توجيهات من وزير الداخلية الى الأجهزة الأمنية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال وزير الداخلية، مازن الفراية، أن قطاع غزة بحاجة لمسارين من الأردن؛ المسار الأول رسمي يقوده جلالة الملك لوقف الحرب على غزة، ومنع تهجير سكانها من أراضيهم، وإدخال المساعدات الإنسانية الطبية والإغاثية إلى القطاع.



أمّا المسار الثاني، بحسب الفراية، فيتعلق بتعبير المواطنين عما يشعرون به من غضبٍ وألمٍ واستياء عمّا يحدث في قطاع غزة من حربٍ ضد الأبرياء.

وبيّن، في هذا الصدد، أن توجيهات جلالة الملك منذ اليوم الأول للحرب على غزة "أن حرية التعبير سقفها السماء، وللمواطنين حرية ممارستها بشكلٍ يومي، لا سيما في ظل المأساة الإنسانية في قطاع غزة للضغط على العالم لوقف الحرب على القطاع".



وأعرب الفراية عن تقديره لمواقف الأردنيين الداعمة والمساندة للأشقاء الفلسطينيين في غزة.

وأكّد أن المسيرات التضامنية سُمح لها، وستبقى في كل مكان، وقد أظهرت وحدة الأردنيين ووقوفهم خلف جلالة الملك للضغط على دول العالم بضرورة إيقاف الحرب على غزة.

ونبّه إلى ضرورة الانتباه من المنشورات والدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل عناصر متطرفة تدعو للاشتباك مع الأجهزة الأمنية وتشرح للمواطنين آلية صنع قنابل المولوتوف؛ بهدف الوصول إلى الحدود والأغوار.

وأشاد الفراية بدور الأجهزة الأمنية في حماية أمن وسلامة المواطنين خلال المسيرات،ووجه هذه الأجهزة بالتحلّي بأعلى درجات ضبط النفس خلال التعامل مع الوقفات التي يعبّر فيها المواطنون عن غضبهم لما يجري في قطاع غزة.

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