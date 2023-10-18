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إصابة شاب برصاص مستعمر في طولكرم

10/18/2023 7:14:31 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شاب، الليلة، برصاص مستعمر عند مدخل قرية شوفة جنوب شرق طولكرم.
وأفادت مصادر بأن شابا من بلدة سيلة الحارثية جنوب جنين، أصيب برصاص مستعمر في الظهر، أثناء مروره بمركبته عند مدخل قرية شوفة، المحاذي لمستوطنة "أفني حيفتس" المقامة على أراضي المواطنين جنوب شرق طولكرم، وجرى نقله بمركبة إسعاف إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، ووصفت حالته بالمستقرة.




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