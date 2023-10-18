كيل يدعو إلى منافسة الأندية السعودية في سوق الانتقالات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين - (د ب أ): قال سيباستيان كيل المدير الرياضي بنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم إن هناك خطوات ضرورية يجب اتخاذها في سوق الانتقالات من أجل المنافسة مع الأندية السعودية القوية ماليا.
وقال كيل في حوار مع مجموعة «فونك» الاعلامية: «بالحديث عن الصرف في سوق الانتقالات والرواتب لا يمكننا المنافسة، ويجب علينا تقبل ذلك وأن نستخلص النتائج من ذلك».
وأضاف: «يجب علينا أن نكون أكثر إبداعا وشجاعة، وربما يمكننا أن نتعاقد مع لاعبين في صفقات انتقال حر أو التعاقد مع اللاعبين الشباب بشكل مبكر».
وأضاف كيل أن دورتموند يرغب في أن يظل واحدا من أكبر الأندية في أوروبا، حتى إن أصبحت المنافسة عالية.
وأوضح: «هناك لاعبون جدد في السوق، إذا نظرت إلى مجموعتنا في دوري الأبطال فستجد أن نيوكاسل صرف الكثير من الأموال، وكذلك ميلان وباريس سان جيرمان، نحن بحاجة إلى التعامل مع تلك التحديات بعض الوقت اعتبارا من الآن». وتابع أن دورتموند لديه بعض أوجه القصور فيما يتعلق بالتنافسية مقارنة بالأندية الأخرى المدعومة من ملاك أو دول بأكملها، ورغم ذلك فإن النادي يرغب في لعب دور مهم في أوروبا.
وتم اختيار السعودية لتنظيم كأس العالم للأندية 2023 وكأس أمم آسيا 2027، كما أنها أكدت تقدمها بعرض لاستضافة كأس العالم 2034 للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وانضم عدة نجوم كبار إلى الدوري السعودي مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي نيمار والسنغالي ساديو ماني إلى الدوري السعودي في الأشهر الأخيرة.
وتستضيف السعودية كذلك أحد سباقات بطولة العالم لسيارات «فورمولا1» ومنافسات الفروسية وبطولات الجولف، كما أنها حصلت على استضافة دورة الألعاب الشتوية الآسيوية عام 2029.
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