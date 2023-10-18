Thursday, 19 October 2023 05:44 GMT

يا وزارة التجارة.. ما حقيقة هذه الواقعة؟

10/18/2023 7:10:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭**‬ أول‭ ‬السطر‭:‬

غدا‭ ‬الجمعة‭.. ‬تبدأ‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬الوطنية‭ ‬لمناصرة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬تلفزيون‭ ‬البحرين‭.. ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬نشهد‭ ‬‮«‬الفزعة‮»‬‭ ‬البحرينية‭ ‬الأصيلة،‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬الموقف‭ ‬البحريني‭ ‬التاريخي‭ ‬الداعم‭ ‬لفلسطين‭ ‬وشعبها‭ ‬الشقيق‭.‬

‭**‬ للعلم‭ ‬فقط‭:‬

خطوة‭ ‬متميزة‭ ‬تستحق‭ ‬الدعم‭ ‬والإشادة‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬ومبادرة‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬بتدشين‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬كاميرا‭ ‬بحرينية‮»‬،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة،‭ ‬بأسلوب‭ ‬عصري‭ ‬يواكب‭ ‬اهتمامات‭ ‬الناس،‭ ‬خاصة‭ ‬الناشئة‭ ‬والشباب‭.‬

‭**‬ يا‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭.. ‬ما‭ ‬حقيقة‭ ‬هذه‭ ‬الواقعة؟‭:‬

كنت‭ ‬أتمنى‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬أن‭ ‬تبادر‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭ ‬للتعقيب‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أشار‭ ‬إليه‭ ‬سعادة‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬الرفاعي‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي،‭ ‬من‭ ‬استغلال‭ ‬بعض‭ ‬الوافدين‭ ‬إجراءات‭ ‬إنشاء‭ ‬المشاريع،‭ ‬ومنح‭ ‬التراخيص،‭ ‬وفتح‭ ‬السجلات،‭ ‬وجلب‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭. ‬

فهل‭ ‬من‭ ‬المعقول‭ ‬والمنطقي‭ ‬والفكر‭ ‬الاستثماري‭ ‬الإيجابي‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ (‬13‭) ‬أجنبيا‭ ‬بفتح‭ ‬مشروع‭ ‬برأس‭ ‬مال‭ ‬قيمته‭ (‬50‭ ‬دينارا‭)‬،‭ ‬ويطلبون‭ ‬تأشيرات‭ ‬لعمالة‭ ‬أجنبية‭..!! ‬أي‭ ‬أن‭ ‬قيمة‭ ‬سهم‭ ‬كل‭ ‬فرد‭ ‬للمشروع‭ (‬3‭ ‬دنانير‭ ‬و850‭ ‬فلسا‭)..!!‬

ثم‭ ‬هل‭ ‬هناك‭ ‬مشروع‭ ‬تجاري‭ ‬استثماري‭ ‬بقيمة‭ (‬50‭ ‬دينارا‭) ‬يديره‭ ‬13‭ ‬شخصا،‭ ‬بل‭ ‬ويحتاج‭ ‬الى‭ ‬عمالة‭ ‬وافدة‭ ‬إضافية؟‭ ‬هذا‭ ‬حتى‭ ‬‮«‬بسطة‭ ‬في‭ ‬الفريج‮»‬‭ ‬لا‭ ‬ينفع‭..!! ‬أليس‭ ‬هذا‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬التحايل‭ ‬على‭ ‬القوانين‭ ‬والإجراءات‭ ‬لإغراق‭ ‬البلاد‭ ‬بالعمالة‭ ‬والمشاريع‭ ‬الوهمية؟‭ ‬وأي‭ ‬مشروع‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬سيوفر‭ ‬الوظائف‭ ‬النوعية‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني‭..‬؟؟‭ ‬

إن‭ ‬كانت‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬أمام‭ ‬أمر‭ ‬قانوني‭ ‬لا‭ ‬مجال‭ ‬فيه،‭ ‬فعلى‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬أن‭ ‬يبحث‭ ‬في‭ ‬الواقعة،‭ ‬ويطالب‭ ‬بتصحيح‭ ‬الأمر،‭ ‬ويسجل‭ ‬مخالفة‭ ‬وتجاوزا،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حماية‭ ‬الوطن‭ ‬وسوق‭ ‬العمل،‭ ‬والاقتصاد‭ ‬والاستثمار‭.‬

ثم‭ ‬أين‭ ‬هي‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬من‭ ‬حماية‭ ‬السوق‭ ‬من‭ ‬هكذا‭ ‬ممارسات؟‭ ‬وأين‭ ‬دورها‭ ‬ومسؤوليتها‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬التاجر‭ ‬البحريني؟‭ ‬وهل‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬المشاريع‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬انتعاش‭ ‬السوق‭ ‬أم‭ ‬ستغرق‭ ‬السوق‭ ‬والأحياء‭ ‬الشعبية‭ ‬والسكنية‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬العمالة‭ ‬السائبة‭ ‬والممارسات‭ ‬المجتمعية‭ ‬غير‭ ‬السليمة؟‭

أتصور‭ ‬أن‭ ‬الواقعة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تجعل‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬تراجع‭ ‬وبشكل‭ ‬عاجل‭ ‬المواد‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬سمحت‭ ‬بمثل‭ ‬هذا‭ ‬التحايل‭ ‬والاستغلال،‭ ‬وتبادر‭ ‬لإصدار‭ ‬القرارات‭ ‬لتصحيح‭ ‬المسار‭ ‬وإصلاحه،‭ ‬وإيقاف‭ ‬العبث‭ ‬والفوضى‭ ‬والهدر،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬كل‭ ‬التوصيات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالوزارة،‭ ‬والتي‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬البرلمانية،‭ ‬التي‭ ‬ترأسها‭ ‬سعادة‭ ‬النائب‭ ‬ممدوح‭ ‬الصالح‭.‬

‭**‬ ملاحظة‭ ‬واجبة‭:‬

تفاعلا‭ ‬وتجاوبا‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬أشرنا‭ ‬اليه‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬حول‭ ‬ملاحظات‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬المحلات‭ ‬عن‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية،‭ ‬فقد‭ ‬قام‭ ‬الإخوة‭ ‬الأفاضل‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بمتابعة‭ ‬الموضوع‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬أصحاب‭ ‬المحلات‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬ملابسات‭ ‬الملاحظات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬المقال‭.. ‬فكل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭.

‭**‬ آخر‭ ‬السطر‭:

بعض‭ ‬أفراد،‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مجال‭.. ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬يكرمونا‭ ‬بصمتهم،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬استفزاز‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬بتغريدات‭ ‬وفيديوهات‭ ‬لا‭ ‬تدعم‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق،‭ ‬تحت‭ ‬مبررات‭ ‬ومسوغات‭ ‬ليس‭ ‬هذا‭ ‬وقتها‭.. ‬وتخالف‭ ‬الموقف‭ ‬البحريني‭ ‬العام،‭ ‬التاريخي‭ ‬والمشرف‭.. ‬لا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نذكر‭ ‬الأسماء‭.. ‬ولكننا‭ ‬ندعو‭ ‬لهؤلاء‭ ‬الأفراد‭ ‬بالهداية‭.. ‬‮«‬ترى‭ ‬الركادة‭ ‬زينة‭.. ‬والسنع‭ ‬أخلاق‮»‬‭.

MENAFN18102023000055011008ID1107266950

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث