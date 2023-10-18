أليازيمي يهزم أوفنر ويتأهل لدور الثمانية ببطولة اليابان المفتوحة للتنس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

طوكيو‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬صعد‭ ‬الكندي‭ ‬فيليكس‭ ‬أوجه‭ ‬أليازيمي‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬ببطولة‭ ‬اليابان‭ ‬المفتوحة‭ ‬للتنس‭ ‬بعدما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬النمساوي‭ ‬سيبستيان‭ ‬أوفنر‭ ‬6‭ / ‬4‭ ‬و6‭ / ‬1‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬للبطولة‭.

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وقبل‭ ‬خوض‭ ‬البطولة‭ ‬اليابانية،‭ ‬حقق‭ ‬أليازيمي‭ ‬انتصارين‭ ‬فقط‭ ‬خلال‭ ‬آخر‭ ‬11‭

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مباراة‭ ‬سابقة،‭ ‬لكنه‭ ‬حقق‭ ‬انطلاقة‭ ‬ناجحة‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬بالفوز‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭

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على‭ ‬ألكسندر‭ ‬فوكيتش‭ ‬ثم‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬أوفنر‭ ‬ليتأهل‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬للمرة‭

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الأولى‭ ‬منذ‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭.‬

وكانت‭ ‬آخر‭ ‬مرة‭ ‬سابقة‭ ‬حقق‭ ‬فيها‭ ‬أليازيمي‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية،‭ ‬في‭ ‬بطولة‭

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إنديان‭ ‬ويلز‭ ‬في‭ ‬أذار‭/‬مارس‭ ‬الماضي،‭ ‬عندما‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الثمانية،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرته‭ ‬الرابطة‭ ‬العالمية‭ ‬للاعبي‭ ‬التنس‭ ‬المحترفين‭ ‬عبر‭ ‬موقعها‭ ‬على‭

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الإنترنت‭. ‬

واحتاج‭ ‬أليازيمي‭ ‬23‭/ ‬عاما‭/ ‬إلى‭ ‬ساعة‭ ‬واحدة‭ ‬و35‭ ‬دقيقة‭ ‬لحسم‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬أوفنر‭ ‬والتأهل‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬للمرة‭ ‬الخامسة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬

ويلتقي‭ ‬أليازيمي‭ ‬المصنف‭ ‬17‭ ‬على‭ ‬العالم،‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الثمانية،‭ ‬الأمريكي‭

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ماركوس‭ ‬جيرون‭ ‬الذي‭ ‬تأهل‭ ‬اليوم‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬النرويجي‭ ‬كاسبر‭ ‬رود‭ ‬6‭ / ‬3‭ ‬و6‭ /

‬4‭.‬

وتأهل‭ ‬الأمريكي‭ ‬تومي‭ ‬بول‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬أيضا‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬مواطنه‭

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ماكينزي‭ ‬ماكدونالد‭ ‬6‭ / ‬4‭ ‬و6‭ / ‬2‭. ‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أقيمت‭ ‬اليوم‭ ‬ضمن‭ ‬الدور‭ ‬الأول،‭ ‬تغلب‭ ‬الصيني‭ ‬تشيتشين‭ ‬تشانج‭ ‬على‭ ‬البولندي‭ ‬هوبرت‭ ‬هوركاتش‭ ‬3‭ / ‬6‭ ‬و6‭ / ‬4‭ ‬و7‭ / ‬6‭. ‬

وثأر‭ ‬تشانج‭ ‬بذلك‭ ‬لهزيمته‭ ‬أمام‭ ‬هوركاتش‭ ‬خلال‭ ‬بطولة‭ ‬شنغهاي‭ ‬قبل‭ ‬أيام،‭

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والتي‭ ‬توج‭ ‬هوركاتش‭ ‬بلقبها‭. ‬

واحتاج‭ ‬تشانج‭ ‬27‭/ ‬عاما‭/ ‬إلى‭ ‬ساعتين‭ ‬و17‭ ‬دقيقة‭ ‬لحسم‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬منافسه‭ ‬البولندي‭ ‬والتأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭. ‬

ويواصل‭ ‬تشانج‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬موسم‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬19‭ ‬انتصارا‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬المحترفين‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الجاري،‭ ‬وسيلتقي‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬اليابان،‭ ‬الروسي‭ ‬أصلان‭ ‬كاراتسيف‭. ‬







