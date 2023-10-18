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محيي الدين يطرح مشاركة البحرين في الأولمبياد الخاص بتورينو

10/18/2023 7:23:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

طرح‭ ‬د‭. ‬عماد‭ ‬محيي‭ ‬الدين‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الرياضة‭ ‬والتدريب‭ ‬بالأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬الدولي‭ ‬بالشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬مشاركة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬العالمية‭ ‬الشتوية‭ ‬للأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬بتورينو‭ ‬الإيطالية‭ ‬2025‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬اجتماعات‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للألعاب‭ ‬العالمية‭ ‬الشتوية‭ ‬للأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬مع‭ ‬مديري‭ ‬الرياضة‭ ‬والمسابقات‭ ‬بمختلف‭ ‬مناطق‭ ‬العالم‭ ‬ويمثل‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬وشمال‭ ‬افريقيا‭ ‬د‭. ‬عماد‭ ‬محيي‭ ‬الدين‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الرياضة‭ ‬والتدريب‭ ‬والدكتور‭ ‬شريف‭ ‬الفولي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الألعاب‭ ‬والمسابقات‭.‬

وتعدّ‭ ‬مشاركة‭ ‬الاولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الالعاب‭ ‬هي‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مشاركاته‭ ‬في‭ ‬الالعاب‭ ‬الشتوية‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬أول‭ ‬مشاركة‭ ‬لها‭ ‬عام‭ ‬2009‭ ‬بأيدهو‭ ‬بأمريكا،‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬2013،‭ ‬والنمسا‭ ‬2017،‭ ‬وآخر‭ ‬مشاركة‭ ‬له‭ ‬بالنمسا‭ ‬2017‭ ‬حيث‭ ‬شاركت‭ ‬بـ8‭ ‬مشاركين،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬4‭ ‬لاعبين‭ ‬وحققوا‭ ‬الفوز‭ ‬بـ3‭ ‬ذهبيات‭ ‬و3‭ ‬فضيات‭ ‬ومركز‭ ‬رابع‭..‬

وحرص‭ ‬المهندس‭ ‬أيمن‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬الرئيس‭ ‬الإقليمي‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬موسع‭ ‬مع‭ ‬وفد‭ ‬الرئاسة‭ ‬الاقليمية‭ ‬قبل‭ ‬السفر‭ ‬الى‭ ‬إيطاليا‭ ‬للتأكيد‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬حصة‭ ‬برامج‭ ‬المنطقة‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬ألعاب‭ ‬النمسا‭ ‬2017‭ ‬شهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬16‭ ‬دولة‭ ‬هي‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬رسمي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬الدولي‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الالعاب‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬مارس‭ ‬حتى‭ ‬16‭ ‬مارس‭ ‬2025‭ ‬بمشاركة‭ ‬2500‭ ‬لاعب‭ ‬ولاعبة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬625‭ ‬مدربا،‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬متطوع،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬مشاركة‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬متفرج،‭ ‬تعقد‭ ‬الاجتماعات‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين‭ ‬حيث‭ ‬تشهد‭ ‬مناقشة‭ ‬كوتة‭ ‬كل‭ ‬منطقة‭ ‬وحصص‭ ‬دولها،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬زيارة‭ ‬ميدانية‭ ‬لأماكن‭ ‬إقامة‭ ‬الالعاب‭ ‬والملاعب‭ ‬المقترحة،‭ ‬كما‭ ‬يعقد‭ ‬مديرو‭ ‬الرياضة‭ ‬والمسابقات‭ ‬عدة‭ ‬اجتماعات‭ ‬لمناقشة‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬إنجازه‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2019‭ ‬حتى‭ ‬2023‭ ‬ومناقشة‭ ‬الخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬القادمة‭ ‬2024‭ ‬ ‭ ‬2028‭.‬

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