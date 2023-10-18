MENAFN - Akhbar Al Khaleej) ‭**‬

غدا‭ ‬الجمعة‭.. ‬تبدأ‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬الوطنية‭ ‬لمناصرة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬تلفزيون‭ ‬البحرين‭.. ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬نشهد‭ ‬‮«‬الفزعة‮»‬‭ ‬البحرينية‭ ‬الأصيلة،‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬الموقف‭ ‬البحريني‭ ‬التاريخي‭ ‬الداعم‭ ‬لفلسطين‭ ‬وشعبها‭ ‬الشقيق‭.‬

‭**‬ للعلم‭ ‬فقط‭:‬

خطوة‭ ‬متميزة‭ ‬تستحق‭ ‬الدعم‭ ‬والإشادة‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬ومبادرة‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬بتدشين‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬كاميرا‭ ‬بحرينية‮»‬،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة،‭ ‬بأسلوب‭ ‬عصري‭ ‬يواكب‭ ‬اهتمامات‭ ‬الناس،‭ ‬خاصة‭ ‬الناشئة‭ ‬والشباب‭.‬

‭**‬ يا‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭.. ‬ما‭ ‬حقيقة‭ ‬هذه‭ ‬الواقعة؟‭:‬

كنت‭ ‬أتمنى‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬أن‭ ‬تبادر‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭ ‬للتعقيب‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أشار‭ ‬إليه‭ ‬سعادة‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬الرفاعي‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي،‭ ‬من‭ ‬استغلال‭ ‬بعض‭ ‬الوافدين‭ ‬إجراءات‭ ‬إنشاء‭ ‬المشاريع،‭ ‬ومنح‭ ‬التراخيص،‭ ‬وفتح‭ ‬السجلات،‭ ‬وجلب‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭. ‬

فهل‭ ‬من‭ ‬المعقول‭ ‬والمنطقي‭ ‬والفكر‭ ‬الاستثماري‭ ‬الإيجابي‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ (‬13‭) ‬أجنبيا‭ ‬بفتح‭ ‬مشروع‭ ‬برأس‭ ‬مال‭ ‬قيمته‭ (‬50‭ ‬دينارا‭)‬،‭ ‬ويطلبون‭ ‬تأشيرات‭ ‬لعمالة‭ ‬أجنبية‭..!! ‬أي‭ ‬أن‭ ‬قيمة‭ ‬سهم‭ ‬كل‭ ‬فرد‭ ‬للمشروع‭ (‬3‭ ‬دنانير‭ ‬و850‭ ‬فلسا‭)..!!‬

ثم‭ ‬هل‭ ‬هناك‭ ‬مشروع‭ ‬تجاري‭ ‬استثماري‭ ‬بقيمة‭ (‬50‭ ‬دينارا‭) ‬يديره‭ ‬13‭ ‬شخصا،‭ ‬بل‭ ‬ويحتاج‭ ‬الى‭ ‬عمالة‭ ‬وافدة‭ ‬إضافية؟‭ ‬هذا‭ ‬حتى‭ ‬‮«‬بسطة‭ ‬في‭ ‬الفريج‮»‬‭ ‬لا‭ ‬ينفع‭..!! ‬أليس‭ ‬هذا‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬التحايل‭ ‬على‭ ‬القوانين‭ ‬والإجراءات‭ ‬لإغراق‭ ‬البلاد‭ ‬بالعمالة‭ ‬والمشاريع‭ ‬الوهمية؟‭ ‬وأي‭ ‬مشروع‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬سيوفر‭ ‬الوظائف‭ ‬النوعية‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني‭..‬؟؟‭ ‬

إن‭ ‬كانت‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬أمام‭ ‬أمر‭ ‬قانوني‭ ‬لا‭ ‬مجال‭ ‬فيه،‭ ‬فعلى‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬أن‭ ‬يبحث‭ ‬في‭ ‬الواقعة،‭ ‬ويطالب‭ ‬بتصحيح‭ ‬الأمر،‭ ‬ويسجل‭ ‬مخالفة‭ ‬وتجاوزا،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حماية‭ ‬الوطن‭ ‬وسوق‭ ‬العمل،‭ ‬والاقتصاد‭ ‬والاستثمار‭.‬

ثم‭ ‬أين‭ ‬هي‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬من‭ ‬حماية‭ ‬السوق‭ ‬من‭ ‬هكذا‭ ‬ممارسات؟‭ ‬وأين‭ ‬دورها‭ ‬ومسؤوليتها‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬التاجر‭ ‬البحريني؟‭ ‬وهل‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬المشاريع‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬انتعاش‭ ‬السوق‭ ‬أم‭ ‬ستغرق‭ ‬السوق‭ ‬والأحياء‭ ‬الشعبية‭ ‬والسكنية‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬العمالة‭ ‬السائبة‭ ‬والممارسات‭ ‬المجتمعية‭ ‬غير‭ ‬السليمة؟‭

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أتصور‭ ‬أن‭ ‬الواقعة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تجعل‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬تراجع‭ ‬وبشكل‭ ‬عاجل‭ ‬المواد‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬سمحت‭ ‬بمثل‭ ‬هذا‭ ‬التحايل‭ ‬والاستغلال،‭ ‬وتبادر‭ ‬لإصدار‭ ‬القرارات‭ ‬لتصحيح‭ ‬المسار‭ ‬وإصلاحه،‭ ‬وإيقاف‭ ‬العبث‭ ‬والفوضى‭ ‬والهدر،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬كل‭ ‬التوصيات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالوزارة،‭ ‬والتي‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬البرلمانية،‭ ‬التي‭ ‬ترأسها‭ ‬سعادة‭ ‬النائب‭ ‬ممدوح‭ ‬الصالح‭.‬

‭**‬ ملاحظة‭ ‬واجبة‭:‬

تفاعلا‭ ‬وتجاوبا‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬أشرنا‭ ‬اليه‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬حول‭ ‬ملاحظات‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬المحلات‭ ‬عن‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية،‭ ‬فقد‭ ‬قام‭ ‬الإخوة‭ ‬الأفاضل‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بمتابعة‭ ‬الموضوع‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬أصحاب‭ ‬المحلات‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬ملابسات‭ ‬الملاحظات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬المقال‭.. ‬فكل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭.

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‭**‬ آخر‭ ‬السطر‭:

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بعض‭ ‬أفراد،‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مجال‭.. ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬يكرمونا‭ ‬بصمتهم،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬استفزاز‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬بتغريدات‭ ‬وفيديوهات‭ ‬لا‭ ‬تدعم‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق،‭ ‬تحت‭ ‬مبررات‭ ‬ومسوغات‭ ‬ليس‭ ‬هذا‭ ‬وقتها‭.. ‬وتخالف‭ ‬الموقف‭ ‬البحريني‭ ‬العام،‭ ‬التاريخي‭ ‬والمشرف‭.. ‬لا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نذكر‭ ‬الأسماء‭.. ‬ولكننا‭ ‬ندعو‭ ‬لهؤلاء‭ ‬الأفراد‭ ‬بالهداية‭.. ‬‮«‬ترى‭ ‬الركادة‭ ‬زينة‭.. ‬والسنع‭ ‬أخلاق‮»‬‭.

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