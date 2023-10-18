معضلة بيع مانشستر يونايتد تنتظر أجوبة حول مستقبل النادي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قرابة‭ ‬عام‭ ‬بعد‭ ‬فتح‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬العروض‭ ‬الاستثمارية‭ ‬يبدو‭ ‬أنّ‭ ‬الملياردير‭ ‬البريطاني‭ ‬جيم‭ ‬راتكليف‭ ‬حظي‭ ‬بشرف‭ ‬شراء‭ ‬25‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬الاسهم‭ ‬في‭ ‬عملاق‭ ‬الكرة‭ ‬الانكليزية‭.‬

وتتجه‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬للموافقة‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬يبلغ‭ ‬1.6‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬راتكليف،‭ ‬لكن‭ ‬بقاء‭ ‬عائلة‭ ‬غلايزر‭ ‬مسيطرة‭ ‬على‭ ‬النادي‭ ‬شكل‭ ‬خيبة‭ ‬أمل‭ ‬مريرة‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬مشجعي‭ ‬‮«‬الشياطين‭ ‬الحمر‮»‬،‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يمنون‭ ‬النفس‭ ‬بخروج‭ ‬المالكين‭ ‬الامريكيين‭ ‬غير‭ ‬المحبوبين‭.‬

وقالت‭ ‬رابطة‭ ‬مشجعي‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭: ‬‮«‬سيكون‭ ‬من‭ ‬التفاؤل‭ ‬الشديد‭ ‬الاعتقاد‭ ‬أن‭ ‬عائلة‭ ‬غلايزر‭ ‬تتصرّف‭ ‬لصالح‭ ‬المشجعين‭ ‬أو‭ ‬تتخذ‭ ‬قرارات‭ ‬ملكية‭ ‬لا‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬أولوياتها‭ ‬الخاصة‮»‬‭.‬

وواجه‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬مراحل‭ ‬متفاوتة‭ ‬منذ‭ ‬تولي‭ ‬عائلة‭ ‬غلايزر‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬عام‭ ‬2005‭ ‬بلغت‭ ‬790‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬إذ‭ ‬أبقت‭ ‬براعة‭ ‬المدرب‭ ‬السابق‭ ‬السير‭ ‬أليكس‭ ‬فيرغوسون‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬الكرة‭ ‬الانكليزية‭ ‬والاوروبية‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الاولى‭ ‬لحقبة‭ ‬غلايزر‭.‬

لكنّ‭ ‬يونايتد‭ ‬لم‭ ‬يفز‭ ‬بالدوري‭ ‬منذ‭ ‬اعتزال‭ ‬فيرغوسون‭ ‬عام‭ ‬2013،‭ ‬كما‭ ‬رفع‭ ‬لقب‭ ‬دوري‭ ‬ابطال‭ ‬اوروبا‭ ‬للمرة‭ ‬الاخيرة‭ ‬عام‭ ‬2008‭.‬

وزادت‭ ‬الامور‭ ‬سوءا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬الفريق‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ،‭ ‬ويواجه‭ ‬خطر‭ ‬الخروج‭ ‬المذلّ‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الاول‭ ‬لدوري‭ ‬الابطال،‭ ‬اثر‭ ‬خسارته‭ ‬اول‭ ‬مباراتين‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬على‭ ‬الاطلاق‭.‬





أين‭ ‬ستذهب‭ ‬الاموال؟

وبحسب‭ ‬المعطيات‭ ‬المتوافرة‭ ‬فإنّ‭ ‬راتكليف،‭ ‬مؤسس‭ ‬شركة‭ ‬إينيوس‭ ‬العملاقة‭ ‬للبتروكيماويات،‭ ‬سيسعى‭ ‬إلى‭ ‬تولي‭ ‬إدارة‭ ‬عمليات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬مقابل‭ ‬استثماره‭ ‬الكبير‭.‬

بيد‭ ‬أنّ‭ ‬الكثيرين‭ ‬يتساءلون‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬لمالك‭ ‬حصص‭ ‬هي‭ ‬الأدنى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬التأثير‭ ‬في‭ ‬الممارسة‭ ‬العملية‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬العمليات‭ ‬الأساسية‭ ‬للشركة‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص،‭ ‬تساءل‭ ‬غاري‭ ‬نيفيل‭ ‬قائد‭ ‬يونايتد‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬تحوّل‭ ‬إلى‭ ‬محلّل‭ ‬ورجل‭ ‬أعمال،‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬لمساهم‭ ‬بحصة‭ ‬ضئيلة‭ ‬أن‭ ‬يوقف‭ ‬التدهور‭ ‬الثقافي‭ ‬عبر‭ ‬مؤسسة‭ ‬بأكملها‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬أشرفوا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التدهور‭ ‬مازالوا‭ ‬يمتلكون‭ ‬أغلبية‭ ‬الأسهم؟‮»‬‭. ‬

