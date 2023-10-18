سويسرا لحسم استضافة أولمبياد 2030 الشتوي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬ذكر‭ ‬تقرير‭ ‬إخباري‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬سويسرا‭ ‬تعتزم‭ ‬أن‭ ‬تحسم‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭ ‬قرارها‭ ‬الرسمي‭ ‬بشأن‭ ‬إمكانية‭ ‬التقدم‭ ‬بطلب‭ ‬استضافة‭ ‬أولمبياد‭ ‬2030‭ ‬الشتوي‭. ‬

وأوضحت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السويسرية‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬السويسرية‭ ‬وجدت‭ ‬الحافز‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نتائج‭ ‬دراسة‭ ‬جدوى‭ ‬جرى‭ ‬التكليف‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬الربيع،‭ ‬وقد‭ ‬طلبت‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬البرلمان‭ ‬الرياضي‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬الرسمي‭ ‬بشأن‭ ‬الطلب‭ ‬المحتمل‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬المقرر‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬نوفمبر‭. ‬

ويتكون‭ ‬البرلمان‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭ ‬من‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬

ووفقا‭ ‬لدراسة‭ ‬الجدوى،‭ ‬تمتلك‭ ‬سويسرا‭ ‬الإمكانات‭ ‬والمعرفة‭ ‬والدعم‭ ‬الشعبي‭ ‬لاستضافة‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الشتوي‭ ‬والبارالمبياد‭ ‬الشتوي‭. ‬

وأفادت‭ ‬الدراسة‭ ‬بأن‭ ‬الحدث‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬مركزيا،‭ ‬ويفترض‭ ‬إقامته‭ ‬في‭ ‬منشآت‭ ‬قائمة‭ ‬بالفعل،‭ ‬وأن‭ ‬يجرى‭ ‬تمويله‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭. ‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سويسرا‭ ‬استضافت‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬الشتوية‭ ‬في‭ ‬نسختي‭ ‬1928‭ ‬و1948‭. ‬

وتخطط‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬لبدء‭ ‬المحادثات‭ ‬مع‭ ‬المنظمين‭ ‬المحتملين‭ ‬لأولمبياد‭ ‬2030،‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭. ‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬سويسرا،‭ ‬أبدت‭ ‬فرنسا‭ ‬والسويد‭ ‬رغبتهما‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬الأولمبياد‭. ‬

وانسحبت‭ ‬مدينة‭ ‬سابورو‭ ‬اليابانية‭ ‬من‭ ‬قائمة‭ ‬المهتمين‭ ‬باستضافة‭ ‬الدورة‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬فتح‭ ‬قضية‭ ‬رشوة‭ ‬تتعلق‭ ‬بأولمبياد‭ ‬طوكيو،‭ ‬لكن‭ ‬المدينة‭ ‬قد‭ ‬تعود‭ ‬لتتنافس‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬2034‭ ‬من‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الشتوي‭. ‬

وانسحبت‭ ‬فانكوفر‭ ‬الكندية‭ ‬أيضا‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬اتضاح‭ ‬الصورة‭ ‬بشأن‭ ‬الوضع‭ ‬المالي‭. ‬



