سويسرا لحسم استضافة أولمبياد 2030 الشتوي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين - (د ب أ): ذكر تقرير إخباري أمس الأربعاء أن سويسرا تعتزم أن تحسم في نوفمبر المقبل قرارها الرسمي بشأن إمكانية التقدم بطلب استضافة أولمبياد 2030 الشتوي.
وأوضحت وكالة الأنباء السويسرية أن اللجنة الأولمبية السويسرية وجدت الحافز من خلال نتائج دراسة جدوى جرى التكليف بها في الربيع، وقد طلبت اللجنة من البرلمان الرياضي اتخاذ القرار الرسمي بشأن الطلب المحتمل خلال الاجتماع المقرر له في 24 نوفمبر.
ويتكون البرلمان الرياضي في سويسرا من ممثلين عن الاتحادات الرياضية المختلفة في البلاد.
ووفقا لدراسة الجدوى، تمتلك سويسرا الإمكانات والمعرفة والدعم الشعبي لاستضافة الأولمبياد الشتوي والبارالمبياد الشتوي.
وأفادت الدراسة بأن الحدث يجب ألا يكون مركزيا، ويفترض إقامته في منشآت قائمة بالفعل، وأن يجرى تمويله بشكل كبير من جانب القطاع الخاص.
تجدر الإشارة إلى أن سويسرا استضافت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في نسختي 1928 و1948.
وتخطط اللجنة الأولمبية الدولية لبدء المحادثات مع المنظمين المحتملين لأولمبياد 2030، في نوفمبر المقبل.
وإلى جانب سويسرا، أبدت فرنسا والسويد رغبتهما في استضافة الأولمبياد.
وانسحبت مدينة سابورو اليابانية من قائمة المهتمين باستضافة الدورة الأولمبية في ظل فتح قضية رشوة تتعلق بأولمبياد طوكيو، لكن المدينة قد تعود لتتنافس على نسخة 2034 من الأولمبياد الشتوي.
وانسحبت فانكوفر الكندية أيضا بسبب عدم اتضاح الصورة بشأن الوضع المالي.
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