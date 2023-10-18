أعلى مضمار جري في العالم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
دبي - (وام ): نجحت مجموعة وصل لإدارة الأصول في تسجيل رقم جديد في «غينيس» للأرقام القياسية بتشييدها أعلى مضمار للجري في العالم يحمل اسم« Sky Track »، ويقع في الطابق 43 من مبنى 1 ريزيدنس- البرج السكني الواقع في مشروع «وصل 1 الرئيسي» بمنطقة الكفاف على شارع الشيخ زايد.
وأوضحت «وصل» أن المضمار يعلو 157 متراً فوق سطح الأرض، بطول 335 متراً، ويسمح لمحبي ممارسة رياضتي المشي والجري والراغبين في الحفاظ على لياقتهم البدنية الاستمتاع بتجربة فريدة لها طابعها الخاص الذي يميزها عن تجربة ممارسة الرياضة في الصالات الرياضية التقليدية، إذ يسمح المضمار الجديد بالاستمتاع بإطلالات لا مثيل لها على أبرز معالم دبي مثل برج خليفة، وحديقة زعبيل، وبرواز دبي، وشارع الشيخ زايد، أحد أهم شوارع مدينة دبي.
وقال هشام القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل «إنه لمن دواعي سرورنا تحقيق إنجازٍ عالمي جديد لإمارة دبي يعكس حرصنا على الارتقاء بنمط الحياة اليومية للسكان، إذ يأتي «مشروع 1 ريزيدنس» متماشياً مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بتوفير كافة المعطيات اللازمة لترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة. ونحن في وصل ملتزمون ببناء مشاريع تستلهم هذا الهدف وتسهم في تحقيقه عبر زيادة المقومات التي تضمن رفاهية السكان في مجتمعاتنا العمرانية المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة».
من جانبه، قال طلال عمر، نائب الرئيس في غينيس للأرقام القياسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.. «يسعدنا دائماً أن نتعاون مع أصحاب الأرقام القياسية حول العالم، واليوم تسجل مجموعة وصل رقماً قياسياً جديداً بتشييد أعلى مضمار للجري في العالم، وهو دليل على ما تشهده إمارة دبي من طفرة معمارية كبيرة ترفع سقف التّحدي في القدرة على تحطيم الأرقام القياسية، إذ يعتبر هذا الإنجاز الهندسي والمعماري رمزاً لالتزام دبي المستمر نحو التطوير والإبهار».
يُذكر أن «1 ريزيدنس» هو مشروع متعدد الاستخدامات ويضم 753 وحدة سكنية جاهزة، ومجموعة واسعة من المرافق المميزة، بالإضافة إلى حوضين للسباحة وصالتيّ ألعاب رياضية حديثة، وساحات خضراء ومناطق للعب الأطفال والشواء وغيرها من المرافق المخصصة لخدمة سكان المشروع.
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