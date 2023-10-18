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زاخاروفا تعلق على تصريحات بايدن بشأن ولادته في إسرائيل

10/18/2023 7:14:34 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تعليقها على تصريحات الرئيس جو بايدن، بشأن ولادته في إسرائيل، أن الولايات المتحدة لا يمكنها انتخاب رئيس مولود خارج البلاد.
وأشارت زاخاروفا، إلى أن "بايدن قال للتو إنه ولد في إسرائيل.. وهذا يعني أنه لا يمكن انتخابه رئيسا للولايات المتحدة".
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارته لتل أبيب، إنه ولد في إسرائيل. في الوقت نفسه، هناك معلومات متاحة تفيد بأن بايدن ولد في 20 نوفمبر 1942 في ولاية بنسلفانيا.
ووفقا لدستور الولايات المتحدة الأمريكية، لا يمكن لمواطن ولد خارج البلاد أن يصبح رئيسا للدولة.
هذا وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن الوضع في الشرق الأوسط نتاج لنظرية "الفوضى الخلاقة" التي تقوم عليها السياسة الأمريكية، وقد خرجت عن سيطرة واشنطن.




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