نائب رئيس نادي برشلونة: وضعنا المالي ((تحت المراقبة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

برشلونة‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬برشلونة‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬الشؤون‭ ‬الاقتصادية‭ ‬إدوارد‭ ‬روميو‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يزال‭ ‬تحت‭ ‬المراقبة‮»‬‭ ‬لكنه‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬مالي‭ ‬حرج‭.‬

وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬الكاتالوني‭ ‬أثناء‭ ‬تقديمه‭ ‬ميزانيتي‭ ‬الموسمين‭ ‬الماضي‭ ‬والمقبل‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬‮«‬ما‭ ‬زلنا‭ ‬تحت‭ ‬المراقبة،‭ ‬لقد‭ ‬تعافينا‭ ‬ونعرف‭ ‬كيفية‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الوضع،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نضيع‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الطريق‮»‬‭.‬

وسجل‭ ‬برشلونة‭ ‬أرباحا‭ ‬بقيمة‭ ‬304‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭ ‬موسم‭ ‬2022‭-‬2023،‭ ‬وهي‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬توقعات‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬الى‭ ‬تطهير‭ ‬وضعه‭ ‬المالي‭.‬

ويتوقع‭ ‬النادي‭ ‬بالنسبة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬أرباحا‭ ‬بقيمة‭ ‬11‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬دون‭ ‬الضرائب،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬انخفاض‭ ‬الرواتب‭ ‬المرتبطة‭ ‬برحيل‭ ‬ركائزه‭ ‬الأساسية‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬مثل‭ ‬سيرجيو‭ ‬بوسكيتس‭ ‬وجوردي‭ ‬ألبا‭ ‬اللذين‭ ‬انتقلا‭ ‬إلى‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬الأميركي،‭ ‬والفرنسي‭ ‬عثمان‭ ‬ديمبيليه‭ ‬المنتقل‭ ‬إلى‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭.‬

وأوضح‭ ‬روميو‭ ‬أن‭ ‬أولوية‭ ‬نادي‭ ‬البلاوغرانا‭ ‬هي‭ ‬‮«‬تحسين‭ ‬الوضع‭ ‬المالي‭ ‬خصوصا‭ ‬تجاه‭ ‬المستثمرين،‭ ‬ومواصلة‭ ‬تخفيف‭ ‬أعباء‭ ‬الديون‮»‬‭.‬

وتمارس‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬احترام‭ ‬اللعب‭ ‬المالي‭ ‬النظيف،‭ ‬رقابة‭ ‬صارمة‭ ‬على‭ ‬إنفاق‭ ‬الأندية‭ ‬على‭ ‬الرواتب‭ ‬وانتقالات‭ ‬اللاعبين‭. ‬قررت‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬خفض‭ ‬سقف‭ ‬إنفاق‭ ‬برشلونة‭ ‬والذي‭ ‬يبلغ‭ ‬الآن‭ ‬270‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭. ‬ويتعلق‭ ‬هذا‭ ‬السقف‭ ‬برواتب‭ ‬اللاعبين‭ ‬والموظفين،‭ ‬وتكاليف‭ ‬الانتقالات،‭ ‬وعمولات‭ ‬الوكلاء،‭ ‬والمكافآت،‭ ‬وغيرها‭.‬











