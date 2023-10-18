اللجنة أطلقت صفحة الدورة على موقع الاتحاد الدولي أكثر من 900 متطوع سجلوا للمشاركة في التنظيم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
قال رئيس اللجنة التنفيذية لدورة الألعاب المدرسية (البحرين 2024) إسحاق عبد الله إسحاق أن البحرين ستحتضن أكبر دورة ألعاب مدرسية دولية في تاريخ الألعاب المدرسية على مدى 10 أيام، بمشاركة أكثر من 80 دولة حول العالم، و5000 طالب، و25 رياضة مختلفة.
وكشف عن تسجيل أكثر من 900 متطوع من مختلف الفئات العمرية للمشاركة في تنظيم فعاليات الدورة ضمن المرحلة الأولى، وعن إطلاق الصفحة الإلكترونية الخاصة باستضافة المملكة لدورة الألعاب المدرسية على موقع الاتحاد الدولي.
جاءت تصريحات إسحاق في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة التنفيذية لدورة الألعاب المدرسية الدولية (البحرين 2024)، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان بدء العد التنازلي لاستضافة مملكة البحرين لأكبر دورة ألعاب مدرسية في تاريخ المملكة، وذلك خلال شهر أكتوبر من العام القادم، والذي سيقام برعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
وحضر المؤتمر الصحفي سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء ونائب رئيس اللجنة الأولمبية، والدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، وفارس الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة من الاتحادات الوطنية، ومندوبي وسائل الإعلام المحلية.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الجامعة الأمريكية بالبحرين، تمّ إعلان تسجيل أكثر من 900 متطوع من مختلف الفئات العمرية للمشاركة في تنظيم فعاليات الدورة ضمن المرحلة الأولى ويعكس هذا العدد الكبير من المتطوعين التفاعل والاهتمام الكبيرين من قبل أفراد المجتمع ورغبتهم بكل عزيمة وإرادة في المساهمة بإنجاح هذا الحدث الرياضي المهم الذي يأتي بالتوازي مع الجهود المبذولة للنهوض بالسياحة الرياضية في المملكة.
كما تم إعلان إطلاق الصفحة الإلكترونية الخاصة بالدورة على موقع الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، والتي تتضمن معلومات مهمة وتحديثات مستمرة حول الدورة، بما في ذلك جدول المنافسات والأخبار والنتائج والمعلومات العامة عن الفعاليات المختلفة، لتشكل مرجعاً رسمياً للمشاركين والمهتمين للحصول على آخر التفاصيل والمستجدات حول الدورة.
باترينكا يشيد بجهود المملكة
وبهذه المناسبة، أشاد لوران باترينكا رئيس الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين من أجل رفع جهوزيتها استعداداً لاستضافة الدورة قبل عام من انطلاقتها، حيث نجحت اللجنة التنفيذية في إنجاز أكثر من 80 % من المتطلبات المتعلقة باستضافة الدورة، وقال: «ممتنون للغاية لأن مملكة البحرين أخذت زمام المبادرة لاستضافة هذا الحدث المهم لأول مرة في الشرق الأوسط».
وأشاد باترينكا في الوقت ذاته بالاهتمام الكبير الذي تحظى به الدورة من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.
وأوضح أنّ هذا الدعم الكبير من مملكة البحرين لاستضافة الدورة يعكس الحرص على إنجاحها وتحقيقها الأهداف والتطلعات التي تسعى إليها، إلى جانب النهوض والارتقاء بالرياضة المدرسية، الأمر الذي مهد الطريق للإسراع في وتيرة إنجاز كل هذه الخطوات الاستباقية من جانب اللجنة التنفيذية المنظمة، معرباً عن تفاؤله الكبير بأن تشهد الدورة منافسات قوية وتنظيم منقطع النظير، لتكون نموذجاً يحتذى به للدورات المدرسية الرياضية القادمة.
من جانبه قال هرفوي كوستونيا الرئيس التنفيذي والأمين العام للاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، إنّ دورة الألعاب المدرسية تعد تقاطعًا مهمًا للتبادل الرياضي والتعليمي والثقافي، مما يشجع الشباب من جميع أنحاء العالم على خوض تجارب استثنائية عبر المشاركة في برامج وفعاليات دورة الألعاب المدرسية الدولية.
