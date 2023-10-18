مسيرة في طبربور تنديداً بالعدوان على غزة
التاريخ
10/18/2023 7:14:34 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انطلقت مساء اليوم الاربعاء مسيرة حاشدة في منطقة طبربور بالعاصمة عمان.
وهتفت المسيرة تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة ودعماً للمقاومة الفلسطينية.
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