محيي الدين يطرح مشاركة البحرين في الأولمبياد الخاص بتورينو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
طرح د. عماد محيي الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالأولمبياد الخاص الدولي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشاركة البحرين في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص بتورينو الإيطالية 2025.
جاء ذلك في أول اجتماعات اللجنة المنظمة للألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص مع مديري الرياضة والمسابقات بمختلف مناطق العالم ويمثل منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا د. عماد محيي الدين مدير عام الرياضة والتدريب والدكتور شريف الفولي مدير عام الألعاب والمسابقات.
وتعدّ مشاركة الاولمبياد الخاص البحريني في تلك الالعاب هي الرابعة في تاريخ مشاركاته في الالعاب الشتوية حيث كانت أول مشاركة لها عام 2009 بأيدهو بأمريكا، وكوريا الجنوبية 2013، والنمسا 2017، وآخر مشاركة له بالنمسا 2017 حيث شاركت بـ8 مشاركين، من بينهم 4 لاعبين وحققوا الفوز بـ3 ذهبيات و3 فضيات ومركز رابع..
وحرص المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي على عقد اجتماع موسع مع وفد الرئاسة الاقليمية قبل السفر الى إيطاليا للتأكيد على زيادة حصة برامج المنطقة وخاصة أن ألعاب النمسا 2017 شهدت مشاركة 16 دولة هي جميع دول المنطقة الحاصلين على اعتماد رسمي من قبل الاولمبياد الخاص الدولي.
يذكر أن الالعاب العالمية في الفترة من 8 مارس حتى 16 مارس 2025 بمشاركة 2500 لاعب ولاعبة، بالإضافة الى 625 مدربا، 3 آلاف متطوع، ومن المتوقع مشاركة 300 ألف متفرج، تعقد الاجتماعات على مدى يومين حيث تشهد مناقشة كوتة كل منطقة وحصص دولها، الى جانب زيارة ميدانية لأماكن إقامة الالعاب والملاعب المقترحة، كما يعقد مديرو الرياضة والمسابقات عدة اجتماعات لمناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة من 2019 حتى 2023 ومناقشة الخطة الاستراتيجية القادمة 2024 – 2028.
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