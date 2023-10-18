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المرحلة الثانية من عملية بيع تذاكر مونديال الأندية

10/18/2023 7:23:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬انطلاق‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬بيع‭ ‬تذاكر‭ ‬النسخة‭ ‬العشرين‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية،‭ ‬التي‭ ‬ستحتضنها‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭. ‬

وتستضيف‭ ‬السعودية‭ ‬منافسات‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬12‭ ‬و22‭ ‬ديسمبر‭ ‬بمشاركة‭ ‬سبعة‭ ‬فرق‭ ‬ستنافس‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جدة‭. ‬

وأوضح‭ ‬فيفا‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬أن‭ ‬التذاكر‭ ‬الفردية‭ ‬للمباريات‭ ‬ستكون‭ ‬

متاحة‭ ‬لكل‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬بيع‭ ‬التذاكر‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬تذاكر‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬لمستخدمي‭ ‬الكراسي‭ ‬المتحركة،‭ ‬وتذاكر‭ ‬الوصول‭ ‬السهل،‭ ‬متاحة‭ ‬عند‭ ‬الطلب‭. ‬

وتعد‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬هي‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬مراحل‭ ‬لعملية‭ ‬بيع‭ ‬تذاكر‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬

للأندية،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬طرح‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬خلال‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭. ‬

وأشار‭ ‬فيفا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬إطلاق‭ ‬منصة‭ ‬إعادة‭ ‬بيع‭ ‬رسمية‭ ‬قبل‭ ‬بداية‭ ‬البطولة،‭ ‬

وسيتم‭ ‬إعلان‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬حينها‭. ‬

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