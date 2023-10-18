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مشيمع يحمل الشعلة البارالمبية7 رياضيين يمثلون البحرين في بارالمبية هانغتشو

10/18/2023 7:23:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

غادر‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬البارالمبي‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬هانغتشو‭ ‬الصينية‭.‬

وتكون‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني‭ ‬المشارك‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬فردًا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مدير‭ ‬البعثة‭ ‬خالد‭ ‬البستكي‭ ‬والمدير‭ ‬الفني‭ ‬إيمان‭ ‬حسن‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬أعضاء‭ ‬الوفد،‭ ‬سيشارك‭ ‬7‭ ‬لاعبين‭ ‬و7‭ ‬مدربين‭ ‬يمثلون‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬رياضات‭ ‬بارالمبية‭.‬

ويمثل‭ ‬البحرين‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المميزين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الرياضات‭ ‬ومنها‭ ‬العاب‭ ‬القوى‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬الكراسي‭ ‬المتحركة،‭ ‬سيشارك‭ ‬محمد‭ ‬الشوك،‭ ‬وهو‭ ‬لاعب‭ ‬يتنافس‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬100‭ ‬متر‭ ‬و200‭ ‬متر‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬ T 51‭. ‬كما‭ ‬سيشارك‭ ‬أيضًا‭ ‬إبراهيم‭ ‬المؤذن‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬100‭ ‬متر‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬التصنيف‭. ‬أما‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬الجري‭ ‬للمكفوفين،‭ ‬فسيشارك‭ ‬حسين‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬100‭ ‬متر‭ ‬و200‭ ‬متر‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬ T 11،‭ ‬وفي‭ ‬رياضة‭ ‬رمي‭ ‬الجلة‭ ‬ورمي‭ ‬الرمح،‭ ‬ستشارك‭ ‬مريم‭ ‬صابر‭ ‬التي‭ ‬تتصنف‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬ F 46،‭ ‬وستشارك‭ ‬روبا‭ ‬العمري‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬رمي‭ ‬القرص‭ ‬ورمي‭ ‬الرمح،‭ ‬وتتصنف‭ ‬في‭ ‬فئة F 55‭ ‬،‭ ‬أما‭ ‬في‭ ‬رفعات‭ ‬القوة،‭ ‬ستشارك‭ ‬أمل‭ ‬فردان‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬45‭ ‬كيلو،‭ ‬وأخيرًا،‭ ‬سيشارك‭ ‬علي‭ ‬قرينيس‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الباراتيكواندو،‭ ‬وقد‭ ‬أستعد‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تدريبات‭ ‬مكثفة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أحمد‭ ‬مشيمع‭ ‬أحد‭ ‬حاملي‭ ‬الشعلة‭ ‬البارالمبية‭ ‬التي‭ ‬ستنتقل‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬البارالمبين‭. ‬وسيقوم‭ ‬اللاعبان‭ ‬أمل‭ ‬فردان‭ ‬ومحمد‭ ‬الشوك‭ ‬بحمل‭ ‬العلم‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭. ‬أما‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬الختام،‭ ‬فسيتولى‭ ‬اللاعب‭ ‬علي‭ ‬قرينيس‭ ‬حمل‭ ‬العلم‭.‬

وقدم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬دعما‭ ‬سخياً‭ ‬للمشاركين‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬وهذا‭ ‬بهدف‭ ‬التزامه‭ ‬بدعم‭ ‬المجتمع‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬الأفراد‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬إمكانياتهم‭ ‬الرياضية‭ ‬الكاملة‭ ‬والتفوق‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭.‬

وتتمنى‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬للوفد‭ ‬البحريني‭ ‬البارالمبي‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬المنافسات،‭ ‬وتطلع‭ ‬إلى‭ ‬رؤية‭ ‬إنجازاتهم‭ ‬الرياضية‭ ‬وتمثيلهم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية‭ ‬خير‭ ‬تمثيل‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬بان‭ ‬المنتخب‭ ‬البارالمبي‭ ‬البحريني‭ ‬حصد‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية‭ ‬السابقة‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬2010،‭ ‬2014،‭ ‬و‭ ‬2018‭. ‬9‭ ‬ميداليات‭ ‬ملونة‭ ‬منها‭ ‬ميدالية‭ ‬ذهبية‭ ‬و3‭ ‬فضية‭ ‬و3‭ ‬برونزية‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬حقق‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غوانزو‭ ‬بالصين‭ ‬2010‭ ‬المنتخب‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬وميداليتين‭ ‬فضيتين،‭ ‬وفي‭ ‬بطولة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬انشيون‭ ‬بكوريا‭ ‬2014‭. ‬وتمكن‭ ‬المنتخب‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بميدالية‭ ‬فضية‭ ‬وميداليتين‭ ‬برونزيتين،‭ ‬أما‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬جاكرتا‭ ‬بإندونيسيا‭ ‬2018،‭ ‬حقق‭ ‬المنتخب‭ ‬ميداليتين‭ ‬فضيتين‭ ‬وميدالية‭ ‬برونزية‭.‬

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