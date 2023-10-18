أنا امرأة كاملة لست ناقصة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

نظرتُ‭ ‬إليها‭ ‬وقلت‭ ‬لها‭: (‬اشفيج؟‭ ‬خير؟‭ ‬عسى‭ ‬ماشر‭)‬؟‭ ‬ماذا‭ ‬تريدين؟

رفعت‭ ‬رأسَها‭ ‬إلى‭ ‬الأعلى‭ ‬ونظرت‭ ‬إليَّ‮

‬بعينين‭ ‬مليئة‭ ‬بالدموع‭ ‬وقالت‭: ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬تكتبي‭ ‬عن‭ ‬مشكلتي‭ ‬ومشكلة‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬البنات‭ ‬الذين‭ ‬هن‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬ظروفي‭!!‬

سكتُ‭ ‬وأعطيتها‭ ‬المجالَ‭ ‬لتكمل‭ ‬وتعبر‭ ‬عن‭ ‬مشاعرها‭ ‬فأضافت‭: ‬أكره‭ ‬نظرات‭ ‬الشفقة‭ ‬التي‭ ‬أراها‭ ‬في‭ ‬عيون‭ ‬الناس‭ ‬عندما‭ ‬يسألونني‭ ‬أبشع‭ ‬وأسخف‭ ‬سؤال‭: ‬هل‭ ‬أنت‭ ‬متزوجة؟‭ ‬وما‭ ‬إن‭ ‬أرد‭ ‬بالنفي‭ ‬حتى‭ ‬تنقلب‭ ‬النظرات‭ ‬المعجبة‭ ‬بشكلي‭ ‬والفخورة‭ ‬بإنجازاتي‭ ‬إلى‭ ‬نظرات‭ ‬شفقة‭ ‬وحزن‭ ‬تحسسني‭ ‬بأنني‭ ‬مسكينة‭ ‬وناقصة‭ ‬وكأن‭ ‬الزواج‭ ‬هو‭ ‬مفتاح‭ ‬السعادة‭ ‬الوحيد‭ ‬ولا‭ ‬عزاء‭ ‬لكل‭ ‬إنجاز‭ ‬حقيقي‭ ‬يسعد‭ ‬أي‭ ‬فتاة‭!!‬

ارتفعت‭ ‬نبراتُ‭ ‬صوتها‭ ‬وقالت‭ ‬بحسرةٍ‭ ‬وغضب‭: ‬ما‭ ‬هذه‭ ‬الثقافة‭ ‬التي‭ ‬مازالت‭ ‬محفورة‭ ‬في‭ ‬عقول‭ ‬مجتمعنا‭ ‬الذي‭ ‬ينظر‭ ‬إلى‭ ‬كمال‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬زواجها‭ ‬فقط؟‭! ‬أما‭ ‬دراستها‭ ‬وإنجازاتها‭ ‬العملية‭ ‬والعائلية‭ ‬فهي‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬دائما‭!‬

لماذا‭ ‬يحاول‭ ‬الجميع‭ ‬أن‭ ‬يزوجني‭ ‬بأي‭ ‬طريقةٍ‭ ‬وبأي‭ ‬شخص‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬مؤهلاته‭ ‬لمجرد‭ ‬أنني‭ ‬تخطيت‭ ‬الثلاثين؟‭ ‬من‭ ‬قال‭ ‬لهم‭ ‬إنني‭ ‬تعيسة‭ ‬وأبكي‭ ‬الليل‭ ‬والنهار‭ ‬بانتظار‭ ‬فارس‭ ‬الأحلام؟‭! ‬من‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬عليّ‭ ‬أن‭ ‬أتخلى‭ ‬عن‭ ‬راحتي‭ ‬وسعادتي‭ ‬بين‭ ‬عائلتي‭ ‬الجميلة‭ ‬والذين‭ ‬يعاملونني‭ ‬كملكة‭ ‬رائعة‭ ‬لأتزوج‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬أقل‭ ‬مني‭ ‬في‭ ‬المؤهلات‭ ‬والشخصية‭ ‬لمجرد‭ ‬الزواج‭ ‬فقط؟‭ ‬من‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬السعادة‭ ‬في‭ ‬زواج‭ ‬المرأة‭ ‬فقط؟‭! ‬من‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬المرأة‭ ‬أو‭ ‬الرجل‭ ‬أيضا‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬أن‭ ‬يسعد‭ ‬نفسه‭ ‬بنفسه‭ ‬دون‭ ‬شريك‭ ‬حياة؟‭!‬

مسحت‭ ‬الفتاةُ‭ ‬دموعها‭ ‬ونظرت‭ ‬إليَّ‭ ‬نظرة‭ ‬قوية‭ ‬وقالت‭: ‬الحياة‭ ‬أجمل‭ ‬وأروع‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬أرميَ‭ ‬نفسي‭ ‬في‭ ‬كنف‭ ‬إنسان‭ ‬لا‭ ‬يناسبني،‭ ‬كم‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬يحترم‭ ‬المجتمع‭ ‬قرار‭ ‬النساء‭ ‬الطموحات‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬الشريك‭ ‬المناسب‭ ‬أو‭ ‬رفض‭ ‬الزواج،‭ ‬حيث‭ ‬إنني‭ ‬أرفض‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬ضحية‭ ‬وتحت‭ ‬رحمة‭ ‬إنسان‭ ‬مختل‭ ‬يشعر‭ ‬بالنقص‭ ‬فيذلني‭ ‬أو‭ ‬يهينني‭ ‬باسم‭ ‬الزواج‭.‬

مفهومي‭ ‬للزواج‭ ‬هو‭ ‬الحب،‭ ‬التفاهم،‭ ‬الرحمة،‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬أسرة‭ ‬سعيدة‭ ‬لذلك‭ ‬إما‭ ‬أن‭ ‬أعثر‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬يستحق‭ ‬ويكون‭ ‬نصفي‭ ‬الثاني‭ ‬وحبيبي‭ ‬وصديقي‭ ‬وأبي‭ ‬وابني‭ ‬وإلا‭ ‬فبيت‭ ‬والدي‭ ‬هو‭ ‬سعادتي‭.‬

أنا‭ ‬شخصيا‭ ‬أوافقها‭ ‬الرأي‭ ‬جملة‭ ‬وتفصيلا‭ ‬ولا‭ ‬أنصح‭ ‬أي‭ ‬فتاة‭ ‬مهما‭ ‬كبرت‭ ‬في‭ ‬العمر‭ ‬أن‭ ‬تتزوج‭ ‬أي‭ ‬واحدٍ‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬مستوى‭ ‬التفكير‭ ‬والبيئة‭ ‬والشهادات‭ ‬وألا‭ ‬تضع‭ ‬في‭ ‬عقلها‭ ‬أن‭ ‬الزواج‭ ‬هو‭ ‬طريق‭ ‬السعادة‭ ‬الوحيد‭ ‬فالإنسان‭ ‬يستطيع‭ ‬أن‭ ‬يسعد‭ ‬نفسه‭ ‬دائما‭ ‬وأبدا‭.‬