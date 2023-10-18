Thursday, 19 October 2023 05:46 GMT

تونس تدعم مواقف رياضييها المؤيدة للفلسطينيين

10/18/2023 7:23:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

تونس‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬دعمها‭ ‬لرياضييها‭ ‬الذين‭ ‬ينشطون‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬لاعبة‭ ‬التنس‭ ‬العالمية‭ ‬أنس‭ ‬جابر،‭ ‬الذين‭ ‬يواجهون‭ ‬انتقادات‭ ‬بسبب‭ ‬مواقفهم‭ ‬المؤيدة‭ ‬للفلسطينيين‭.

وقبل‭ ‬أسبوع،‭ ‬نشرت‭ ‬أنس‭ ‬جابر‭ ‬المصنفة‭ ‬السابعة‭ ‬عالميا‭ ‬تدوينة‭ ‬عبر‭ ‬خاصية‭

‮«‬ستوري‮»‬‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬انستجرام‭ ‬دعت‭ ‬فيه‭ ‬لوقف‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬المدنيين‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬العنف‭ ‬وسحب‭ ‬الأراضي‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬لن‭ ‬يجلب‭ ‬السلام‭ ‬وأن‭ ‬‮«‬فلسطين‭ ‬حرة‮»‬‭. ‬

وطالبت‭ ‬إسرائيل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتنس‭ ‬ورابطة‭ ‬لاعبات‭ ‬التنس‭ ‬المحترفات‭

بفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬ضد‭ ‬اللاعبة‭ ‬التونسية‭.

وذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬اليوم‭ ‬‮«‬تشدد‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬التام‭ ‬ومساندتها‭ ‬اللامشروطة‭ ‬لكل‭ ‬رياضيينا‭ ‬التونسيين،‭ ‬الذين‭ ‬ساندوا‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬على‭ ‬إثر‭ ‬الاعتداءات‭ ‬الاخيرة‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‮»‬‭.

وطالبت‭ ‬كل‭ ‬‮«‬التونسيين‭ ‬المتواجدين‭ ‬في‭ ‬الهياكل‭ ‬الدولية‭ ‬الرياضية‭ ‬بمساندة‭ ‬البطلة‭ ‬التونسية‭ ‬والوقوف‭ ‬إلى‭ ‬جانبها‭ ‬أمام‭ ‬هذه‭ ‬الهجمة‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬لها‮»‬‭.

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬موقفها‭ ‬ثابت‭ ‬بدعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وتمسكها‭ ‬بحق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬استرداد‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة‭ ‬كاملة‮»‬‭.‬‮
‬‭

وكان‭ ‬السباح‭ ‬الأولمبي‭ ‬وبطل‭ ‬العالم‭ ‬التونسي‭ ‬أيوب‭ ‬الحفناوي‭ ‬نشر‭ ‬فيديو‭ (‬ستوري‭) ‬أعلن‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬مساندته‭ ‬وتعاطفه‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين‭.

وقال‭ ‬الحفناوي‭ ‬‮«‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬دمي‭ ‬منذ‭ ‬عمري‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬وستبقى‭ ‬حتى‭ ‬آخر‭ ‬عمري‭.. ‬أقف‭ ‬بجانب‭ ‬فلسطين‮»‬‭.

كما‭ ‬يلقى‭ ‬عيسى‭ ‬العيدوني،‭ ‬لاعب‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬دعما‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬التونسيين‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬اعقاب‭ ‬انتقادات‭ ‬تعرض‭ ‬لها،‭ ‬بسبب‭ ‬تعاطفه‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬انستجرام‭ ‬للصور‭.


MENAFN18102023000055011008ID1107267013

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث