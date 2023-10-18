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أعلى مضمار جري في العالم

10/18/2023 7:23:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

دبي‭ - (‬وام‭ ): ‬نجحت‭ ‬مجموعة‭ ‬وصل‭ ‬لإدارة‭ ‬الأصول‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬رقم‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬‮«‬غينيس‮»‬‭ ‬للأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬بتشييدها‭ ‬أعلى‭ ‬مضمار‭ ‬للجري‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬يحمل‭ ‬اسم‮«‬ Sky ‭ ‬ Track ‮»‬،‭ ‬ويقع‭ ‬في‭ ‬الطابق‭ ‬43‭ ‬من‭ ‬مبنى‭ ‬1‭ ‬ريزيدنس‭- ‬البرج‭ ‬السكني‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬وصل‭ ‬1‭ ‬الرئيسي‮»‬‭ ‬بمنطقة‭ ‬الكفاف‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬زايد‭.‬

وأوضحت‭ ‬‮«‬وصل‮»‬‭ ‬أن‭ ‬المضمار‭ ‬يعلو‭ ‬157‭ ‬متراً‭ ‬فوق‭ ‬سطح‭ ‬الأرض،‭ ‬بطول‭ ‬335‭ ‬متراً،‭ ‬ويسمح‭ ‬لمحبي‭ ‬ممارسة‭ ‬رياضتي‭ ‬المشي‭ ‬والجري‭ ‬والراغبين‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬لياقتهم‭ ‬البدنية‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بتجربة‭ ‬فريدة‭ ‬لها‭ ‬طابعها‭ ‬الخاص‭ ‬الذي‭ ‬يميزها‭ ‬عن‭ ‬تجربة‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬الصالات‭ ‬الرياضية‭ ‬التقليدية،‭ ‬إذ‭ ‬يسمح‭ ‬المضمار‭ ‬الجديد‭ ‬بالاستمتاع‭ ‬بإطلالات‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬معالم‭ ‬دبي‭ ‬مثل‭ ‬برج‭ ‬خليفة،‭ ‬وحديقة‭ ‬زعبيل،‭ ‬وبرواز‭ ‬دبي،‭ ‬وشارع‭ ‬الشيخ‭ ‬زايد،‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬شوارع‭ ‬مدينة‭ ‬دبي‭.‬

وقال‭ ‬هشام‭ ‬القاسم،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬وصل‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬لمن‭ ‬دواعي‭ ‬سرورنا‭ ‬تحقيق‭ ‬إنجازٍ‭ ‬عالمي‭ ‬جديد‭ ‬لإمارة‭ ‬دبي‭ ‬يعكس‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بنمط‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية‭ ‬للسكان،‭ ‬إذ‭ ‬يأتي‭ ‬‮«‬مشروع‭ ‬1‭ ‬ريزيدنس‮»‬‭ ‬متماشياً‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬وتوجيهات‭ ‬قيادتنا‭ ‬الرشيدة‭ ‬بتوفير‭ ‬كافة‭ ‬المعطيات‭ ‬اللازمة‭ ‬لترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬دبي‭ ‬كأفضل‭ ‬مدينة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬للعيش‭ ‬والعمل‭ ‬والزيارة‭. ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬وصل‭ ‬ملتزمون‭ ‬ببناء‭ ‬مشاريع‭ ‬تستلهم‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيقه‭ ‬عبر‭ ‬زيادة‭ ‬المقومات‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬رفاهية‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬مجتمعاتنا‭ ‬العمرانية‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬المدينة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬طلال‭ ‬عمر،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬في‭ ‬غينيس‭ ‬للأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬وتركيا‭.. ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬دائماً‭ ‬أن‭ ‬نتعاون‭ ‬مع‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬واليوم‭ ‬تسجل‭ ‬مجموعة‭ ‬وصل‭ ‬رقماً‭ ‬قياسياً‭ ‬جديداً‭ ‬بتشييد‭ ‬أعلى‭ ‬مضمار‭ ‬للجري‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وهو‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬إمارة‭ ‬دبي‭ ‬من‭ ‬طفرة‭ ‬معمارية‭ ‬كبيرة‭ ‬ترفع‭ ‬سقف‭ ‬التّحدي‭ ‬في‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تحطيم‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية،‭ ‬إذ‭ ‬يعتبر‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الهندسي‭ ‬والمعماري‭ ‬رمزاً‭ ‬لالتزام‭ ‬دبي‭ ‬المستمر‭ ‬نحو‭ ‬التطوير‭ ‬والإبهار‮»‬‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬1‭ ‬ريزيدنس‮»‬‭ ‬هو‭ ‬مشروع‭ ‬متعدد‭ ‬الاستخدامات‭ ‬ويضم‭ ‬753‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬جاهزة،‭ ‬ومجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬المميزة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حوضين‭ ‬للسباحة‭ ‬وصالتيّ‭ ‬ألعاب‭ ‬رياضية‭ ‬حديثة،‭ ‬وساحات‭ ‬خضراء‭ ‬ومناطق‭ ‬للعب‭ ‬الأطفال‭ ‬والشواء‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬المخصصة‭ ‬لخدمة‭ ‬سكان‭ ‬المشروع‭.‬


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