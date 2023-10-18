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روسيا ترسل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

10/18/2023 7:14:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن موسكو أرسلت مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة، وشدد على ضرورة إيصالها للفلسطينيين المحتاجين.

وبحث بوغدانوف، اليوم الأربعاء، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينسلاند، الوضع المتفاقم في قطاع غزة، وأبلغه إرسال موسكو مساعدات إنسانية إلى سكان قطاع غزة، والمشاكل المتعلقة بإيصال المساعدات.
وجاء في بيان للخارجية الروسية: "تم إبلاغ المنسق الخاص للأمم المتحدة، بأن روسيا أرسلت مساعدات إنسانية إلى سكان غزة، عبر مدينة العريش المصرية، ينبغي إيصالها إلى الفلسطينيين المحتاجين".
وأضاف البيان: "ويجب وقف القصف الإسرائيلي، وفتح معبر رفح. كما يجب توفير نفس الشروط للإجلاء السريع للمواطنين الروس وغيرهم من الأجانب، من أراضي القطاع".

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