اللجنة أطلقت صفحة الدورة على موقع الاتحاد الدولي أكثر من 900 متطوع سجلوا للمشاركة في التنظيم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

قال‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ (‬البحرين‭ ‬2024‭) ‬إسحاق‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬إسحاق‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬ستحتضن‭ ‬أكبر‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬مدرسية‭ ‬دولية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬10‭ ‬أيام،‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬و5000‭ ‬طالب،‭ ‬و25‭ ‬رياضة‭ ‬مختلفة‭.‬

وكشف‭ ‬عن‭ ‬تسجيل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬900‭ ‬متطوع‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى،‭ ‬وعن‭ ‬إطلاق‭ ‬الصفحة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الخاصة‭ ‬باستضافة‭ ‬المملكة‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭.‬





جاءت‭ ‬تصريحات‭ ‬إسحاق‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬عقدته‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ (‬البحرين‭ ‬2024‭)‬،‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬المدرسية،‭ ‬مؤتمرًا‭ ‬صحفيًا‭ ‬لإعلان‭ ‬بدء‭ ‬العد‭ ‬التنازلي‭ ‬لاستضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لأكبر‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬مدرسية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المملكة،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬القادم،‭ ‬والذي‭ ‬سيقام‭ ‬برعاية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭.‬

وحضر‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية،‭ ‬والدكتور‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬وفارس‭ ‬الكوهجي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬البارزة‭ ‬من‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية،‭ ‬ومندوبي‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلية‭.‬

وخلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين،‭ ‬تمّ‭ ‬إعلان‭ ‬تسجيل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬900‭ ‬متطوع‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬المتطوعين‭ ‬التفاعل‭ ‬والاهتمام‭ ‬الكبيرين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬ورغبتهم‭ ‬بكل‭ ‬عزيمة‭ ‬وإرادة‭ ‬في‭ ‬المساهمة‭ ‬بإنجاح‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬بالتوازي‭ ‬مع‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬للنهوض‭ ‬بالسياحة‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬إطلاق‭ ‬الصفحة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالدورة‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬المدرسية،‭ ‬والتي‭ ‬تتضمن‭ ‬معلومات‭ ‬مهمة‭ ‬وتحديثات‭ ‬مستمرة‭ ‬حول‭ ‬الدورة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬جدول‭ ‬المنافسات‭ ‬والأخبار‭ ‬والنتائج‭ ‬والمعلومات‭ ‬العامة‭ ‬عن‭ ‬الفعاليات‭ ‬المختلفة،‭ ‬لتشكل‭ ‬مرجعاً‭ ‬رسمياً‭ ‬للمشاركين‭ ‬والمهتمين‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬التفاصيل‭ ‬والمستجدات‭ ‬حول‭ ‬الدورة‭.‬





باترينكا‭ ‬يشيد‭ ‬بجهود‭ ‬المملكة

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أشاد‭ ‬لوران‭ ‬باترينكا‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬المدرسية،‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رفع‭ ‬جهوزيتها‭ ‬استعداداً‭ ‬لاستضافة‭ ‬الدورة‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬انطلاقتها،‭ ‬حيث‭ ‬نجحت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬المتطلبات‭ ‬المتعلقة‭ ‬باستضافة‭ ‬الدورة،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬ممتنون‭ ‬للغاية‭ ‬لأن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أخذت‭ ‬زمام‭ ‬المبادرة‭ ‬لاستضافة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬المهم‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭.‬

وأشاد‭ ‬باترينكا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بالاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬الدورة‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬ودعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬ومتابعة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وتوجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭.‬

وأوضح‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لاستضافة‭ ‬الدورة‭ ‬يعكس‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬إنجاحها‭ ‬وتحقيقها‭ ‬الأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬إليها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬النهوض‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالرياضة‭ ‬المدرسية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬مهد‭ ‬الطريق‭ ‬للإسراع‭ ‬في‭ ‬وتيرة‭ ‬إنجاز‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الخطوات‭ ‬الاستباقية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬المنظمة،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تفاؤله‭ ‬الكبير‭ ‬بأن‭ ‬تشهد‭ ‬الدورة‭ ‬منافسات‭ ‬قوية‭ ‬وتنظيم‭ ‬منقطع‭ ‬النظير،‭ ‬لتكون‭ ‬نموذجاً‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬للدورات‭ ‬المدرسية‭ ‬الرياضية‭ ‬القادمة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬هرفوي‭ ‬كوستونيا‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬المدرسية،‭ ‬إنّ‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬تعد‭ ‬تقاطعًا‭ ‬مهمًا‭ ‬للتبادل‭ ‬الرياضي‭ ‬والتعليمي‭ ‬والثقافي،‭ ‬مما‭ ‬يشجع‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬خوض‭ ‬تجارب‭ ‬استثنائية‭ ‬عبر‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬وفعاليات‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭.‬

