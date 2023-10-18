إصابة شاب برصاص مستعمر في طولكرم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شاب، الليلة، برصاص مستعمر عند مدخل قرية شوفة جنوب شرق طولكرم.
وأفادت مصادر بأن شابا من بلدة سيلة الحارثية جنوب جنين، أصيب برصاص مستعمر في الظهر، أثناء مروره بمركبته عند مدخل قرية شوفة، المحاذي لمستوطنة "أفني حيفتس" المقامة على أراضي المواطنين جنوب شرق طولكرم، وجرى نقله بمركبة إسعاف إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، ووصفت حالته بالمستقرة.
MENAFN18102023000208011052ID1107266957
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.