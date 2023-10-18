مشيمع يحمل الشعلة البارالمبية7 رياضيين يمثلون البحرين في بارالمبية هانغتشو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
غادر وفد مملكة البحرين البارالمبي من مطار البحرين الدولي للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية في مدينة هانغتشو الصينية.
وتكون الوفد البحريني المشارك من 16 فردًا، بما في ذلك مدير البعثة خالد البستكي والمدير الفني إيمان حسن. ومن بين أعضاء الوفد، سيشارك 7 لاعبين و7 مدربين يمثلون مملكة البحرين في ثلاث رياضات بارالمبية.
ويمثل البحرين عدد من اللاعبين المميزين في مختلف الرياضات ومنها العاب القوى في سباق الكراسي المتحركة، سيشارك محمد الشوك، وهو لاعب يتنافس في سباقات 100 متر و200 متر في تصنيف T 51. كما سيشارك أيضًا إبراهيم المؤذن في سباق 100 متر في نفس التصنيف. أما في سباق الجري للمكفوفين، فسيشارك حسين عبدالعزيز في سباقات 100 متر و200 متر في تصنيف T 11، وفي رياضة رمي الجلة ورمي الرمح، ستشارك مريم صابر التي تتصنف في فئة F 46، وستشارك روبا العمري في رياضة رمي القرص ورمي الرمح، وتتصنف في فئة F 55 ، أما في رفعات القوة، ستشارك أمل فردان في وزن 45 كيلو، وأخيرًا، سيشارك علي قرينيس في رياضة الباراتيكواندو، وقد أستعد وفد مملكة البحرين بشكل جيد للمشاركة في هذه الدورة من خلال تدريبات مكثفة خلال الفترة الماضية.
ومن المقرر أن يكون أحمد مشيمع أحد حاملي الشعلة البارالمبية التي ستنتقل بين اللاعبين البارالمبين. وسيقوم اللاعبان أمل فردان ومحمد الشوك بحمل العلم البحريني في حفل الافتتاح. أما في حفل الختام، فسيتولى اللاعب علي قرينيس حمل العلم.
وقدم بنك البحرين الوطني دعما سخياً للمشاركين في الدورة وهذا بهدف التزامه بدعم المجتمع والعمل على تشجيع الأفراد ذوي العزيمة على تحقيق إمكانياتهم الرياضية الكاملة والتفوق في الرياضة.
وتتمنى اللجنة البارالمبية البحرينية للوفد البحريني البارالمبي كل التوفيق والنجاح في المنافسات، وتطلع إلى رؤية إنجازاتهم الرياضية وتمثيلهم مملكة البحرين في الدورة البارالمبية الآسيوية خير تمثيل.
والجدير بالذكر بان المنتخب البارالمبي البحريني حصد في دورات الألعاب البارالمبية الآسيوية السابقة خلال الأعوام 2010، 2014، و 2018. 9 ميداليات ملونة منها ميدالية ذهبية و3 فضية و3 برونزية.
يذكر أن المنتخب البحريني حقق في بطولة الألعاب البارالمبية الآسيوية التي أقيمت في مدينة غوانزو بالصين 2010 المنتخب الميدالية الذهبية وميداليتين فضيتين، وفي بطولة الألعاب البارالمبية الآسيوية التي أقيمت في مدينة انشيون بكوريا 2014. وتمكن المنتخب من الفوز بميدالية فضية وميداليتين برونزيتين، أما في بطولة الألعاب البارالمبية الآسيوية التي أقيمت في جاكرتا بإندونيسيا 2018، حقق المنتخب ميداليتين فضيتين وميدالية برونزية.
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