أضف‭ ‬الى‭ ‬ذلك‭ ‬انه‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أين‭ ‬ستذهب‭ ‬عائدات‭ ‬استثمار‭ ‬راتكليف؛‭ ‬إذ‭ ‬اظهرت‭ ‬أرقام‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬مارس‭ ‬انّ‭ ‬ديون‭ ‬النادي‭ ‬لامست‭ ‬الـ970‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬انّ‭ ‬تأمين‭ ‬التمويل‭ ‬بات‭ ‬ملحاً‭ ‬وضرورياً‭ ‬ًلعملية‭ ‬اعادة‭ ‬تجديد‭ ‬ملعب‭ ‬النادي‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬منتظر‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭.‬

يبقى‭ ‬أولد‭ ‬ترافورد‭ ‬أكبر‭ ‬ملعب‭ ‬بين‭ ‬اندية‭ ‬الكرة‭ ‬الانكليزية،‭ ‬حيث‭ ‬يتسع‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬74‭ ‬ألف‭ ‬مشجّع،‭ ‬الا‭ ‬انّ‭ ‬الملعب‭ ‬الشهير‭ ‬بلغ‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬الشيخوخة‭ ‬ويحتاج‭ ‬بشدّة‭ ‬الى‭ ‬التجديد‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬فعلت‭ ‬الاندية‭ ‬المنافسة‭ ‬ليونايتد‭. ‬إذ‭ ‬اختير‭ ‬ملعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الخاص‭ ‬بمانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بين‭ ‬الملاعب‭ ‬التي‭ ‬ستستضيف‭ ‬كأس‭ ‬اوروبا‭ ‬2028‭ ‬التي‭ ‬فازت‭ ‬بحق‭ ‬استضافتها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬بريطانيا‭ ‬وإيرلندا‭.‬

وعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬شاشة‭ ‬كبيرة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬الاعادات‭ ‬للجماهير‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬اللجوء‭ ‬الى‭ ‬تقنية‭ ‬الحكم‭ ‬المساعد‭ ‬‮«‬في‭ ‬ايه‭ ‬آر‮»‬‭ ‬في‭ ‬أولد‭ ‬ترافورد،‭ ‬كما‭ ‬أظهرت‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬المشجعين‭ ‬وهم‭ ‬مبللون‭ ‬خلال‭ ‬الهزيمة‭ ‬1-0‭ ‬أمام‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بسبب‭ ‬تسرب‭ ‬المياه‭ ‬من‭ ‬السقف‭.‬

وقال‭ ‬نيفيل‭: ‬‮«‬يتطلب‭ ‬ملعب‭ ‬أولد‭ ‬ترافورد‭ ‬استثمارات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬المحيطة‭ ‬به‮»‬‭. ‬وتساءل‭: ‬‮«‬هل‭ ‬تؤثر‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المطلب‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬أم‭ ‬أنها‭ ‬تتركه‭ ‬أرضا‭ ‬قاحلة‭ ‬خرسانية؟‮»‬‭.‬

عندما‭ ‬أعلن‭ ‬يونايتد‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬استكشاف‭ ‬البدائل‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للنادي‮»‬‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2022،‭ ‬كان‭ ‬‮«‬إعادة‭ ‬تطوير‭ ‬الاستاد‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‮»‬‭ ‬أحد‭ ‬الخيارات‭ ‬المتاحة‭ ‬مع‭ ‬ضخ‭ ‬رأسمال‭ ‬جديد‭.‬

كما‭ ‬تحدث‭ ‬نيفيل‭ ‬عن‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تحديث‭ ‬ملعب‭ ‬تدريب‭ ‬النادي‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬11‭ ‬شهرًا‭ ‬من‭ ‬العملية‭ ‬البطيئة‭ ‬والمرهقة‭ ‬يخشى‭ ‬مشجعو‭ ‬يونايتد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تتمكن‭ ‬عائلة‭ ‬غلايزر‭ ‬من‭ ‬ملء‭ ‬جيوبهم‭ ‬الخاصة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬بيع‭ ‬بعض‭ ‬أسهمهم‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬سيطرتهم‭.‬

وقالت‭ ‬رابطة‭ ‬المشجعين‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬التقارير‭ ‬صحيحة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بحصول‭ ‬إينيوس‭ ‬على‭ ‬حصة‭ ‬25‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬في‭ ‬نادينا،‭ ‬فهناك‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأسئلة‭ ‬حول‭ ‬الصفقة‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬توضيح‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬المشجعون‭ ‬من‭ ‬إصدار‭ ‬أي‭ ‬حكم‭ ‬بشأن‭ ‬مزاياها‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬النتيجة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتضمن‭ ‬استثمارات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬النادي‭. ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬فقط‭ ‬بمصالح‭ ‬المساهمين‭ ‬سواء‭ ‬الحاليون‭ ‬أو‭ ‬الجدد‮»‬‭.‬