وأضاف كوستونيا أنه على مدى خمسة عقود، حرص الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية على إثراء التعليم من خلال الرياضة، وتعزيز الرفاهية البدنية والعقلية الشاملة، حيث يتعاون الاتحاد الدولي مع شبكة واسعة تضم 200 ألف مدرسة في 134 دولة عضو معترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وقال: «إنه لشرف كبير أن نقابل بالتفاني المشترك للروح الأولمبية هنا في مملكة البحرين والتي تستضيف أكبر دورة ألعاب مدرسية على الإطلاق في تاريخ الاتحاد الدولي على مستوى الشرق الأوسط».
مشاركة 5 آلاف طالب
وبدوره، تحدّث إسحاق عبد الله إسحاق رئيس اللجنة التنفيذية لدورة الألعاب المدرسية (البحرين 2024)، عن آخر الاستعدادات التنسيقية والتحضيرات لاستضافة مملكة البحرين لدورة الألعاب المدرسية 2024، حيث قال إنّ مملكة البحرين حرصت على تأمين جميع الأمور الفنية والتشغيلية والترتيبات الأولية لاستضافة هذا الحدث العالمي الكبير من خلال الانتهاء من وضع كافة الخطط الطبية والأمنية واللوجستية والفنية لهذا الحدث، والذي من المتوقع أن يشهد مشاركة واسعة تعد الأكبر في تاريخ الألعاب المدرسية على مدى 10 أيام، بمشاركة أكثر من 80 دولة حول العالم، و5000 طالب، و25 رياضة مختلفة.
ونوّه إسحاق بأن اللجنة المنظمة تتطلع إلى إضافة المزيد من الألعاب الرياضية إلى جانب الـ 25 لعبة الموجودة حالياً ضمن البرنامج، والتي تشمل الرماية، وتنس الريشة، وكرة السلة الثلاثية 3 x 3، والكرة الطائرة الشاطئية، والملاكمة، والمبارزة، والجمباز، وكرة اليد، والجودو، والكاراتيه، والسباحة، وتنس الطاولة، التايكوندو والتنس والمصارعة وغيرها.
كما أعلن رئيس اللجنة التنفيذية لدورة الألعاب المدرسية إطلاق الصفحة الخاصة بدورة الألعاب المدرسية التي ستقام بمملكة البحرين على موقع الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، وذلك ليكون الجمهور على اطلاع بآخر المستجدات.
وأضاف رئيس اللجنة التنفيذية المنظمة أنه ومنذ فتح باب التطوع للمشاركة في تنظيم دورة الألعاب المدرسية الدولية في 6 أغسطس 2023 وحتى تاريخه، تم تسجيل أكثر من 900 متطوع للمشاركة في هذا الحدث الأكبر في العام المقبل، عبر تقديم الدعم التنظيمي في المناطق السياحية والثقافية والتعليمية في المواقع الخاصة بإقامة فعاليات الدورة.
وحول عقد الشراكات لدعم استضافة الدورة، بيّن إسحاق أنه تمّ عقد الشراكة مع الجامعة الأمريكية في البحرين والتي ستستضيف مجموعة من الفعاليات والأنشطة في مرافقها، إلى جانب توقيع 9 شراكات مع عدد من الفنادق وهي فندق الخليج، وفندق كراون بلازا، وجولدن توليب، وفندق جلف كورت، وفندق ذي كيه، وفندق ويستن البحرين، وفندق ميريديان البحرين، وفندق آي بي آي إس، واورانج سويتس، بالإضافة إلى التنسيق مع 14 منشأة لتخصيص مواقعها من أجل اقامة الفعاليات والبرامج المختلفة ضمن أجندة الدورة.
وأشار إسحاق إلى أنّ مملكة البحرين حريصة على تعزيز الجهود والتكاتف بين مختلف المؤسسات والجهات الداعمة من أجل الإسهام في إنجاح هذه الاستضافة التاريخية لإبراز القدرة العالية والكفاءة التي يتمتع بها أبناء المملكة كمشاركين ومنظمين لأكبر الفعاليات مما يرسخ مكانة المملكة وتنافسيتها على خريطة الرياضة العالمية.
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