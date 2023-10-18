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كيل يدعو إلى منافسة الأندية السعودية في سوق الانتقالات

10/18/2023 7:23:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬سيباستيان‭ ‬كيل‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬بنادي‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬خطوات‭ ‬ضرورية‭ ‬يجب‭ ‬اتخاذها‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الانتقالات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المنافسة‭ ‬مع‭ ‬الأندية‭ ‬السعودية‭ ‬القوية‭ ‬ماليا‭.‬

وقال‭ ‬كيل‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬فونك‮»‬‭ ‬الاعلامية‭: ‬‮«‬بالحديث‭ ‬عن‭ ‬الصرف‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الانتقالات‭ ‬والرواتب‭ ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬المنافسة،‭ ‬ويجب‭ ‬علينا‭ ‬تقبل‭ ‬ذلك‭ ‬وأن‭ ‬نستخلص‭ ‬النتائج‭ ‬من‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬أكثر‭ ‬إبداعا‭ ‬وشجاعة،‭ ‬وربما‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نتعاقد‭ ‬مع‭ ‬لاعبين‭ ‬في‭ ‬صفقات‭ ‬انتقال‭ ‬حر‭ ‬أو‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشباب‭ ‬بشكل‭ ‬مبكر‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬كيل‭ ‬أن‭ ‬دورتموند‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يظل‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬الأندية‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬حتى‭ ‬إن‭ ‬أصبحت‭ ‬المنافسة‭ ‬عالية‭.‬

وأوضح‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬لاعبون‭ ‬جدد‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬إذا‭ ‬نظرت‭ ‬إلى‭ ‬مجموعتنا‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬فستجد‭ ‬أن‭ ‬نيوكاسل‭ ‬صرف‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأموال،‭ ‬وكذلك‭ ‬ميلان‭ ‬وباريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان،‭ ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬تلك‭ ‬التحديات‭ ‬بعض‭ ‬الوقت‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الآن‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬أن‭ ‬دورتموند‭ ‬لديه‭ ‬بعض‭ ‬أوجه‭ ‬القصور‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتنافسية‭ ‬مقارنة‭ ‬بالأندية‭ ‬الأخرى‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬ملاك‭ ‬أو‭ ‬دول‭ ‬بأكملها،‭ ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬فإن‭ ‬النادي‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬لعب‭ ‬دور‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭.‬

وتم‭ ‬اختيار‭ ‬السعودية‭ ‬لتنظيم‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬2023‭ ‬وكأس‭ ‬أمم‭ ‬آسيا‭ ‬2027،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬أكدت‭ ‬تقدمها‭ ‬بعرض‭ ‬لاستضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2034‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭).‬

وانضم‭ ‬عدة‭ ‬نجوم‭ ‬كبار‭ ‬إلى‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬مثل‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬والفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬والبرازيلي‭ ‬نيمار‭ ‬والسنغالي‭ ‬ساديو‭ ‬ماني‭ ‬إلى‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭.‬

وتستضيف‭ ‬السعودية‭ ‬كذلك‭ ‬أحد‭ ‬سباقات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسيارات‭ ‬‮«‬فورمولا1‮»‬‭ ‬ومنافسات‭ ‬الفروسية‭ ‬وبطولات‭ ‬الجولف،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الشتوية‭ ‬الآسيوية‭ ‬عام‭ ‬2029‭.‬

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