داتو يشيد باستضافة البحرين لتصفيات كأس آسيا لكرة الصالات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعرب الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم داتو ويندسور جون عن شكره وتقديره للاتحاد البحريني لكرة القدم، بعد النجاح الكبير الذي حققه مملكة البحرين في استضافة مباريات المجموعة F لتصفيات كأس آسيا لكرة الصالات 2024، والتي أقيمت بنظام التجمع خلال الفترة 7 - 11 أكتوبر 2023.
وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في رسالة شكر وتقدير تلقتها الأمانة العامة بالاتحاد البحريني لكرة القدم، وحملت توقيع الأمين العام داتو ويندسور جون، أن نجاح الاستضافة دليل على الإخلاص والعمل الجاد والجهود الدؤوبة للاتحاد البحريني لكرة القدم واللجنة المنظمة المحلية.
كما أعرب الاتحاد الآسيوي في رسالته عن تقديره لضيافة اللجنة المنظمة المحلية لوفد الاتحاد الآسيوي، والمنتخبات المشاركة، وعلى الترتيبات التي أُعدت لضمان صحة وسلامة جميع المعنيين خلال المنافسات، كما هنأ الاتحاد الآسيوي الاتحاد البحريني بمناسبة تأهل منتخب كرة الصالات إلى كأس آسيا 2024.
يذكر أن الاتحاد البحريني لكرة القدم احتضن مباريات المجموعة F التي ضمت إلى جانب المنتخب الوطني كلا من الكويت وبروناي دار السلام وتيمور الشرقية.
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