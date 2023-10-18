سكان غزة ليسوا أهدافاً عسكرية

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MENAFN - Swissinfo) Français (fr) ((Les Gazaouis ne sont pas des objectifs militaires)) (الأصلي)

في قطاع غزة، حيث أصبح الهجوم البرّي للجيش الإسرائيلي وشيكاً، أدّى الوضع الإنساني المأساوي إلى نزوح أكثر من مليون شخص.

مليون شخص هو ضعف حجم سكان مدينة جنيف"، يؤكد فابريتسيو كاربوني، لدى مشاركته يوم الإثنين في برنامج "لا ماتينال" على قناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالفرنسية (RTS)، لتوضيح حقيقة الوضع في غزّة. ويضيف: "إنه أمر هائل. لا أتذكر رؤية مثل هذه الحركة الضخمة للناس في مثل هذه الظروف القاسية في التاريخ الحديث!"

>>> استمع إلى المقابلة الكاملة مع فابريتسيو كاربوني:

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وتابع المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأدنى والأوسط بالقول إنه "بغضّ النظر عن الهجوم الذي أعلنته إسرائيل، فإن الوضع في غزة حرج للغاية".

استؤنفت إمدادات المياه، يوم الأحد، في جنوب قطاع غزة بعد قطعها لمدة سبعة أيام من قبل الحكومة الإسرائيلية. وكانت هذه الأخيرة قد أمرت يوم الاثنين الماضي بوقف إمدادات المياه والكهرباء والوقود عن القطاع الذي يعتمد على المساعدات الإسرائيلية.

ويقول فابريتسيو كاربوني إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر زودت "محطات توزيع المياه بالوقود" و"أنشأت احتياطيات مياه لنحو 250 ألف شخص".

"هؤلاء ليسوا أهدافا عسكرية"

على الرغم من الأمر الذي أصدرته الحكومة الإسرائيلية للسكان بإخلاء شمال قطاع غزة، لم يغادر جميع السكان، وشدد فابريتسيو كاربوني على أنهم لا يصبحوا بهذا أعداء، بل يجب أن نستمر في حمايتهم. "هناك مستشفيات ومرضى وكبار السن وأشخاص لا يريدون مغادرة منازلهم. كل هؤلاء الناس محميون. ويحق لهم الحصول على الحد الأدنى اللازم للبقاء حيث هم. وحتى لو لم يفرّوا، فإنهم لا يصبحون فجأةً أهدافًا عسكرية."

ويضيف: "يجب أن يكون الأمر واضحًا جدًا للجميع. أعتقد أننا بحاجة إلى إيجاد مساحات داخل قطاع غزة لحماية هؤلاء الأشخاص".

"المستشفيات تحولت إلى مشارح"

وكان ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أعرب الخميس الماضي، عن خشيته من أنه "دون كهرباء، ستتحول المستشفيات إلى مشارح"، وذلك بناءً على اتصالاته مع العاملين والعاملات في المجال الصحي على الأرض ومع زملائه من الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقال ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لقناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالفرنسية (RTS) يوم الاثنين: "أعتقد أننا في مواقف متطرفة حيث يحاول الأطباء بذل قصارى جهدهم بما لديهم، ولكن ما لديهم محدود بشكل متزايد. لذا لسوء الحظ، نحن نتحرك ببطء نحو هذا السيناريو".

هذا وتعرض مستشفى في مدينة غزة مساء الثلاثاء لقصف أدى إلى مقتل أكثر من 500 شخص، بحسب حركة حماس، التي تتهم إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم. ونفت تل أبيب مسؤوليتها ونسبت الغارة إلى حركة الجهاد الإسلامي. ونفى الحركة تورطها.

وأكد فابريتسيو كاربوني يوم الاثنين على أهمية ضمان حرية الحركة في أراضي قطاع غزة حتى يمكن تلبية احتياجات السكان."لا فائدة من الحصول على الغذاء والماء والإمدادات الطبية إذا لم تتمكن من التحرك في الداخل. ما نحتاجه هو أن نكون قادرين على العمل في ظروف آمنة مقبولة، وهذا ليس هو الحال اليوم".

ويؤكد: "يجب أن نكون قادرين على جلب المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عاجل".

ولم يتم حتى الآن إدخال أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح الحدودي، الذي ظل مغلقا يوم الأربعاء. وتنتظر مئات الشاحنات، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، التي تحمل الغذاء والماء والأدوية على الجانب المصري.

الخوف على المدنيين في حالة حدوث عملية برية إسرائيلية

وتخشى اللجنة الدولية من أن يكون لعملية برية إسرائيلية عواقب وخيمة على السكان المدنيين. حيث يشرح كاربوني: "من خلال تجربتنا السابقة في الموصل (العراق) وحلب (سوريا) على وجه الخصوص، نعلم جيدًا أن الصراعات في المناطق الحضرية مدمرة بالنسبة للسكان المدنيين. فهي مميتة وعنيفة للغاية ولها تأثير مدمر على البنية التحتية الأساسية: المياه والمياه. إمدادات الكهرباء مدمرة بشكل عام. لذا فإن همنا الأول هو التكلفة البشرية لهذه العملية العسكرية في بيئة حضرية".

وكانت معركة الموصل، التي استمرت من عام 2016 إلى عام 2017، تسببت في مقتل حوالي 10 آلاف مدني، فيما أدت معركة حلب، التي تواصلت من عام 2012 إلى عام 2016، إلى مقتل ما لا يقل عن 21500 مدني.

ومن أجل حماية السكان، يتعين على الجهات الفاعلة الإنسانية - "الهلال الأحمر الفلسطيني، وأعضاء الحركة، والأمم المتحدة، وجميع المنظمات الموجودة، والمنظمات المحلية" - أن تعمل معًا، كما يقول فابريتسيو كاربوني.

مناقشات سرية

وفيما يتعلق بالرهائن الإسرائيليين لدى حركة حماس، قالت المنظمة الدولية إنها أجرت مباحثات سرية مع حماس للمطالبة بالإفراج عنهم في أسرع وقت ممكن. "إنهم معرضون لخطر كبير"، يحذّر فابريتسيو كاربوني، مضيفًا: "اتصلنا يوم السبت بجميع الأطراف لنطلب منهم ضمان سلامة هؤلاء الأشخاص في أسرع وقت ممكن".

وأضاف: "لم نطلب فقط أن يعامَلوا بشكل جيد. ولكن أيضًا أن يتصلوا بعائلاتهم وأن يتم إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط".

ويختتم مدير قسم الشرق الأدنى والأوسط قائلاً: "لا أعتقد أنه تم إطلاق سراح أي شخص، وهذا مؤشر على ما وصلنا إليه في المناقشات".

ترجمة: أمل المكي

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