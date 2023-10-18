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طيران الاحتلال الحربي يقصف منزلا في جباليا وبنايات سكنية في غزة

10/18/2023 7:14:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استشهد 13 مواطنا فلسطينيا معظمهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات، في قصف إسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، لمنزل في حي القصاصيب ببلدة جباليا شمال غزة.
وأفاد مصدر، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزل عائلة الحواجري بحي القصاصيب في جباليا، ما أدى لاستشهاد 13 مواطنا فلسطينيا على الأقل، وأكثر من 15 إصابة معظمهم من الأطفال والنساء.
كما قصف طيران الاحتلال الحربي عدة بنايات سكنية ومنازل في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، ومازالت طواقم الإسعاف تنتشل الشهداء والجرحى من تحت الركام في المنطقة التي دمرت.




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