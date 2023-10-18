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ساوثغيت: أداء بلينغهام ((لا يصدق))

10/18/2023 7:23:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أشاد‭ ‬غاريث‭ ‬ساوثغيت،‭ ‬مدرب‭ ‬إنجلترا،‭ ‬بلاعب‭ ‬الوسط‭ ‬جود‭ ‬بلينغهام‭ ‬ووصف‭ ‬أداء‭ ‬النجم‭ ‬الشاب‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يصدق‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قاد‭ ‬فريقه‭ ‬للفوز‭ ‬3‭-‬1‭ ‬على‭ ‬إيطاليا،‭ ‬في‭ ‬‮«‬ويمبلي‮»‬،‭ ‬والتأهل‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬بطولة‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ولم‭ ‬يتمكن‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬20‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬هز‭ ‬الشباك؛‭ ‬لكن‭ ‬تأثيره‭ ‬كان‭ ‬هائلاً‭.‬

وقال‭ ‬ساوثغيت‭ ‬للصحافيين‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬حقاً‭ ‬بالطريقة‭ ‬التي‭ ‬سيطرنا‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬المباراة‭ .‬وأضاف‭: ‬‮«‬مع‭ ‬جود،‭ ‬عقليته‭ ‬لا‭ ‬تصدق‭ ‬بالنسبة‭ ‬لسنه‭. ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬التأثير‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬سنه،‭ ‬وإظهار‭ ‬هذا‭ ‬النضج‭ ‬الكبير‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬القدر‭ ‬من‭ ‬التواضع‭. ‬نحن‭ ‬محظوظون‭ ‬جداً‭ ‬بوجوده‭ ‬معنا‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أحدث‭ ‬بلينغهام‭ ‬تأثيراً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬منذ‭ ‬انضمامه‭ ‬من‭ ‬بروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬هذا‭ ‬العام؛‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬10‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬10‭ ‬مباريات‭ ‬له‭.‬

وقال‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬إن‭ ‬مستواه‭ ‬تحسن‭ ‬بنسبة‭ ‬مائة‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬بعد‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭.‬

وأضاف‭ ‬لهيئة‭ ‬الإذاعة‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭): ‬‮«‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬يومياً‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الكوكبة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬أصحاب‭ ‬الجودة‭ ‬العالية‭ ‬والعقلية‭ ‬الانتصارية،‭ ‬فإنك‭ ‬تنتقل‭ ‬لمستويات‭ ‬أخرى‭ ‬رائعة‭ ‬ذهنياً‭ ‬وبدنياً‭ ‬وفنياً‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬ساوثغيت‭ ‬إن‭ ‬اللاعب‭ ‬الشاب‭ ‬كان‭ ‬نقطة‭ ‬انطلاق‭ ‬جيدة‭ ‬لمنتخب‭ ‬إنجلترا‭.‬

وأوضح‭: ‬‮«‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬يتصرف‭ ‬بها،‭ ‬والطريقة‭ ‬التي‭ ‬يلعب‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب،‭ ‬تظهر‭ ‬ذلك‭. ‬فهو‭ ‬يمتلك‭ ‬هذه‭ ‬المهارات‭ ‬والجودة‭ ‬العالية‭ ‬منذ‭ ‬دخوله‭ ‬المنتخب،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬القوة‭ ‬في‭ ‬لعبه‭. ‬يمنحنا‭ ‬حلولاً‭ ‬عندما‭ ‬نكون‭ ‬في‭ ‬مواقف‭ ‬صعبة‭. ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬اللعب‭ ‬بهذه‭ ‬الثقة‭ ‬الكبيرة‭ ‬وطريقة‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬الجماهير‭ ‬سمات‭ ‬نادرة‭ ‬في‭ ‬لاعب‭ ‬صغير‭ ‬جداً‮»‬‭.‬

وبينما‭ ‬تألق‭ ‬بلينغهام،‭ ‬أوضح‭ ‬ساوثغيت‭ ‬أن‭ ‬قائد‭ ‬فريقه‭ ‬هاري‭ ‬كين‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬هدفين‭ ‬أحدهما‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء،‭ ‬لعب‭ ‬دوراً‭ ‬حاسماً‭ ‬أيضاً‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬ليلة‭ ‬أصبح‭ ‬فيها‭ ‬كين‭ ‬أفضل‭ ‬هداف‭ ‬لإنجلترا‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬في‭ ‬‮«‬ويمبلي‮»‬‭ ‬برصيد‭ ‬24‭ ‬هدفاً‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬خطر‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬نعد‭ ‬الأهداف‭ ‬أمراً‭ ‬مفروغاً‭ ‬منه؛‭ ‬لكن‭ ‬طريقة‭ ‬لعبه‭ ‬الشاملة،‭ ‬وقدرته‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬بدنياً‭ ‬مع‭ ‬لاعبي‭ ‬قلب‭ ‬الدفاع،‭ ‬ورؤيته‭ ‬الثاقبة‭ ‬للملعب،‭ ‬وتمريراته،‭ ‬تجعله‭ ‬لاعباً‭ ‬من‭ ‬نوعية‭ ‬أخرى؛‭ ‬حيث‭ ‬إننا‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬لا‭ ‬نقدّر‭ ‬النجوم‭ ‬بالشكل‭ ‬الكافي،‭ ‬لمجرد‭ ‬أنهم‭ ‬يلعبون‭ ‬منذ‭ ‬وقت‭ ‬طويل‭ ‬مع‭ ‬الفريق‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬ساوثغيت‭ ‬إن‭ ‬انتقال‭ ‬كين‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬توتنهام‭ ‬هوتسبير‭ ‬إلى‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬منح‭ ‬دفعة‭ ‬جديدة‭ ‬للاعب‭.‬

وأضاف‭ ‬ساوثغيت‭: ‬‮«‬اللاعبون‭ ‬الكبار‭ ‬قدوة‭ ‬رائعة‭ ‬للصغار‮»‬‭.‬


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