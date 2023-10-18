Thursday, 19 October 2023 05:47 GMT

داتو يشيد باستضافة البحرين لتصفيات كأس آسيا لكرة الصالات

10/18/2023 7:23:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعرب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬داتو‭ ‬ويندسور‭ ‬جون‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بعد‭ ‬النجاح‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬ F ‭ ‬لتصفيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات‭ ‬2024،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬بنظام‭ ‬التجمع‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬7‭ - ‬11‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭.‬

وأكد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬شكر‭ ‬وتقدير‭ ‬تلقتها‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وحملت‭ ‬توقيع‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬داتو‭ ‬ويندسور‭ ‬جون،‭ ‬أن‭ ‬نجاح‭ ‬الاستضافة‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬الإخلاص‭ ‬والعمل‭ ‬الجاد‭ ‬والجهود‭ ‬الدؤوبة‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬واللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬المحلية‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬في‭ ‬رسالته‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لضيافة‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬المحلية‭ ‬لوفد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي،‭ ‬والمنتخبات‭ ‬المشاركة،‭ ‬وعلى‭ ‬الترتيبات‭ ‬التي‭ ‬أُعدت‭ ‬لضمان‭ ‬صحة‭ ‬وسلامة‭ ‬جميع‭ ‬المعنيين‭ ‬خلال‭ ‬المنافسات،‭ ‬كما‭ ‬هنأ‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬بمناسبة‭ ‬تأهل‭ ‬منتخب‭ ‬كرة‭ ‬الصالات‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2024‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬احتضن‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬ F ‭ ‬التي‭ ‬ضمت‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬الكويت‭ ‬وبروناي‭ ‬دار‭ ‬السلام‭ ‬وتيمور‭ ‬الشرقية‭.‬

MENAFN18102023000055011008ID1107267025

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث