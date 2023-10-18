في سويسرا، تعتبر المدرسة ماكينةَ إندماج

(MENAFN
- Swissinfo)
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"Na Suíça, as escolas são vistas como máquinas de integração"
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((En Suisse, l'école est considérée comme une machine à intégration)) (الأصلي)
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في فرنسا، تميزت بداية العام الدراسي في شهر سبتمبر الماضي بجدل ارتبط مرة أخرى باللّباس. وبعد الحجاب الإسلامي الشهير، تعلّق الأمر هذه المرة بالعباءة.
أمّا في بلجيكا، فيوجد برنامج "إفراس" (EVRAS)، وهو مخصّص بالتربية المتعلقة بالحياة العاطفية والجنسية وربط العلاقات، في صلب الجدالات الخلافية. وقد أدى توزيع دليلرابط خارجي على المعلمين الذين يقدمون دورات التربية الجنسية هذه إلى إشعال الخلاف.
في المقابل، تبدو العلاقات بين المدرسة والدين أكثر سلاسة في سويسرا. ويرى هانسيورغ شميد، مدير المركز السويسري للإسلام والمجتمع (CSIS) في جامعة فريبورغ، الذي أجرى أبحاثا حول التنوع والتعليم الديني، بأن ذلك يرجع خصوصا إلى التقاليد السياسية للبلاد القائمة على السعي إلى تحقيق توافق الآراء.
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