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في سويسرا، تعتبر المدرسة ماكينةَ إندماج

10/18/2023 7:14:02 PM
(MENAFN- Swissinfo) Português (pt) "Na Suíça, as escolas são vistas como máquinas de integração"
  • Français (fr) ((En Suisse, l'école est considérée comme une machine à intégration)) (الأصلي)
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    في فرنسا، تميزت بداية العام الدراسي في شهر سبتمبر الماضي بجدل ارتبط مرة أخرى باللّباس. وبعد الحجاب الإسلامي الشهير، تعلّق الأمر هذه المرة بالعباءة.

    أمّا في بلجيكا، فيوجد برنامج "إفراس" (EVRAS)، وهو مخصّص بالتربية المتعلقة بالحياة العاطفية والجنسية وربط العلاقات، في صلب الجدالات الخلافية. وقد أدى توزيع دليلرابط خارجي على المعلمين الذين يقدمون دورات التربية الجنسية هذه إلى إشعال الخلاف.

    في المقابل، تبدو العلاقات بين المدرسة والدين أكثر سلاسة في سويسرا. ويرى هانسيورغ شميد، مدير المركز السويسري للإسلام والمجتمع (CSIS) في جامعة فريبورغ، الذي أجرى أبحاثا حول التنوع والتعليم الديني، بأن ذلك يرجع خصوصا إلى التقاليد السياسية للبلاد القائمة على السعي إلى تحقيق توافق الآراء.

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