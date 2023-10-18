تونس تدعم مواقف رياضييها المؤيدة للفلسطينيين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

تونس‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬دعمها‭ ‬لرياضييها‭ ‬الذين‭ ‬ينشطون‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬لاعبة‭ ‬التنس‭ ‬العالمية‭ ‬أنس‭ ‬جابر،‭ ‬الذين‭ ‬يواجهون‭ ‬انتقادات‭ ‬بسبب‭ ‬مواقفهم‭ ‬المؤيدة‭ ‬للفلسطينيين‭.

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وقبل‭ ‬أسبوع،‭ ‬نشرت‭ ‬أنس‭ ‬جابر‭ ‬المصنفة‭ ‬السابعة‭ ‬عالميا‭ ‬تدوينة‭ ‬عبر‭ ‬خاصية‭

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‮«‬ستوري‮»‬‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬انستجرام‭ ‬دعت‭ ‬فيه‭ ‬لوقف‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬المدنيين‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬العنف‭ ‬وسحب‭ ‬الأراضي‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬لن‭ ‬يجلب‭ ‬السلام‭ ‬وأن‭ ‬‮«‬فلسطين‭ ‬حرة‮»‬‭. ‬

وطالبت‭ ‬إسرائيل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتنس‭ ‬ورابطة‭ ‬لاعبات‭ ‬التنس‭ ‬المحترفات‭

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بفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬ضد‭ ‬اللاعبة‭ ‬التونسية‭.

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وذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬اليوم‭ ‬‮«‬تشدد‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬التام‭ ‬ومساندتها‭ ‬اللامشروطة‭ ‬لكل‭ ‬رياضيينا‭ ‬التونسيين،‭ ‬الذين‭ ‬ساندوا‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬على‭ ‬إثر‭ ‬الاعتداءات‭ ‬الاخيرة‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‮»‬‭.

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وطالبت‭ ‬كل‭ ‬‮«‬التونسيين‭ ‬المتواجدين‭ ‬في‭ ‬الهياكل‭ ‬الدولية‭ ‬الرياضية‭ ‬بمساندة‭ ‬البطلة‭ ‬التونسية‭ ‬والوقوف‭ ‬إلى‭ ‬جانبها‭ ‬أمام‭ ‬هذه‭ ‬الهجمة‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬لها‮»‬‭.

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وأضافت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬موقفها‭ ‬ثابت‭ ‬بدعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وتمسكها‭ ‬بحق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬استرداد‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة‭ ‬كاملة‮»‬‭.‬‮

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وكان‭ ‬السباح‭ ‬الأولمبي‭ ‬وبطل‭ ‬العالم‭ ‬التونسي‭ ‬أيوب‭ ‬الحفناوي‭ ‬نشر‭ ‬فيديو‭ (‬ستوري‭) ‬أعلن‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬مساندته‭ ‬وتعاطفه‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين‭.

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وقال‭ ‬الحفناوي‭ ‬‮«‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬دمي‭ ‬منذ‭ ‬عمري‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬وستبقى‭ ‬حتى‭ ‬آخر‭ ‬عمري‭.. ‬أقف‭ ‬بجانب‭ ‬فلسطين‮»‬‭.

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كما‭ ‬يلقى‭ ‬عيسى‭ ‬العيدوني،‭ ‬لاعب‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬دعما‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬التونسيين‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬اعقاب‭ ‬انتقادات‭ ‬تعرض‭ ‬لها،‭ ‬بسبب‭ ‬تعاطفه‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬انستجرام‭ ‬للصور‭.

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