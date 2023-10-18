تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في شمال المملكة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
ليـــلاً: الاجواء مائلة للبرودة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
🔺 التحذيرات:
- خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية.
- إحتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.
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