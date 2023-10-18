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بايدن: لم نبلغ إسرائيل بأننا سندخل الحرب في حالة انضمام حزب الله للصراع

10/18/2023 7:14:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، بأنه لم يبلغ الحكومة الإسرائيلية خلال زيارته لتل أبيب، بأن الولايات المتحدة ستدخل الحرب في حالة انضمام "حزب الله" للصراع في المنطقة.




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