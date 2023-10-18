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بيان صادر عن بلدية الجيزة

10/18/2023 7:14:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اكد رئيس بلدية الجيزة قدر حابس الفايز واعضاء المجلس البلدي واهالي الجيزة ادانته الشديدة #للاجرام_الاسرائيلي البشع ، والمجازر وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق ابناء شعبنا الفلسطيني ، في قطاع غزه وكافة #الاراضي_الفلسطينية_المحتلة ، والتي كان ابشعها الاعتداء السافر مساء يوم امس ، على المستشفى المعمداني وذهب ضحيته ، استشهاد واصابة المئات من الاطفال والمرضي والكوادر الطبية .
اننا في بلدية الجيزة ندين بشده هذا الاجرام الصهيوني ، الذي يستهدف قتل الاطفال والنساء وتدمير البيوت ، وترويع السكان الامنين في بيوتهم وتهجيرهم قصرا ، ونستهجن صمت المجتمع الدولي عن هذه الممارسات الاسرائيلية الهمجية والعنصرية .
ان قيام اسرائيل باتباع سياسة التهجير القصري والقتل الممنهج ، وسياسة الارض المحروقة وقطع الماء والكهرباء ، وتجويع فلسطيني قطاع غزه ، وحصار المدن الفلسطينية ، واستخدام الاسلحة المحرمة دوليا ، يخالف كافة القوانين الدولية ومبادئ حقوق الانسان .
ان المجلس البلدي يؤكد بأن استمرار هذا العدوان الاسرائيلي ، من شأنه دفع المنطقة ، الى مزيد من العنف والتصعيد ، ويدعو المجتمع الدولي وكافة المؤسسات البرلمانية العالمية ، الى تحمل مسؤولياتها والقيام بدورها الاخلاقي والقانوني ، لحماية الشعب الفلسطيني ، ووقف دعم اسرائيل بالاسلحة ، التي ترتكب بها مجازرها الوحشية بحق الشعب الفلسطيني ، ويؤكد المجلس على ان نضال الشعب الفلسطيني لاسترجاع ما احتل من ارضه ، ما هو الا ردة فعل طبيعية ومشروعة ، لما تقوم به اسرائيل من ارهاب الدولة وجرائم ممنهجة ، متجاوزة بذلك كافة القرارات الدولية والاعراف الانسانية .
والمجلس البلدي يؤكد بأن صمت المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية والحقوقية ، على هذه المجازر والاعتداءات السافرة ، التي ترتكبها اسرائيل منذ السابع من الشهر الجاري ، وذهب ضحيتها الاف الشهداء والجرحى والمصابين ، في قطاع غزه ومختلف الاراضي الفلسطينية المحتلة ، ما هو الا وصمة عار في جبين الانسانية ، فجرائم اسرائيل يجب محاسبتها عليها ، وعلى المحكمة الجنائية الدولية ، ان تتحرك فورا للتحقيق في هذه الجرائم.
ان المجلس البلدي يؤكد دعمه المطلق ، للجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني ، دفاعا عن القضية الفلسطينية ، والمساعي التى يقوم بها جلالته ، على المستويين الاقليمي والدولي ، لمنع اسرائيل من استمرار ممارساتها العدوانية ، ودفع المجتمع الدولي لوقف هذا العدوان ، والسماح بدخول المساعدات الانسانية والطبية .
والمجلس البلدي كما شعبنا الاردني ، يقف خلف جلالته في الدفاع عن ثوابتنا الوطنية ، وفي الغاء القمة الرباعية بين (الأردن ، والولايات المتحدة، ومصر ، السلطة الفلسطينية) ، باعتبارها لن تكون قادرة على وقف الحرب ، وفي رفض جلالته لسياسة تهجير الشعب الفلسطيني الى دول الجوار ، كما ان لاءات جلالته واضحة " لا للوطن البديل ، ولا للتوطين وحق عودة اللاجئين وتعويضهم ، والوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس خط احمر ، ولا للتهجير القصري للشعب الفلسطيني ".
انه وانسجاما مع المبادئ والثوابت الاردنية الراسخة ، فأن مجلس الاعيان يؤكد حتمية استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، وتمكينه من اقامة دولته المستقلة ، على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس ، والمجلس يدعو الى موقف عربي فاعل لدعم صمود الشعب الفلسطيني ، ومساندة الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني ، على مختلف الأصعدة نصرة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة .
ويؤكد المجلس البلدي على اننا في الاردن الاقرب الى فلسطين ، والاردن يدفع الثمن الاغلى بسبب مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني ، هذه المواقف المشرفة في الدفاع عن القضية الفلسطينية ، وعن حق الشعب الفلسطيني بالحرية والحياة والاستقلال ، فمواقف جلالته تعبر عن ضمير كل الاردنيين ، فنحن في الاردن على الدوام مع اهلنا ، نساند كفاحهم ونضالهم ، ونشعر بما يعانون من حصار وتجويع وقتل وتدمير ، بسبب الاجرام الاسرائيلي .
وخطاب جلالة الملك والدولة الاردنية بمؤسساتها المختلفة ، واضح وحازم وشديد اللهجة ، فقد وصف جلالته الاعتداءات الاسرائيلية بجرائم حرب ، واكد جلالته على وجوب وقف العدوان الاسرائيلي فورا ، ووقف قتل المدنيين العزل والاطفال والتدمير الممنهج ، وضرورة ايجاد افق سياسي لانهاء العدوان على شعبنا الفلسطيني ، وينهي معاناتهم ، ويسمح بسرعة دخول المساعدات الطبية والانسانية لقطاع غزه الذي يعاني من الحصار والتجويع .
ان مواقف الاردن بقيادة جلالة الملك ثابتة واضحة ، فالاردن قيادة وشعبا مع فلسطين ، ومع نضال شعبها من اجل الحرية والاستقلال ، واننا في المجلس نؤكد ، بأن قوة الاردن قوة لفلسطين ، وندعو الجميع الى رص الصفوف ، والوقوف خلف جلالة الملك في دفاعه عن ثوابتنا الوطنية والقضية الفلسطينية ، وتصدي جلالته للممارسات الاسرائيلية العدوانية .
اننا في المجلس البلدي ندعو الجميع الى التصدى لمحاولات البعض ، العبث بامننا ونسيجنا الاجتماعي ، والمس بامننا الوطني السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، ففي هذه الظروف والاردن يخوض معركة الدفاع عن الثوابت الاردنية والفلسطينية ، علينا ان نغلب صوت الحكمة والعقل خلال المسيرات والمظاهرات .
اننا في المجلس البلدي مع التظاهر السلمي المنسجم مع تعليمات الاجهزة الامنية والبعيد عن الفوضى ، حفاظا على السلم المجتمعي واستمرار حراكنا الداعم لشعبنا الفلسطيني ، ونرفض بعض الممارسات غير المسؤولة خلال عمليات التظاهر ، كما نرفض اطلاق الاشاعات والاخبار الكاذبة والشعارات المغرضة ، بهدف زعزعة امننا واستقرارنا واضعاف مواقف جلالة الملك وشعبنا المساندة لشعبنا الفلسطيني .




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