الاحتلال يداهم محلات ومنازل الفلسطينيين في جنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، قرية جلبون شمال شرق جنين، وداهمت عدد من المحلات التجارية، ومنازل المواطنين الفلسطينيين.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت جلبون وداهمت عدة أحياء فيها، خاصة في محيط المسجد والمقاهي، وقامت بمداهمة محلات تجارية ومنازل المواطنين الفلسطينيين، وقامت بمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، كما نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل البلدة.
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