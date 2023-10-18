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لابورتا متهم في الفضيحة التحكيمية

10/18/2023 7:23:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

برشلونة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬القضاء‭ ‬الإسباني‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬أيضا‭ ‬توجيه‭ ‬الاتهام‭ ‬إلى‭ ‬الرئيس‭ ‬الحالي‭ ‬لنادي‭ ‬برشلونة‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬جوان‭ ‬لابورتا‭ ‬في‭ ‬الفضيحة‭ ‬التحكيمية‭ ‬المتورط‭ ‬فيها‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭.‬

وسبق‭ ‬للقضاء‭ ‬الاسباني‭ ‬أن‭ ‬وجه‭ ‬التهمة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفضيحة‭ ‬الى‭ ‬نادي‭ ‬برشلونة‭ ‬ورئيسيه‭ ‬السابقين‭ ‬جوزيب‭ ‬ماريا‭ ‬بارتوميو‭ ‬وساندرو‭ ‬روسيل،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬خوسيه‭ ‬ماريا‭ ‬إنريكيس‭ ‬نيغريرا،‭ ‬المسؤول‭ ‬التحكيمي‭ ‬السابق،‭ ‬وابنه‭.‬

وأوضح‭ ‬القاضي‭ ‬المكلّف‭ ‬بالتحقيق‭ ‬أن‭ ‬لابورتا‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬توجه‭ ‬إليه‭ ‬أي‭ ‬اتهامات‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬أصبح‭ ‬متهما‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬باعتباره‭ ‬كان‭ ‬رئيسا‭ ‬للنادي‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬ولايته‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬من‭ ‬2003‭ ‬إلى‭ ‬2010‭.‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬بيانه‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكنه‭ ‬الاستفادة،‭ ‬في‭ ‬رأيه،‭ ‬من‭ ‬التقادم،‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬خطورة‭ ‬الاتهامات‭.‬

وتتعلق‭ ‬القضية‭ ‬بمدفوعات‭ ‬مزعومة‭ ‬بلغت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬7‭.‬3‭ ‬ملايين‭ ‬يورو،‭ ‬دفعها‭ ‬برشلونة‭ ‬إلى‭ ‬نيغريرا،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬الفنية‭ ‬السابق،‭ ‬بين‭ ‬2001‭ ‬و2018‭ ‬لتزويد‭ ‬النادي‭ ‬بنصائح‭ ‬ومشورة‭ ‬شفوية‭ ‬حول‭ ‬مواضيع‭ ‬متعلقة‭ ‬بالحكام‭.‬

وأتمت‭ ‬المدفوعات‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬داسنيل‭ ‬95‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬للحكم‭ ‬السابق،‭ ‬وانتهت‭ ‬بخسارة‭ ‬الأخير‭ ‬مركزه‭ ‬رقم‭ ‬2‭ ‬في‭ ‬التحكيم‭ ‬الإسباني‭.‬

وتسببت‭ ‬هذه‭ ‬الفضيحة،‭ ‬التي‭ ‬أطلق‭ ‬عليها‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬قضية‭ ‬نيغريرا‮»‬،‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬تسميم‭ ‬حياة‭ ‬برشلونة‭ ‬الذي‭ ‬ينفي‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬مخالفات‭.‬

واتخذ‭ ‬التحقيق‭ ‬بعدا‭ ‬جديدا‭ ‬نهاية‭ ‬سبتمبر‭ ‬مع‭ ‬تفتيش‭ ‬مقر‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬للحكام‭ ‬إدارة‭ ‬التحكيم‭ ‬الإسباني‭.‬



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