Thursday, 19 October 2023 05:47 GMT

الكونغرس الآسيوي يدعم ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

10/18/2023 7:23:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

ترأس‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬غير‭ ‬العادي‭ ‬2023‭ ‬للاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬عبر‭ ‬تقنية‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي‭ ‬بحضور‭ ‬جياني‭ ‬انفانتينو‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ورؤساء‭ ‬وممثلي‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬الأعضاء‭.‬

خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬قامت‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بانتخاب‭ ‬رؤساء‭ ‬ونواب‭ ‬رؤساء‭ ‬وأعضاء‭ ‬الهيئات‭ ‬القضائية‭ (‬لجنة‭ ‬الانضباط‭ ‬والأخلاق،‭ ‬لجنة‭ ‬أهلية‭ ‬المشاركة،‭ ‬ولجنة‭ ‬الاستئناف‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭).‬

وهنأ‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الأعضاء‭ ‬المنتخبين،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬حقق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬نمواً‭ ‬ليصبح‭ ‬نموذجاً‭ ‬في‭ ‬التميز‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تطبيق‭ ‬الحوكمة‭ ‬الجيدة،‭ ‬وتطبيق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬الأخلاقية‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬تم‭ ‬بناؤها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مساهمات‭ ‬أعضاء‭ ‬هيئاتنا‭ ‬القضائية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬عند‭ ‬انتخاب‭ ‬الأعضاء‭ ‬الجدد،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نتوقف‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬شكر‭ ‬جميع‭ ‬الذين‭ ‬خدموا‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الآسيوية‭ ‬بشكل‭ ‬مميز‮»‬‭.‬

وأوضح‭: ‬‮«‬عندي‭ ‬إيمان‭ ‬كبير‭ ‬بأن‭ ‬الأفراد‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬انتخابهم‭ ‬اليوم‭ ‬سيواصلون‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التراث‭ ‬الفخور،‭ ‬وأريد‭ ‬أن‭ ‬أهنئهم‭ ‬بتعيينهم،‭ ‬وأنا‭ ‬أمتلك‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬قدراتهم‭ ‬وخبراتهم‭ ‬سوف‭ ‬تلعب‭ ‬دوراً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستقبل‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الآسيوية‮»‬‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عن‭ ‬تعاطفه‭ ‬الكامل‭ ‬مع‭ ‬العائلات‭ ‬التي‭ ‬فقدت‭ ‬أحباءها‭ ‬خلال‭ ‬المأساة‭ ‬المتواصلة‭ ‬التي‭ ‬خطفت‭ ‬أنظار‭ ‬العالم،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سلمي‭ ‬لتسهيل‭ ‬العودة‭ ‬السريعة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬وفي‭ ‬إشارة‭ ‬واضحة‭ ‬إلى‭ ‬وحدة‭ ‬وتضامن‭ ‬آسيا،‭ ‬أعربت‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عن‭ ‬دعمها‭ ‬وإرادتها‭ ‬في‭ ‬الوقوف‭ ‬خلف‭ ‬ملف‭ ‬الترشيح‭ ‬الوحيد‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬السعودية،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬التأكيد‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حقوق‭ ‬استضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2034‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري،‭ ‬كان‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬دعم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ملف‭ ‬ترشيح‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭.‬

كما‭ ‬صادقت‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬على‭ ‬التقارير‭ ‬المالية‭ ‬المدققة،‭ ‬وتقرير‭ ‬المدققين‭ ‬الماليين‭ ‬لعام‭ ‬2022،‭ ‬وكذلك‭ ‬على‭ ‬ميزانية‭ ‬عامي‭ ‬2023‭ ‬و2024‭.‬


تشكيلة اللجان القضائية بعد انتخابها

تشكيلة‭ ‬اللجان‭ ‬القضائية‭ ‬بعد‭ ‬انتخابها


لجنة‭ ‬الانضباط‭ ‬والأخلاق‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم

الرئيس‭: ‬جاهانغير‭ ‬باغلاري‭ (‬إيران‭)‬

نائب‭ ‬الرئيس‭: ‬شين‭ ‬روي‭ (‬الصين‭)‬

الأعضاء

كينغو‭ ‬هاريما‭ (‬اليابان‭)‬

ساران‭ ‬ناداراجاه‭ (‬ماليزيا‭)‬

اسماعيل‭ ‬زميل‭ ‬رشيد‭ (‬المالديف‭)‬

غيليرمو‭ ‬ايروي‭ ‬جونيور‭ (‬الفلبين‭)‬

بندر‭ ‬الحميداني‭ (‬السعودية‭)‬

سعيد‭ ‬محمد‭ ‬الحوطي‭ (‬الإمارات‭)‬


لجنة‭ ‬الاستئناف‭ ‬في‭ ‬الاتحاد

‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم

الرئيس‭: ‬سلمان‭ ‬الأنصاري‭ (‬قطر‭)‬

نائب‭ ‬الرئيس‭: ‬نغوين‭ ‬ثاي‭ ‬ماي‭ ‬دونغ‭ (‬فيتنام‭)‬

الأعضاء

فايباف‭ ‬غاغار‭ (‬الهند‭)‬

دونغ‭-‬هو‭ ‬ليم‭ (‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭)‬

علي‭ ‬محمد‭ ‬محيدلي‭ (‬لبنان‭)‬

عبدول‭ ‬سليم‭ ‬أحمد‭ ‬إبراهيم‭ (‬سنغافورة‭)‬


لجنة‭ ‬أهلية‭ ‬المشاركة

الرئيس‭: ‬ليو‭ ‬تشاي‭ (‬الصين‭)‬

النائب‭ ‬الأول‭ ‬للرئيس‭: ‬دانيلو‭ ‬راباداس‭ (‬غوام‭)‬

النائب‭ ‬الثاني‭ ‬للرئيس‭: ‬فراس‭ ‬المصطفى‭ (‬سوريا‭)‬

النائب‭ ‬الثالث‭ ‬للرئيس‭: ‬الكساندر‭ ‬دافاني‭ (‬أستراليا‭)‬

النائب‭ ‬الرابع‭ ‬للرئيس‭: ‬عالمجانوف‭ ‬أوميدجون‭ ‬باهوديرجانوفيتش‭ (‬أوزبكستان‭)‬

MENAFN18102023000055011008ID1107267026

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث