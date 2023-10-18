استدعاء هيرموسو لتشكيلة منتخب إسبانيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استُدعيت‭ ‬اللاعبة‭ ‬جيني‭ ‬هيرموسو‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬لتشكيلة‭ ‬المنتخب‭ ‬الإسباني‭ ‬للسيدات،‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬فضيحة‭ ‬قبلة‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬للاتحاد‭ ‬لويس‭ ‬روبياليس‭ ‬عقب‭ ‬إحراز‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭.‬

وضمّت‭ ‬المدربة‭ ‬الجديدة‭ ‬مونتسيرات‭ ‬توميه‭ ‬فاسكيس‭ ‬لاعبة‭ ‬الوسط‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬33‭ ‬عاماً،‭ ‬التي‭ ‬تلعب‭ ‬لفريق‭ ‬باتشوكا‭ ‬المكسيكي،‭ ‬إلى‭ ‬التشكيلة‭ ‬التي‭ ‬ستواجه‭ ‬سويسرا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الحالي‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وهذه‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تستدعي‭ ‬فيها‭ ‬فاسكيس‭ ‬هيرموسو‭ ‬إلى‭ ‬المنتخب،‭ ‬بُعيد‭ ‬العاصفة‭ ‬التي‭ ‬احدثتها‭ ‬قبلة‭ ‬روبياليس‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬التتويج‭ ‬باللقب‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬أغسطس،‭ ‬رغم‭ ‬استقالة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬وإقالة‭ ‬المدرب‭ ‬السابق‭ ‬خورخي‭ ‬فيلدا‭.‬

وكانت‭ ‬توميه‭ ‬قد‭ ‬استدعت‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬غالبية‭ ‬اللاعبات‭ ‬الفائزات‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬تشكيلتها‭ ‬لدوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية،‭ ‬لكنها‭ ‬استبعدت‭ ‬هيرموسو‭ ‬‮«‬لحمايتها‮»‬‭.‬