‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭.‬

كما‭ ‬صادقت‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬على‭ ‬التقارير‭ ‬المالية‭ ‬المدققة،‭ ‬وتقرير‭ ‬المدققين‭ ‬الماليين‭ ‬لعام‭ ‬2022،‭ ‬وكذلك‭ ‬على‭ ‬ميزانية‭ ‬عامي‭ ‬2023‭ ‬و2024‭.‬





تشكيلة اللجان القضائية بعد انتخابها

تشكيلة‭ ‬اللجان‭ ‬القضائية‭ ‬بعد‭ ‬انتخابها





لجنة‭ ‬الانضباط‭ ‬والأخلاق‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم

الرئيس‭: ‬جاهانغير‭ ‬باغلاري‭ (‬إيران‭)‬

نائب‭ ‬الرئيس‭: ‬شين‭ ‬روي‭ (‬الصين‭)‬

الأعضاء

كينغو‭ ‬هاريما‭ (‬اليابان‭)‬

ساران‭ ‬ناداراجاه‭ (‬ماليزيا‭)‬

اسماعيل‭ ‬زميل‭ ‬رشيد‭ (‬المالديف‭)‬

غيليرمو‭ ‬ايروي‭ ‬جونيور‭ (‬الفلبين‭)‬

بندر‭ ‬الحميداني‭ (‬السعودية‭)‬

سعيد‭ ‬محمد‭ ‬الحوطي‭ (‬الإمارات‭)‬





لجنة‭ ‬الاستئناف‭ ‬في‭ ‬الاتحاد

‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم

الرئيس‭: ‬سلمان‭ ‬الأنصاري‭ (‬قطر‭)‬

نائب‭ ‬الرئيس‭: ‬نغوين‭ ‬ثاي‭ ‬ماي‭ ‬دونغ‭ (‬فيتنام‭)‬

الأعضاء

فايباف‭ ‬غاغار‭ (‬الهند‭)‬

دونغ‭-‬هو‭ ‬ليم‭ (‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭)‬

علي‭ ‬محمد‭ ‬محيدلي‭ (‬لبنان‭)‬

عبدول‭ ‬سليم‭ ‬أحمد‭ ‬إبراهيم‭ (‬سنغافورة‭)‬





لجنة‭ ‬أهلية‭ ‬المشاركة

الرئيس‭: ‬ليو‭ ‬تشاي‭ (‬الصين‭)‬

النائب‭ ‬الأول‭ ‬للرئيس‭: ‬دانيلو‭ ‬راباداس‭ (‬غوام‭)‬

النائب‭ ‬الثاني‭ ‬للرئيس‭: ‬فراس‭ ‬المصطفى‭ (‬سوريا‭)‬

النائب‭ ‬الثالث‭ ‬للرئيس‭: ‬الكساندر‭ ‬دافاني‭ (‬أستراليا‭)‬

النائب‭ ‬الرابع‭ ‬للرئيس‭: ‬عالمجانوف‭ ‬أوميدجون‭ ‬باهوديرجانوفيتش‭ (‬أوزبكستان‭)‬