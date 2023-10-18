داتو يشيد باستضافة البحرين لتصفيات كأس آسيا لكرة الصالات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعرب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬داتو‭ ‬ويندسور‭ ‬جون‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بعد‭ ‬النجاح‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬ F ‭ ‬لتصفيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات‭ ‬2024،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬بنظام‭ ‬التجمع‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬7‭ - ‬11‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭.‬

وأكد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬شكر‭ ‬وتقدير‭ ‬تلقتها‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وحملت‭ ‬توقيع‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬داتو‭ ‬ويندسور‭ ‬جون،‭ ‬أن‭ ‬نجاح‭ ‬الاستضافة‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬الإخلاص‭ ‬والعمل‭ ‬الجاد‭ ‬والجهود‭ ‬الدؤوبة‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬واللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬المحلية‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬في‭ ‬رسالته‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لضيافة‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬المحلية‭ ‬لوفد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي،‭ ‬والمنتخبات‭ ‬المشاركة،‭ ‬وعلى‭ ‬الترتيبات‭ ‬التي‭ ‬أُعدت‭ ‬لضمان‭ ‬صحة‭ ‬وسلامة‭ ‬جميع‭ ‬المعنيين‭ ‬خلال‭ ‬المنافسات،‭ ‬كما‭ ‬هنأ‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬بمناسبة‭ ‬تأهل‭ ‬منتخب‭ ‬كرة‭ ‬الصالات‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2024‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬احتضن‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬ F ‭ ‬التي‭ ‬ضمت‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬الكويت‭ ‬وبروناي‭ ‬دار‭ ‬السلام‭ ‬وتيمور‭ ‬الشرقية‭.‬