السعودية تطلب من مواطنيها مغادرة لبنان فورا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- دعت السفارة السعودية لدى بيروت رعاياها اليوم الأربعاء للتقيد بقرار منع السفر إلى لبنان ومغادرة من يتواجد في لبنان حاليا الأراضي اللبنانية فورا إثر التطورات الجارية جنوبي البلاد.

وفي بيان نشرته على حسابها في منصة "إكس"، قالت السفارة السعودية: "تتابع سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية لبنان، عن كثب تطورات الأحداث الجارية فى منطقة جنوب لبنان، حيث تدعو كافة المواطنين إلى التقيد بقرار منع السفر، ومغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري لمن هو متواجد في لبنان حاليا".

وأضافت السفارة في بيانها: "كما أنها تدعو الأشخاص المتواجدين في لبنان إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن التي تشهد تجمعات أو تظاهرات، لحين مغادرتهم".

وأردف البيان: "وتنوه السفارة بضرورة تواصل الأشخاص معها حال حدوث أي طارئ لا قدر الله مع كافة الأمنيات بالأمن والسلامة للجميع".