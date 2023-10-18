رينا يقود أمريكا إلى فوز على غانا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
(أ ف ب) : حقّق المنتخب الأمريكي فوزًا ساحقًا على حساب ضيفه الغاني برباعية نظيفة الثلاثاء في مباراة دولية ودية في كرة القدم في ناشفيل.
وسجّل مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني جيوفاني رينا، العائد إلى التشكيلة الأساسية للمنتخب الأميركي للمرة الأولى بعد خلافه العلني مع المدرب غريغ برهالتر عقب نهاية كأس العالم العام الماضي في قطر، بداية قوية مسجلا هدفين (10 و39) فيما أضاف كريستيان بوليسيك (19 من ركلة جزاء) وفولارين بالوغون (22) الهدفين الآخرين.
وافتتح رينا التسجيل بعد 10 دقائق من إنهاء رائع بعد عمل جيد لبالوغون على الجهة اليمنى، قبل أن يضيف لاعب ميلان الإيطالي بوليسيك الثاني من ركلة جزاء إثر تدخل عنيف من المدافع الغاني غيديون منساه على تيم وياه (19).
وواصل المنتخب الأميركي اندفاعته في الشوط الأول رافعا النتيجة إلى 3-0 بعد جهد مذهل من وياه الذي تخطى أحد اللاعبين الغانيين على الجهة اليمنى ثمّ مرر إلى بالوغون الذي استدار على نفسه وسدّد مباشرة في المرمى
.(22)
وأضاف أصحاب الأرض الرابع قبل نهاية الشوط الأول من ركلة حرّة غير مباشرة بعدما أوصل بوليسيك الكرة بذكاء إلى رينا الذي سددها في أعلى الشبكة (39).
وجاء الشوط الثاني دون أهداف بعدما فعلت تبديلات المدرب الأميركي فعلتها بإخراج رينا وبالوغون وبوليسيك، فتراجعت الخطورة الهجومية للفريق.
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