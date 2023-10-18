سكان غزة ليسوا أهدافاً عسكرية

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((Les Gazaouis ne sont pas des objectifs militaires)) (الأصلي)
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في قطاع غزة، حيث أصبح الهجوم البرّي للجيش الإسرائيلي وشيكاً، أدّى الوضع الإنساني المأساوي إلى نزوح أكثر من مليون شخص.
مليون شخص هو ضعف حجم سكان مدينة جنيف"، يؤكد فابريتسيو كاربوني، لدى مشاركته يوم الإثنين في برنامج "لا ماتينال" على قناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالفرنسية (RTS)، لتوضيح حقيقة الوضع في غزّة. ويضيف: "إنه أمر هائل. لا أتذكر رؤية مثل هذه الحركة الضخمة للناس في مثل هذه الظروف القاسية في التاريخ الحديث!"
>>> استمع إلى المقابلة الكاملة مع فابريتسيو كاربوني:
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وتابع المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأدنى والأوسط بالقول إنه "بغضّ النظر عن الهجوم الذي أعلنته إسرائيل، فإن الوضع في غزة حرج للغاية".
استؤنفت إمدادات المياه، يوم الأحد، في جنوب قطاع غزة بعد قطعها لمدة سبعة أيام من قبل الحكومة الإسرائيلية. وكانت هذه الأخيرة قد أمرت يوم الاثنين الماضي بوقف إمدادات المياه والكهرباء والوقود عن القطاع الذي يعتمد على المساعدات الإسرائيلية.
ويقول فابريتسيو كاربوني إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر زودت "محطات توزيع المياه بالوقود" و"أنشأت احتياطيات مياه لنحو 250 ألف شخص".
"هؤلاء ليسوا أهدافا عسكرية"
على الرغم من الأمر الذي أصدرته الحكومة الإسرائيلية للسكان بإخلاء شمال قطاع غزة، لم يغادر جميع السكان، وشدد فابريتسيو كاربوني على أنهم لا يصبحوا بهذا أعداء، بل يجب أن نستمر في حمايتهم. "هناك مستشفيات ومرضى وكبار السن وأشخاص لا يريدون مغادرة منازلهم. كل هؤلاء الناس محميون. ويحق لهم الحصول على الحد الأدنى اللازم للبقاء حيث هم. وحتى لو لم يفرّوا، فإنهم لا يصبحون فجأةً أهدافًا عسكرية."
ويضيف: "يجب أن يكون الأمر واضحًا جدًا للجميع. أعتقد أننا بحاجة إلى إيجاد مساحات داخل قطاع غزة لحماية هؤلاء الأشخاص".
"المستشفيات تحولت إلى مشارح"
وكان ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أعرب الخميس الماضي، عن خشيته من أنه "دون كهرباء، ستتحول المستشفيات إلى مشارح"، وذلك بناءً على اتصالاته مع العاملين والعاملات في المجال الصحي على الأرض ومع زملائه من الهلال الأحمر الفلسطيني.
وقال ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لقناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالفرنسية (RTS) يوم الاثنين: "أعتقد أننا في مواقف متطرفة حيث يحاول الأطباء بذل قصارى جهدهم بما لديهم، ولكن ما لديهم محدود بشكل متزايد. لذا لسوء الحظ، نحن نتحرك ببطء نحو هذا السيناريو".
هذا وتعرض مستشفى في مدينة غزة مساء الثلاثاء لقصف أدى إلى مقتل أكثر من 500 شخص، بحسب حركة حماس، التي تتهم إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم. ونفت تل أبيب مسؤوليتها ونسبت الغارة إلى حركة الجهاد الإسلامي. ونفى الحركة تورطها.
وأكد فابريتسيو كاربوني يوم الاثنين على أهمية ضمان حرية الحركة في أراضي قطاع غزة حتى يمكن تلبية احتياجات السكان."لا فائدة من الحصول على الغذاء والماء والإمدادات الطبية إذا لم تتمكن من التحرك في الداخل. ما نحتاجه هو أن نكون قادرين على العمل في ظروف آمنة مقبولة، وهذا ليس هو الحال اليوم".
ويؤكد: "يجب أن نكون قادرين على جلب المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عاجل".
ولم يتم حتى الآن إدخال أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح الحدودي، الذي ظل مغلقا يوم الأربعاء. وتنتظر مئات الشاحنات، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، التي تحمل الغذاء والماء والأدوية على الجانب المصري.
الخوف على المدنيين في حالة حدوث عملية برية إسرائيلية
وتخشى اللجنة الدولية من أن يكون لعملية برية إسرائيلية عواقب وخيمة على السكان المدنيين. حيث يشرح كاربوني: "من خلال تجربتنا السابقة في الموصل (العراق) وحلب (سوريا) على وجه الخصوص، نعلم جيدًا أن الصراعات في المناطق الحضرية مدمرة بالنسبة للسكان المدنيين. فهي مميتة وعنيفة للغاية ولها تأثير مدمر على البنية التحتية الأساسية: المياه والمياه. إمدادات الكهرباء مدمرة بشكل عام. لذا فإن همنا الأول هو التكلفة البشرية لهذه العملية العسكرية في بيئة حضرية".
وكانت معركة الموصل، التي استمرت من عام 2016 إلى عام 2017، تسببت في مقتل حوالي 10 آلاف مدني، فيما أدت معركة حلب، التي تواصلت من عام 2012 إلى عام 2016، إلى مقتل ما لا يقل عن 21500 مدني.
ومن أجل حماية السكان، يتعين على الجهات الفاعلة الإنسانية - "الهلال الأحمر الفلسطيني، وأعضاء الحركة، والأمم المتحدة، وجميع المنظمات الموجودة، والمنظمات المحلية" - أن تعمل معًا، كما يقول فابريتسيو كاربوني.
مناقشات سرية
وفيما يتعلق بالرهائن الإسرائيليين لدى حركة حماس، قالت المنظمة الدولية إنها أجرت مباحثات سرية مع حماس للمطالبة بالإفراج عنهم في أسرع وقت ممكن. "إنهم معرضون لخطر كبير"، يحذّر فابريتسيو كاربوني، مضيفًا: "اتصلنا يوم السبت بجميع الأطراف لنطلب منهم ضمان سلامة هؤلاء الأشخاص في أسرع وقت ممكن".
وأضاف: "لم نطلب فقط أن يعامَلوا بشكل جيد. ولكن أيضًا أن يتصلوا بعائلاتهم وأن يتم إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط".
ويختتم مدير قسم الشرق الأدنى والأوسط قائلاً: "لا أعتقد أنه تم إطلاق سراح أي شخص، وهذا مؤشر على ما وصلنا إليه في المناقشات".
ترجمة: أمل المكي
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