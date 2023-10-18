بايدن: لم نبلغ إسرائيل بأننا سندخل الحرب في حالة انضمام حزب الله للصراع

بايدن: لم نبلغ إسرائيل بأننا سندخل الحرب في حالة انضمام حزب الله للصراع
التاريخ
10/18/2023 7:14:32 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، بأنه لم يبلغ الحكومة الإسرائيلية خلال زيارته لتل أبيب، بأن الولايات المتحدة ستدخل الحرب في حالة انضمام "حزب الله" للصراع في المنطقة.
MENAFN18102023000208011052ID1107266962
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.