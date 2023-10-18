خروج مفاجئ لهوركاتش من الدور الأول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

طوكيو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬ودّع‭ ‬البولندي‭ ‬هوبرت‭ ‬هوركاتش،‭ ‬المتوج‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بلقب‭ ‬دورة‭ ‬شنغهاي‭ ‬لماسترز‭ ‬الالف‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب،‭ ‬عقب‭ ‬خسارته‭ ‬امام‭ ‬الصيني‭ ‬جيجن‭ ‬جانغ‭ ‬المصنّف‭ ‬57‭ ‬عالميًا‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الاول‭ ‬لدورة‭ ‬طوكيو‭ ‬الـ‭ ‬500،‭ ‬بثلاث‭ ‬مجموعات‭ ‬3‭-‬6‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬4/7‭) ‬الاربعاء‭.‬

وتمثل‭ ‬هذه‭ ‬الانتكاسة‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬تتويجه‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬خبرا‭ ‬سيئا‭ ‬للاعب‭ ‬المصنّف‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬عالميًا‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬للتأهل‭ ‬الى‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬أيه‭ ‬تي‭ ‬بي‮»‬‭ ‬الختامية‭ ‬في‭ ‬تورينو‭ ‬والتي‭ ‬تجمع‭ ‬أفضل‭ ‬ثمانية‭ ‬لاعبين‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭.‬

وبدأ‭ ‬البولندي‭ ‬المباراة‭ ‬بقوّة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فوزه‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬رغم‭ ‬معاناته‭ ‬على‭ ‬إرساله‭ ‬الاول‭ (‬45‭ ‬في‭ ‬المئة‭)‬،‭ ‬الا‭ ‬انّه‭ ‬كسر‭ ‬إرسال‭ ‬منافسه‭ ‬مرتين،‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬له‭ ‬التغلب‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬مواجهتين‭.‬

الا‭ ‬انّ‭ ‬الامور‭ ‬اختلفت‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬حيث‭ ‬برز‭ ‬اللاعب‭ ‬الصيني‭ ‬في‭ ‬ارسالاته‭ ‬الساحقة‭ (‬10‭ ‬في‭ ‬المباراة‭)‬،‭ ‬فعادل‭ ‬النتيجة،‭ ‬ثمّ‭ ‬تابع‭ ‬انتفاضته‭ ‬وانتزع‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬بحسمه‭ ‬الشوط‭ ‬الفاضل‭.‬

وضرب‭ ‬جانغ،‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬26‭ ‬عامًا‭ ‬والذي‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬له‭ ‬ان‭ ‬فاز‭ ‬بأي‭ ‬لقب‭ ‬ضمن‭ ‬دورات‭ ‬المحترفين،‭ ‬موعدا‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬مع‭ ‬الروسي‭ ‬أصلان‭ ‬كاراتسيف‭ (‬30‭ ‬عامًا‭) ‬والـ50‭ ‬عالميًا،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬الاخير‭ ‬المفاجئ‭ ‬على‭ ‬الاميركي‭ ‬فرانسيس‭ ‬تيافو‭ ‬المصنّف‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و7‭-‬6‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬المنافسات‭. ‬وخرج‭ ‬النروجي‭ ‬كاسبر‭ ‬رود‭ ‬المصنف‭ ‬ثانيا‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬بخسارته‭ ‬امام‭ ‬الأميركي‭ ‬ماركوس‭ ‬جيرون‭ ‬الصاعد‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬3‭-‬6‭ ‬و4‭-‬6‭.‬

وقال‭ ‬النروجي‭ ‬الثامن‭ ‬عالميا‭ ‬والذي‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬الصين‭ ‬المفتوحة‭ ‬الاسبوع‭ ‬قبل‭ ‬الماضي‭ ‬وثمن‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬شنغهاي‭ ‬الصينية‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إن‭ ‬رحلته‭ ‬إلى‭ ‬آسيا‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تكن‭ ‬كما‭ ‬كنت‭ ‬أتمناه‭ ‬حقًا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬رود‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لبطولة‭ ‬فرنسا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬ثانية‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬‮«‬اعتقدت‭ ‬أن‭ ‬الأمور‭ ‬سارت‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬فماذا‭ ‬عساي‭ ‬أقول،‭ ‬لقد‭ ‬لعبت‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بالتأكيد‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬ربما‭ ‬ليس‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬كنت‭ ‬أتمناه‭ ‬حقًا‭ ‬وما‭ ‬أحتاجه‭ ‬نوعًا‭ ‬ما،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬أمامي‭ ‬بضعة‭ ‬أسابيع‭ ‬سأبقي‭ ‬رأسي‭ ‬عاليًا‭ ‬وأحاول‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬الأسبوعين‭ ‬الأخيرين‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬لم‭ ‬أكن‭ ‬قادرًا‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مستواي‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬جيرون‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬استمرت‭ ‬ساعة‭ ‬و20‭ ‬دقيقة‭ ‬فقط‭. ‬وثأر‭ ‬جيرون‭ ‬لخسارته‭ ‬المواجهة‭ ‬الاولى‭ ‬امام‭ ‬رود‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬باريس‭ ‬لماسترز‭ ‬الالف‭ ‬نقطة‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