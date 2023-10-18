الاتحاد الجزائري يعلق مشاركاته تضامنًا من فلسطين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الجزائر‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الجزائري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬تعليق‭ ‬كامل‭ ‬منافساته‭ ‬الكرويّة‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬إشعار‭ ‬آخر‮»‬،‭ ‬تضامناً‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭.‬

وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي‭: ‬‮«‬تضامناً‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬الصّامد،‭ ‬واحتراما‭ ‬لأرواح‭ ‬الشهداء‭ ‬الأبرار‭ ‬جراء‭ ‬العدوان‭ ‬الصهيوني‭ ‬الوحشي‭ ‬على‭ ‬أبناء‭ ‬فلسطين‭ ‬المحتلة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬قرّر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الجزائري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬الفاف‭) ‬تعليق‭ ‬كل‭ ‬المنافسات‭ ‬الكروية‭ ‬إلى‭ ‬إشعار‭ ‬آخر‭ ‬لاحق‮»‬‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬بعدما‭ ‬قُتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬470‭ ‬شخصاً‭ ‬وجُرح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬مستشفى‭ ‬الأهلي‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭.‬

وتتحدث‭ ‬القيادة‭ ‬السياسية‭ ‬لحماس‭ ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬عن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬قتيل‭ ‬وتتهم‭ ‬إسرائيل‭ ‬بقصف‭ ‬المستشفى‭. ‬بينما‭ ‬نسب‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الضربة‭ ‬إلى‭ ‬صاروخ‭ ‬أطلقته‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬التي‭ ‬نفت‭ ‬ذلك‭ ‬ووجهت‭ ‬الاتهام‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭.‬

وكانت‭ ‬الجزائر،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬الداعمين‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬أعلنت‭ ‬الأحد‭ ‬أنها‭ ‬مستعدة‭ ‬لاستضافة‭ ‬‮«‬كل‭ ‬المباريات‭ ‬الرسمية‭ ‬وغير‭ ‬الرسمية‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الفلسطيني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لتصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬وكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027،‭ ‬وتغطية‭ ‬كافة‭ ‬النفقات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بهذه‭ ‬الفعاليات‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬وجّه‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بالوقوف‭ ‬دقيقة‭ ‬حداد‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مسابقاته‭ ‬المحلية‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الثلاثة‭ ‬المقبلة‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬تضامناً‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭.‬

وأعلن‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬أيضاً‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي‭ ‬‮«‬الحداد‭ ‬على‭ ‬أرواح‭ ‬إخوتنا‭ ‬الشهداء‭ ‬في‭ ‬فلسطين‮»‬‭.‬