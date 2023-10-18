Thursday, 19 October 2023 05:47 GMT

استدعاء هيرموسو لتشكيلة منتخب إسبانيا

10/18/2023 7:23:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استُدعيت‭ ‬اللاعبة‭ ‬جيني‭ ‬هيرموسو‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬لتشكيلة‭ ‬المنتخب‭ ‬الإسباني‭ ‬للسيدات،‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬فضيحة‭ ‬قبلة‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬للاتحاد‭ ‬لويس‭ ‬روبياليس‭ ‬عقب‭ ‬إحراز‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭.‬

وضمّت‭ ‬المدربة‭ ‬الجديدة‭ ‬مونتسيرات‭ ‬توميه‭ ‬فاسكيس‭ ‬لاعبة‭ ‬الوسط‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬33‭ ‬عاماً،‭ ‬التي‭ ‬تلعب‭ ‬لفريق‭ ‬باتشوكا‭ ‬المكسيكي،‭ ‬إلى‭ ‬التشكيلة‭ ‬التي‭ ‬ستواجه‭ ‬سويسرا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الحالي‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وهذه‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تستدعي‭ ‬فيها‭ ‬فاسكيس‭ ‬هيرموسو‭ ‬إلى‭ ‬المنتخب،‭ ‬بُعيد‭ ‬العاصفة‭ ‬التي‭ ‬احدثتها‭ ‬قبلة‭ ‬روبياليس‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬التتويج‭ ‬باللقب‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬أغسطس،‭ ‬رغم‭ ‬استقالة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬وإقالة‭ ‬المدرب‭ ‬السابق‭ ‬خورخي‭ ‬فيلدا‭.‬

وكانت‭ ‬توميه‭ ‬قد‭ ‬استدعت‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬غالبية‭ ‬اللاعبات‭ ‬الفائزات‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬تشكيلتها‭ ‬لدوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية،‭ ‬لكنها‭ ‬استبعدت‭ ‬هيرموسو‭ ‬‮«‬لحمايتها‮»‬‭.‬

MENAFN18102023000055011008ID1107267018

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث