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رينا يقود أمريكا إلى فوز على غانا

10/18/2023 7:23:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬حقّق‭ ‬المنتخب‭ ‬الأمريكي‭ ‬فوزًا‭ ‬ساحقًا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ضيفه‭ ‬الغاني‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭ ‬ودية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬ناشفيل‭.‬

وسجّل‭ ‬مهاجم‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬جيوفاني‭ ‬رينا،‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬التشكيلة‭ ‬الأساسية‭ ‬للمنتخب‭ ‬الأميركي‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬بعد‭ ‬خلافه‭ ‬العلني‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬غريغ‭ ‬برهالتر‭ ‬عقب‭ ‬نهاية‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬بداية‭ ‬قوية‭ ‬مسجلا‭ ‬هدفين‭ (‬10‭ ‬و39‭) ‬فيما‭ ‬أضاف‭ ‬كريستيان‭ ‬بوليسيك‭ (‬19‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭) ‬وفولارين‭ ‬بالوغون‭ (‬22‭) ‬الهدفين‭ ‬الآخرين‭.‬

وافتتح‭ ‬رينا‭ ‬التسجيل‭ ‬بعد‭ ‬10‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬إنهاء‭ ‬رائع‭ ‬بعد‭ ‬عمل‭ ‬جيد‭ ‬لبالوغون‭ ‬على‭ ‬الجهة‭ ‬اليمنى،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬لاعب‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي‭ ‬بوليسيك‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬إثر‭ ‬تدخل‭ ‬عنيف‭ ‬من‭ ‬المدافع‭ ‬الغاني‭ ‬غيديون‭ ‬منساه‭ ‬على‭ ‬تيم‭ ‬وياه‭ (‬19‭).‬

وواصل‭ ‬المنتخب‭ ‬الأميركي‭ ‬اندفاعته‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬رافعا‭ ‬النتيجة‭ ‬إلى‭ ‬3‭-‬0‭ ‬بعد‭ ‬جهد‭ ‬مذهل‭ ‬من‭ ‬وياه‭ ‬الذي‭ ‬تخطى‭ ‬أحد‭ ‬اللاعبين‭ ‬الغانيين‭ ‬على‭ ‬الجهة‭ ‬اليمنى‭ ‬ثمّ‭ ‬مرر‭ ‬إلى‭ ‬بالوغون‭ ‬الذي‭ ‬استدار‭ ‬على‭ ‬نفسه‭ ‬وسدّد‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬المرمى‭
.(‬22‭) ‬

وأضاف‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬الرابع‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬حرّة‭ ‬غير‭ ‬مباشرة‭ ‬بعدما‭ ‬أوصل‭ ‬بوليسيك‭ ‬الكرة‭ ‬بذكاء‭ ‬إلى‭ ‬رينا‭ ‬الذي‭ ‬سددها‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬الشبكة‭ (‬39‭).‬

وجاء‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬دون‭ ‬أهداف‭ ‬بعدما‭ ‬فعلت‭ ‬تبديلات‭ ‬المدرب‭ ‬الأميركي‭ ‬فعلتها‭ ‬بإخراج‭ ‬رينا‭ ‬وبالوغون‭ ‬وبوليسيك،‭ ‬فتراجعت‭ ‬الخطورة‭ ‬الهجومية‭ ‬للفريق‭.‬



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