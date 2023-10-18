تونس تدعم مواقف رياضييها المؤيدة للفلسطينيين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
تونس - (د ب أ): أعلنت وزارة الشباب والرياضة في تونس أمس الأربعاء دعمها لرياضييها الذين ينشطون في الخارج ولا سيما لاعبة التنس العالمية أنس جابر، الذين يواجهون انتقادات بسبب مواقفهم المؤيدة للفلسطينيين.
وقبل أسبوع، نشرت أنس جابر المصنفة السابعة عالميا تدوينة عبر خاصية
«ستوري» على تطبيق انستجرام دعت فيه لوقف العنف ضد المدنيين الفلسطينيين، مضيفة أن العنف وسحب الأراضي من الفلسطينيين لن يجلب السلام وأن «فلسطين حرة».
وطالبت إسرائيل الاتحاد الدولي للتنس ورابطة لاعبات التنس المحترفات
بفرض عقوبات ضد اللاعبة التونسية.
وذكرت وزارة الشباب والرياضة في تونس في بيان لها اليوم «تشدد الوزارة على دعمها التام ومساندتها اللامشروطة لكل رياضيينا التونسيين، الذين ساندوا القضية الفلسطينية، على إثر الاعتداءات الاخيرة على الشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال».
وطالبت كل «التونسيين المتواجدين في الهياكل الدولية الرياضية بمساندة البطلة التونسية والوقوف إلى جانبها أمام هذه الهجمة التي تتعرض لها».
وأضافت أن «موقفها ثابت بدعم القضية الفلسطينية وتمسكها بحق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة كاملة».
وكان السباح الأولمبي وبطل العالم التونسي أيوب الحفناوي نشر فيديو (ستوري) أعلن من خلاله مساندته وتعاطفه مع الفلسطينيين.
وقال الحفناوي «القضية الفلسطينية في دمي منذ عمري ست سنوات وستبقى حتى آخر عمري.. أقف بجانب فلسطين».
كما يلقى عيسى العيدوني، لاعب يونيون برلين الألماني لكرة القدم، دعما كبيرا من التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي في اعقاب انتقادات تعرض لها، بسبب تعاطفه مع الفلسطينيين في منشور على تطبيق انستجرام للصور.
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