وأضاف‭ ‬كوستونيا‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬خمسة‭ ‬عقود،‭ ‬حرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬المدرسية‭ ‬على‭ ‬إثراء‭ ‬التعليم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرياضة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الرفاهية‭ ‬البدنية‭ ‬والعقلية‭ ‬الشاملة،‭ ‬حيث‭ ‬يتعاون‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬مع‭ ‬شبكة‭ ‬واسعة‭ ‬تضم‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬مدرسة‭ ‬في‭ ‬134‭ ‬دولة‭ ‬عضو‭ ‬معترف‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬لشرف‭ ‬كبير‭ ‬أن‭ ‬نقابل‭ ‬بالتفاني‭ ‬المشترك‭ ‬للروح‭ ‬الأولمبية‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والتي‭ ‬تستضيف‭ ‬أكبر‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬مدرسية‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭.‬





مشاركة‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬طالب

وبدوره،‭ ‬تحدّث‭ ‬إسحاق‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬إسحاق‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ (‬البحرين‭ ‬2024‭)‬،‭ ‬عن‭ ‬آخر‭ ‬الاستعدادات‭ ‬التنسيقية‭ ‬والتحضيرات‭ ‬لاستضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬إنّ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬تأمين‭ ‬جميع‭ ‬الأمور‭ ‬الفنية‭ ‬والتشغيلية‭ ‬والترتيبات‭ ‬الأولية‭ ‬لاستضافة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬كافة‭ ‬الخطط‭ ‬الطبية‭ ‬والأمنية‭ ‬واللوجستية‭ ‬والفنية‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث،‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬تعد‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬10‭ ‬أيام،‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬و5000‭ ‬طالب،‭ ‬و25‭ ‬رياضة‭ ‬مختلفة‭.‬

ونوّه‭ ‬إسحاق‭ ‬بأن‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬تتطلع‭ ‬إلى‭ ‬إضافة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الـ‭ ‬25‭ ‬لعبة‭ ‬الموجودة‭ ‬حالياً‭ ‬ضمن‭ ‬البرنامج،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬الرماية،‭ ‬وتنس‭ ‬الريشة،‭ ‬وكرة‭ ‬السلة‭ ‬الثلاثية‭ ‬3 x 3،‭ ‬والكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية،‭ ‬والملاكمة،‭ ‬والمبارزة،‭ ‬والجمباز،‭ ‬وكرة‭ ‬اليد،‭ ‬والجودو،‭ ‬والكاراتيه،‭ ‬والسباحة،‭ ‬وتنس‭ ‬الطاولة،‭ ‬التايكوندو‭ ‬والتنس‭ ‬والمصارعة‭ ‬وغيرها‭.‬

كما‭ ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬إطلاق‭ ‬الصفحة‭ ‬الخاصة‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضة‭ ‬المدرسية،‭ ‬وذلك‭ ‬ليكون‭ ‬الجمهور‭ ‬على‭ ‬اطلاع‭ ‬بآخر‭ ‬المستجدات‭.‬

وأضاف‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬المنظمة‭ ‬أنه‭ ‬ومنذ‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التطوع‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬أغسطس‭ ‬2023‭ ‬وحتى‭ ‬تاريخه،‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬900‭ ‬متطوع‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬التنظيمي‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬السياحية‭ ‬والثقافية‭ ‬والتعليمية‭ ‬في‭ ‬المواقع‭ ‬الخاصة‭ ‬بإقامة‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭.‬

وحول‭ ‬عقد‭ ‬الشراكات‭ ‬لدعم‭ ‬استضافة‭ ‬الدورة،‭ ‬بيّن‭ ‬إسحاق‭ ‬أنه‭ ‬تمّ‭ ‬عقد‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والتي‭ ‬ستستضيف‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والأنشطة‭ ‬في‭ ‬مرافقها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬توقيع‭ ‬9‭ ‬شراكات‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفنادق‭ ‬وهي‭ ‬فندق‭ ‬الخليج،‭ ‬وفندق‭ ‬كراون‭ ‬بلازا،‭ ‬وجولدن‭ ‬توليب،‭ ‬وفندق‭ ‬جلف‭ ‬كورت،‭ ‬وفندق‭ ‬ذي‭ ‬كيه،‭ ‬وفندق‭ ‬ويستن‭ ‬البحرين،‭ ‬وفندق‭ ‬ميريديان‭ ‬البحرين،‭ ‬وفندق‭ ‬آي‭ ‬بي‭ ‬آي‭ ‬إس،‭ ‬واورانج‭ ‬سويتس،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬14‭ ‬منشأة‭ ‬لتخصيص‭ ‬مواقعها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اقامة‭ ‬الفعاليات‭ ‬والبرامج‭ ‬المختلفة‭ ‬ضمن‭ ‬أجندة‭ ‬الدورة‭.‬

وأشار‭ ‬إسحاق‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬والتكاتف‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬والجهات‭ ‬الداعمة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الإسهام‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬هذه‭ ‬الاستضافة‭ ‬التاريخية‭ ‬لإبراز‭ ‬القدرة‭ ‬العالية‭ ‬والكفاءة‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬أبناء‭ ‬المملكة‭ ‬كمشاركين‭ ‬ومنظمين‭ ‬لأكبر‭ ‬الفعاليات‭ ‬مما‭ ‬يرسخ‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬وتنافسيتها‭ ‬على‭ ‬خريطة‭ ‬الرياضة‭ ‬العالمية‭.‬