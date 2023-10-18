استدعاء هيرموسو لتشكيلة منتخب إسبانيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
مدريد - (أ ف ب): استُدعيت اللاعبة جيني هيرموسو أمس الأربعاء لتشكيلة المنتخب الإسباني للسيدات، للمرة الأولى منذ فضيحة قبلة الرئيس السابق للاتحاد لويس روبياليس عقب إحراز لقب كأس العالم للسيدات في أستراليا.
وضمّت المدربة الجديدة مونتسيرات توميه فاسكيس لاعبة الوسط البالغة من العمر 33 عاماً، التي تلعب لفريق باتشوكا المكسيكي، إلى التشكيلة التي ستواجه سويسرا وإيطاليا في وقت لاحق من أكتوبر الحالي ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
وهذه المرة الأولى التي تستدعي فيها فاسكيس هيرموسو إلى المنتخب، بُعيد العاصفة التي احدثتها قبلة روبياليس لها في حفل التتويج باللقب العالمي في 20 أغسطس، رغم استقالة رئيس الاتحاد وإقالة المدرب السابق خورخي فيلدا.
وكانت توميه قد استدعت الشهر الماضي غالبية اللاعبات الفائزات بكأس العالم إلى تشكيلتها لدوري الأمم الأوروبية، لكنها استبعدت هيرموسو «لحمايتها».
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